川普為何一心想求見習近平？

▲種種跡象顯示，川普的確是滿懷期待能和習近平見上一面。（圖／路透）

●石齊平 ／資深媒體人

有一件事，相信許多人好奇，也感到納悶或不解，為何一向高傲、霸氣甚至經常無理的美國總統川普，最近卻一再示好中國領導人習近平，並主動表態希望會晤。

川普再度上任 比1.0時駕輕就熟

去年11月當選後不久，川普即在未有十足把握下邀請習近平參加他的就職大典，還說他就是喜歡冒點風險；就職前，川普私下向幕僚說希望上任百日內訪問中國，盼能與習近平會晤；另外，無論選前或選後，川普也頻頻有意或無意地表示他跟習近平有很好的關係，也有書信往來，種種跡象顯示，川普的確是滿懷期待能和習近平見上一面。

如何解讀這個看似有點反常的現象？其實不難。作為再度上任的美國總統，他在2.0比1.0駕輕就熟得多，具體地說，他已搞定了一切，無論國內或國外。

就國內而言，凡是在1.0時跟他不咬弦的閣員一律不用，新用的一批肯定能與他高度配合，唯命是從，不配合就炒，均為家臣。政策上，獨斷獨行，無論內政外交，全都是他說了算，上任首日，即狂簽數以百計的行政命令，幾乎全面否定前朝政策；國際事務，不僅宣布美國退出《巴黎氣候協定》，退出世界衛生組織（WHO），還宣布全球最低企業稅協議在美國「無效」，甚至還暫停美國對外援助計劃90天。

外交領域，對兩大鄰國加拿大和墨西哥威嚇課25%關稅，對歐洲一眾盟友威嚇將退出北約；並宣稱要購買丹麥所屬的格陵蘭，要「收回」巴拿馬運河，如未果將不排除動武；並羞辱加拿大總理杜魯道可擔任美國第51州州長，一輪下來，一眾西方國家無論大小莫不驚悚顫抖。

▼作為再度上任的美國總統，川普在2.0比1.0駕輕就熟得多。（圖／達志影像／美聯社）

中對美三大領域 構成明顯威脅

環顧宇內，迄今尚未被川皇威力籠罩的只剩中國與俄羅斯，俄羅斯不足為慮，已威脅不了美國；中國不然，尤其跟8年前的2017年，川普1.0剛上任時比，中、美國力變化，明顯地是中長、美消。具體地說，中國對美國霸權依恃的三大優勢領域，即科技、金融、軍事，均已構成越來越明顯的挑戰甚至威脅。

川普在1.0對中國發起的科技戰，明顯未能達到原本扼殺中國科技發展的目標，雙方差距反而在拉進之中，更關鍵的是，中國終於開始採取了反擊，從生產鏈下手，嚴格限制了鎵、鍺、銻及超硬材料對美國的出口，及實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，此等反擊將對美國科技與軍事領域產生嚴重影響。

金融方面，作為美國霸權重要基礎的美元，也開始面臨全球範圍內「去美元化」風潮的挑戰；川普日前警告全球金磚國家如果推動金磚貨幣，美國將以100%關稅加以報復。

軍事領域形勢更為緊迫，面對中國的反介入能力，美國在西太平洋已開始戰略收縮，第一步，自琉球撤軍至關島與夏威夷；更大的威脅到來自解放軍在軍武上出人意料的飛速發展，比如六代機的出現等等。

2.0的川普，在已經全面搞定國內、外大形勢後，不得不認真面對來自中國越來越大的挑戰，這即是川普急於「求見」習近平，想跟中國好好談判甚至進行交易的大背景，至於如何談或如何交易，另文再敘。

▼中國對美國霸權依恃的三大優勢領域，即科技、金融、軍事，均已構成越來越明顯的挑戰甚至威脅。（圖／路透社）



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