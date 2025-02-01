台灣站在AI科技競爭的浪頭上　政府及企業應如何因應..

▲美國總統川普於台灣農曆年前公開承認台灣晶片市場占全球的98%，擬向台灣晶片課徵100%高額關稅。（資料照／達志影像／美聯社）

●傅馨儀／執業律師、國際經濟法學博士後期研究

美國總統川普於台灣農曆年前公開承認台灣晶片市場占全球的98%，擬向台灣晶片課徵100%高額關稅，這個言論乍看是對台灣企業不利的發言，但就國際經濟法理論及商業實務來說，國際貿易的關稅政策，是否僅是擔任總統的川普可以一言堂決定，尚非定論。

另外，不知是否因為驚傳中國Deepseek以不合法管道取得輝達NVIDIA晶片的疑慮事件，川普於美國時間1月31日特別與輝達執行長黃仁勳執行長會談晶片製造、投資與管制等經濟議題。

無論如何，川普總統近日的言論與行動，在在證實對於高科技及AI/AGI的經濟發展表示高度重視，並認可台灣佔有全球領軍的一席之地。

關稅政策尚非定論 目前不斷滾動式調整

雖然川普揚言說要對台灣晶片課徵高額關稅，但為什麼可以說川普的關稅政策尚非定論?就一般國際經濟而論，關稅政策連動全球貿易、貨幣價值以及能源分配，並非僅是川普總統想要將工廠及晶片製造留在美國為目的，即可單純對海外進口美國商品課徵高額關稅。

我們可以看這幾天川普的政策不斷在滾動式調整，加上這幾天是真是假的DeepSeek爆紅崛起，美國勢必會想聯盟其他與中國有競爭關係的科技強國，例如，日、台、韓以及科技管制嚴格的歐盟大國等，一起打造全球最強的科技市場，避免科技經濟遭受中國AI研發的突襲。

與其擔心晶片不在美國製造想要課徵海外輸入的高額關稅外，不如釐清Deepseek以哪種地下管道方式取得輝達晶片，日後加強防堵晶片外流更為重要。

從美國近日的對外國際政策顯示，目前川普政府的各項國際政策並非固定不變，而是可以滾動式調整，若是川普執意要課徵高額關稅，上有政策、下有對策，科技企業內部亦有國際租稅及國際經濟戰略的專家，會研議該企業在全球市場的組織架構，在合乎國際租稅、國內稅法規範下，節省海內外稅賦的支出，以確保企業獲利。

川普對台晶片發言 是對台灣科技的高度評價

就川普針對台灣晶片在全球高市佔率的發言，筆者認為企業及政府應該要有以下的準備與作為:

一、企業:國際貿易事業經營者:應該要盤點甚至規劃佈局企業在全球布局的組織架構，以確保商品貿易進出口的順暢及稅捐效益。用合法節稅的國際租稅規劃，避免高額稅捐侵蝕商業收益。

二、政府官方:應強化國際租稅規範與國內稅法的調和與加強議定雙邊租稅協定，協助企業可以無後顧之憂的為台灣開闢經濟道路，讓台灣在國際上成為不可或缺的經濟強國。並重視國際經濟與科技規範，扶植企業強化國際科技合作，在新AGI工業革命的時代下打造更多護國神山。

因此就川普近日重大科技商業會議及對於台灣晶片市佔率與關稅的相關言論，對台灣來說，應該感到慶賀，畢竟能夠榮獲美國總統川普特別指名，台灣占全球晶片市佔率98%，就是對台灣高科技實力，晶片設計與製造所有半導體產業鏈的無比高度評價與認同。

足證台灣已經站在全球科技的浪頭上，具備領先地位。這也難怪我國總統府無須聽到課徵100%晶片關稅而感到急忙或恐慌，可以淡定且禮貌地回應:台灣期待台美日後加強合作、共創雙贏!

▼就川普近日重大科技商業會議及對於台灣晶片市佔率與關稅的相關言論，對台灣來說，應該感到慶賀。（圖／達志影像／美聯社）

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