動盪年代來臨！　川普「世界級關稅大戰」開打

▲全世界的噩夢成真，美國二月一號開始針對加拿大和墨西哥課稅25%。（圖／路透）

●連賢明／中華經濟研究院院長、政大創新國際學院合聘教授

全世界的噩夢成真，美國二月一號開始針對加拿大和墨西哥課稅25%，歐盟也會被課稅，稅率還不確定（當然川普保留最後反悔的權利）。

這場未排除台灣的貿易大戰 答案比想像的糟糕

之前中經院就在評估貿易戰幾個觀察點。

第一，是不是一上台就課稅，還是會先引用301調查再課稅。

第二，課稅的國家是少數國家，還是會涵蓋每個國家。

第三，課稅的稅率是逐步提高，還是一次到位。

第四，課稅的商品會不會有選擇性，還是會排除一些商品，特別台灣最強的電子產品（ICT）。

現在看起來答案都比想像的糟糕。

第一，川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），跳過過往要先實施的301 調查，二月一號就開始對加拿大和墨西哥課稅。

第二，課稅的國家看起來會是全面性，連美國的盟邦國都先拿來祭旗。

第三，除了中國的額外10% (但中國已經在川普1.0 被課徵 10-15%)，課稅稅率看起來會一次到位（加墨都被課 25%）。

第四，課稅的商品看起來也沒有豁免，目前僅有加拿大油品給予10% 的差別稅率。

從川普的聲明看起來，美國二月中就會針對半導體產業 （特別是台灣）開始課稅。而個人預期既然加拿大都被課稅，台灣也不要想會被排除。

其次，川普也不會只針對半導體產業，應該會對台灣所有輸美產品課稅，稅率最少應該也在10%以上。雖然還不清楚川普要怎麼針對電子零組件產業課稅，但應該會進入世界級的關稅大戰（加拿大和墨西哥都講要回應美國的關稅大戰）。

台灣要怎麼回應這場貿易戰？作為前十大對美貿易逆差國，首要的是降低台美貿易逆差，一個最直接手段當然是考慮台幣匯率的升值。

但台灣這幾年產業兩極化，AI產業富的流油，傳統產業是苦哈哈。台幣升值對傳統產業應該會雪上加霜，其次，台灣許多產業都將供應鏈從中國轉移到墨西哥和東南亞，現在面對另外一次供應鏈要不要移轉到美國的抉擇，再來，這次增加關稅稅率對中國是比較低，和中國廠商的競爭可能會加劇。

最後，川普念茲在茲的半導體產業要如何因應？高階製程應該衝擊會比較小，但成熟製程就不見得會有那麼強的定價能力，會不會造成這些半導體供應鏈的重組？這些都是台灣要面對關稅大戰的重要問題。

▼從川普聲明看來，美國二月中會針對半導體產業課稅。既然加拿大都被課稅，台灣也不要想會被排除。（圖／路透）

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