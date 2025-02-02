川普2.0注入強勁動力　重啟經濟奇蹟的「樂觀前景」

▲川普（Donald Trump）成功重返白宮，支持者普遍對此充滿期待，認為川普政策將再一次為美國經濟注入強勁動力。（圖／路透社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年，川普（Donald Trump）成功重返白宮，並將其「美國優先」政策帶入第二任期。支持者普遍對此充滿期待，認為川普政策將再一次為美國經濟注入強勁動力。儘管外界對其政策的評價褒貶不一，但數據顯示，他在首個任期內確實取得了顯著的經濟成果，包括失業率下降、企業活力提升，以及貿易結構的調整。在新一輪政策推動下，川普 2.0的經濟藍圖有望為美國迎來新的繁榮時代。

減稅政策與經濟成長

川普的減稅政策是首任期內經濟成功的關鍵。2017年通過的《減稅與就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act）將企業稅率從35%降至21%，成為吸引資本回流美國的重大誘因。

根據美國商務部的統計，該政策推出後的兩年內，美國私人固定資本投資增速從3.4%提升至6.4%。此外，個人所得稅的減免也讓中產階級的可支配收入增加，促進了國內消費。2019年，美國消費支出年成長率達到4.3%，成為當年GDP成長的主要驅動力。

根據美國稅務政策中心的分析，川普的減稅政策在2018年為個人和企業節省了約1.5萬億美元稅負。第二任期內，川普計劃進一步擴大減稅範圍，包括降低中產家庭的所得稅稅率至15%，並提高子女抵稅額，以進一步激發家庭消費潛力。

儘管批評者擔憂此舉可能加劇聯邦赤字，但川普團隊認為，經濟成長帶來的稅收增加將抵消赤字壓力。

貿易政策 延續與深化

在第一任期內，川普以強硬的貿易政策聞名，特別是對中國大陸採取的關稅措施以及與多國重新談判貿易協議。他主導的《美墨加協議》（USMCA）取代了《北美自由貿易協定》（NAFTA），對製造業提出了更高的本地化要求，並保障更高的工資標準。

根據美國國會研究服務處的報告，USMCA的實施促進了北美地區超過10萬個製造業崗位的創造，並提高了區域內商品供應鏈的穩定性。

對中國大陸的關稅措施也收穫了部分成果。美國商務部數據顯示，美中貿易逆差在2019年縮小至3456億美元，相較2018年的4192億美元下降了18%。川普政府認為，這些措施不僅縮小了逆差，還促使部分製造業回流美國，進一步增強了國內經濟的韌性。

在第二任期內，川普計劃推進更多雙邊貿易協定，以鞏固美國的全球競爭力，同時深化與歐洲和亞洲盟友的經濟合作。

▼在第一任期內，川普以強硬的貿易政策聞名，特別是對中國大陸採取的關稅措施以及與多國重新談判貿易協議。（圖／路透）

基礎設施投資 帶來的新動能

基礎設施建設是川普 2.0的重要政策支柱之一。根據美國土木工程師學會（ASCE）的估算，美國基礎設施投資的資金缺口高達2.6萬億美元，急需大量資金支持。川普在競選期間承諾推出規模達1萬億美元的基建計劃，包括修復全國老舊橋樑、擴展高速互聯網覆蓋以及加強能源基礎設施的現代化建設。

這一計劃預計每年為美國GDP增加超過2000億美元，並創造數百萬個高薪工作崗位。

美國交通部的數據顯示，目前全國約有超過4萬座橋樑亟需維修，而川普的基建計劃將為這些項目提供資金支持。同時，數位基礎設施的擴建將進一步促進農村地區的經濟發展，縮小城市與鄉村之間的數位鴻溝，帶來更廣泛的經濟效益。

金融市場 樂觀預期

川普的經濟政策在金融市場上表現出了顯著的推動效果。根據標普500指數的數據，2017年至2020年間，美國股市整體上漲超過40%。道瓊斯工業平均指數同期從19800點上升至29000點，創下多項歷史新高。

這些成績不僅反映了投資者對川普政策的信心，也顯示出其政策對企業盈利能力的實際推動作用。

2024年川普成功連任後，金融市場再次表現出樂觀情緒。根據高盛的分析報告，川普的減稅和基建計劃有望進一步提升市場動能，預計標普500指數在2025年前可能再成長15%。此外，美元穩定的匯率以及對美國金融資產的高需求，也為市場提供了強大的支持力量。

社會平等與政策包容性的挑戰

儘管川普的政策顯現了促進經濟成長的效果，但也面臨如何平衡社會公平的挑戰。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，2019年美國收入不平等指數達到0.48，為50年來的最高水平。

減稅政策被批評者認為主要惠及富裕階層和大企業，對中低收入人群的支持力度有限。此外，醫療和教育成本的上升也對部分家庭構成壓力。

然而，川普政府認為，經濟的整體成長將帶動更多就業機會，從而惠及更廣泛的群體。他們計劃通過增加職業培訓資金、鼓勵小型企業創新等手段，進一步提升中低收入群體的經濟參與度，實現更加包容的成長目標。

結語

川普 2.0時代的經濟政策展現出強烈的樂觀前景。減稅政策、基礎設施投資與貿易改革共同構築了重振美國經濟的藍圖。在這些政策的推動下，美國經濟有望進一步鞏固其全球領先地位，並為民眾帶來更多的發展機會。

儘管仍有赤字壓力和社會分化的挑戰，但通過政策的精準調整，川普政府有望實現經濟的全面復興，為未來四年帶來令人矚目的繁榮時代。

※作者註：本文所提供的觀點僅代表作者個人見解，並不構成任何投資建議。讀者在做出任何投資決策之前，應自行評估相關風險，並尋求專業意見。作者對於因使用本文內容而導致的任何損失或損害不承擔責任。

▼川普政府有望實現經濟的全面復興，為未來四年帶來令人矚目的繁榮時代。（圖／路透）

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