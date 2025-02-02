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從林葉亭父親失蹤悲劇　談台灣「失智症行動計畫法」必要性

我們想讓你知道…推動「失智症行動計畫法」不僅是對當前問題的回應，更是為未來超高齡社會奠定制度基礎的必要行動。透過立法與政策的結合，可以為每位失智症患者與其家庭提供安全與尊嚴，邁向更友善、更包容的社會。

▲▼林葉亭爸爸走失3天。（圖／翻攝自臉書）

▲藝人林葉亭父親日前發生憾事。（圖／翻攝自臉書）

●陳擷安／科技集團法務

藝人林葉亭85歲的父親在失蹤11天後被發現於臺北市一處水池中，這起憾事引發社會廣泛關注，也凸顯失智症患者走失問題的嚴重性，失智者走失並非個案，而是一個隨著高齡化社會到來而日益增長的公共政策挑戰。台灣在應對失智症問題時，亟需參考國際成功經驗，制定「失智症行動計畫法」（Dementia Action Plan Act），明確規範中央與地方政府的責任分工，確保資源投入與政策執行的持續性。本文將以日本與英國的立法模式，探討台灣應如何推動相關法制化建設。

日本《失智症對策》　從中央到地方的協同防護

日本的《失智症對策》（簡稱“Orange Plan”）於2012年推出，是全球針對失智症問題的先驅性政策之一。該戰略以系統化、全方位的方式應對失智症患者的人身安全與照護需求，中央政府負責制定政策方向，並提供財政支持，而地方政府則具體執行政策，打造「失智症友善社區」。

該戰略的核心措施包括，設立失智症支援中心（Dementia Support Centers），由專業人士提供患者及其家屬諮詢和支援；推廣失智症追蹤裝置，如智慧手環與GPS定位設備，降低患者走失風險；以及推動醫療體系建立早期診斷機制，確保患者能及早獲得適當的醫療與照護資源。

此外，2020年升級的「新Orange Plan」進一步加強中央與地方合作，擴大防護網絡至偏遠地區，顯示其政策的靈活性與持續改進能力。

英國《國家失智症戰略》　立法保障與社會參與相結合

英國於2009年推出的《國家失智症戰略》（National Dementia Strategy for England）則強調透過立法保障失智症患者權益，並將社會參與納入政策框架，形成患者中心化的全方位支持系統。

該戰略由三大核心目標組成，提高社會對失智症的認識與早期診斷、建構高品質的患者照護服務，以及支持患者家屬的身心健康與經濟需求。

在立法層面，英國規定地方政府需成立「失智症友善社區」（Dementia Friendly Communities），並推動「心靈之友計畫」（Dementia Friends Initiative），確保社區居民具備協助失智症患者的基本知識與技能。

此外，英國法律強調對患者隱私的保護與追蹤技術的適當應用，避免技術監控侵犯患者尊嚴。政府還設立專項基金支持地方衛生部門與社區機構，免費提供或補貼患者定位設備，並要求各地方政府提交政策執行進度報告，確保法律與政策的執行成效。

▼英國於2009年推出的《國家失智症戰略》強調透過立法保障失智症患者權益，並將社會參與納入政策框架，形成患者中心化的全方位支持系統。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲失智,老人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

台灣的立法借鑒與政策方向

台灣面對日益嚴重的失智症問題，亟需制定「失智症行動計畫法」，以確保資源的持續投入與政策的長期執行。借鑒日本與英國的經驗，台灣可以聚焦以下三個核心方向：

1. 明確中央與地方分工： 法案應明確規範中央負責資金分配與政策規劃，地方政府執行具體措施，如設立社區失智症支援中心、推廣追蹤設備與實施患者數據管理。

2. 資源投入與法律保障： 強化失智症追蹤技術的推廣與補助，並保障失智症醫療與照護資源的長期投入，同時針對患者家屬提供經濟支援與心理健康服務。

3. 社區參與與教育： 推動失智症友善社區建設，透過立法強制建立鄰裡守望系統與安全檢查點，並鼓勵社區居民參與失智症相關教育計畫。

失智症議題是高齡化社會中不可避免的挑戰，從林葉亭父親失蹤的悲劇到愈發頻繁的走失案例，都凸顯出臺灣亟需以制度性保障來解決此問題。

日本與英國的立法經驗表明，只有結合法律保障、政策支持與社會共識，才能有效應對失智症挑戰，推動「失智症行動計畫法」不僅是對當前問題的回應，更是為未來超高齡社會奠定制度基礎的必要行動。

透過立法與政策的結合，我們可以為每一位失智症患者與其家庭提供安全與尊嚴，邁向更友善、更包容的社會。

▼透過立法與政策的結合，可以為每一位失智症患者與其家庭提供安全與尊嚴，邁向更友善、更包容的社會。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,醫療,照顧,老人,長照,陪伴,失智,生病,手,陪伴,溫暖,獨居老人（示意圖／123RF）

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