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林冠任／小資族租屋優於買房？　至少先別讓自己走下坡

我們想讓你知道…收入較低的族群要拿出買房頭期款並不容易，對這個族群來說，最重要的不是選擇決定買不買房，而是在他的人生要如何翻轉，或至少不要讓自己越走越往下。

▲ 每人的能力不同，關於要租屋還是購屋，思考重點不在「要不要買」，而是在於你的薪水收入。（圖／ETtoday資料照）

● 林冠任／台東縣身心障礙健康發展協會理事長

看到有小資女寧可花錢租房也不願意買房的報導，詳細看了幾個原因，是有些道理，不過感覺將來的風險隱患還是相當大。

重點不在「要不要買」　而在於收入

每個人的能力是不同的，最重要的思考點我認為不在於「要不要買」這個硬性思考點上，而是在於你的薪水收入、賺錢能力上。

如果你的工作不穩定，或者這份工作不見得能長久，或者是你的工作雖然穩定，但你的月收入也相對固定到老，那麼如果在外面租房，將來只要碰到房東漲租、物價上漲，那麼在是否可以長久住在你想久居的房子，變數就相當大。

一名小資女說，她住的房子總價1,600萬，如果買的話，每個月貸款要4萬，但他的租金只有一半不到，所以是一個很划算的事情，然而如果把立場反過來想，只要碰上房東想要處理房產，不管是房東急缺錢，或是碰上房價高點想脫手獲利，甚至如果是房東年紀已高要分家產，種種都是小資女不可能單方面樂觀想要住到天長地久的一廂情願。

而房貸是一回事，但是房東漲房租又是另一回事，這都是相對未來無法預測的未知數。

▲ 只要碰到房東漲租、物價上漲，租屋族「安居」的期望就會受到衝擊。（圖／記者林敬旻攝）

高收入宜購屋　中低收入先避免走下坡

我認為收入相對穩定且高的族群，是可以用承租的策略，在中高價租金的房子快樂住到老，這些人的收入足以支撐他的價值觀，就如同高收入族群有種種奢侈品理財的不同價值觀一樣，但那不會是收入較低或相對緊迫的族群所能同樣實踐的策略。

當然，收入較低的族群的問題是拿不出買房頭期款，所以只能選擇租房住，而且是租金較低的選擇，也可能被迫就這麼住到老，對這個族群來說，最重要的不是選擇決定買不買房，而是在他的優先順位上應該是深思考慮規劃，人生要如何翻轉，或至少不要讓自己越走越往下。

而在付得起頭期款，也負得起房貸的這一個族群中，我會認為買房相對租房是較好的選擇，因為租房只有使用權，但面對的是漲房租跟日益消耗資產的風險，但是如果買房又買得對，眼光看得準，買房本身就是一種投資，因為雖然有些地段房價慘跌，但也有些地段是年年上漲。

因此要不要買房，還是一生都租房，仍取決於收入，以及你自己未來的願景規劃。

▲ 租房只有使用權，但面對的是漲房租跟日益消耗資產的風險。（圖／ETtoday資料照）

別過早決定走上租屋人生　開源為先

上述提及的小資女的另一個觀點，是把買房的頭期款拿來投資自己，這確實是一個不錯的思考點，如果投資自己有成，不管是留學、遊學、創業、做生意，只要可以成功，將來反賺的鈔票夠多，很少有人擁有足夠的資產卻不買房的。

但那又是另一個思考跟路線了。

個人只是覺得人生不必過早決定自己走租一生的路，因為租一生的風險在於只要年老時，租房出現變動，到那時候年紀已高，許多年輕的想法早已事過境遷，而自己面對的是房東可不願意租給高齡長者的心態，那又是社會現實的一面了。

我會覺得人生該想的是有個願景，規劃人生，讓自己有那個野心跟目標，達到將來老了就是有一個房子，可以不怕被趕、被漲房租，甚至如果房子買得好，處在漲價精華地段，將來在房價高點時，也可脫手賣出改買較便宜物件，而這個便宜物件說不定又是另一個投資思考。

但我也反對為了買房而讓房貸把自己逼到太緊，買房之前要先做的應該是挑戰自己的人生極限，擴大自己收入的水龍頭，水龍頭大了，不管買車買房都會從容許多。

就有很多年輕時縮衣節食打拼創業者，到了中年開始回頭盤點收入與資產，而收入足夠時，想法思考點自然就不一樣了。

▲ 對中低收入族群而言，最重要的不是選擇決定買不買房，而是在人生要如何翻轉，或至少不要讓自己越走越往下。（圖／pakutaso）

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● 本文獲授權，轉載自「林冠任」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 雲論 小資族 租屋 買房 頭期款 低薪 收入 投資 林冠任

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