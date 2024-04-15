秦尚／英外長遊說川普　援烏法案通過與否未可知

▲ 英國外交大臣卡麥隆日前訪問海湖莊園，會見美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

● 秦尚／旅日華僑，媒體工作者

多家媒體報導，英國前首相、現任英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）4月9日「出人意料」地訪問海湖莊園，會見美國前總統川普。此次會晤正值卡麥隆遊說美國繼續支持烏克蘭，並推動追加對烏援助之時。

這是自川普離開白宮後，英國高級別官員首次與他會面。卡麥隆將此次會見時間放在訪問華盛頓之前，似乎釋放著不尋常的政治信號。

有別於西方主流觀點 川普盼「速戰速決」

對於如何解決俄烏戰爭，「讓美國再次偉大」的川普的想法與西方政客主流觀點不同，甚至可以說是背道而馳。《華盛頓郵報》7日報道，據知情人士透露，川普私下表示，他認為俄烏均需要「一個台階」，而且烏克蘭部分地區的人 民同意成為俄羅斯的一部分。他會計劃向烏克蘭施壓，要求其放棄克里米亞和頓巴斯部分領土來結束俄烏戰爭。

這並非一次意料之外的表態，川普此前曾多次表示，如果再次當選總統，他將立即促成三方會談，並且在24小時內達成協議，解決衝突。川普始終認為，美國對北約的承諾應該是有條件，而終止烏克蘭問題，是結束美國對歐洲和平與安全更廣泛承諾的一部分。

▲ 川普曾多次表示，如果再次當選總統，他將立即促成美、烏、俄三方會談，並且在24小時內達成協議，解決衝突。（圖／路透社）

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共和黨反對援烏 卡麥隆期望可否達成？

值得注意的是，川普「美國優先」正在復興。美國國會眾議院議長強生（Mike Johnson）等共和黨強硬派堅決反對向烏克蘭提供任何更多的資金。與此同時，川普也向國會共和黨人施壓，要求他們抵制美國對烏克蘭戰爭援助。另外，根據一項民意調查，川普在美國七個競爭最激烈的搖擺州中的六個州中，明顯領先於現任總統拜登。因此，西方各國政客不得不重視川普及共和黨在美國的政治影響力。

許多人對共和黨人在這個「緊要關頭」反對幫助烏克蘭感到震驚，似乎都忘了「國會山莊騷亂事件」。川普上任後，共和黨就逐步被極致利己者掌控，而2021年那場國會騷亂正是典型例證。在騷亂事件發生前一天，川普前白宮顧問史蒂夫．班農在他的社群軟體上預測「國會大廈第二天會發生嚴重的事情」。事發後，班農還與川普另一位高級助手彼得．納瓦羅公然藐視美國調查委員會對國會山騷亂事件調查的傳票，拒不作證和提供檔案，均遭到指控。另外，作為白人至上主義、右翼民粹主義者的班農還曾與流亡商人郭文貴及華裔病毒專家閆麗夢製造「病毒起源說」打壓亞裔獲取政治選票，得到同為民粹主義者川普的認可，也因此獲得「特赦名額」。

當下，美國政黨在俄烏問題上出現割裂，川普「24小時內解決俄烏衝突」的計畫顯然讓西方盟國感到擔憂。此次卡麥隆的美國之旅是否會取得如期效果，美國眾議院擱置的追加對烏援助法案能否最終通過，一切拭目以待。

▲ 2021年1月6日，川普支持者攻擊國會大廈，該事件被視為是對美國民主的戕害。（圖／翻攝自youtube）

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