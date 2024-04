林子盟／多元入學較好？美名校重採大考成績作入學標準

▲ 哈佛透過新的研究發現,標準化的測驗成績,比起高中成績,更能有效預測學生日後在大學的學業表現。(圖/CFP)

● 林子盟/醫師、教育工作者

美國名校重新採認大考成績作為入學標準。

有趣的是,常春藤盟校在2020年前後帶動風潮,宣布不再要求參考SAT等標準化成績,改以「在校成績」和「各種表現」為入學考核標準。聲稱:「自由派的作風,能夠消除貧富差距、收到更多元而優秀的學生。」

但2024年的現在,哈佛正式宣布:「明年入學,重新強制採認大考成績。」

為什麼?

《紐約時報》這樣寫道:「哈佛透過新的研究發現,標準化的測驗成績,比起高中成績,更能有效預測學生日後在大學的學業表現。」「可以讓招生人員找出來自貧困家庭但具有優異天份的學生。」

(Harvard cited a study by Opportunity Insights, which found that test scores were a better predictor of academic success in college than high school grades and that they can help admissions officers identify highly talented students from low income groups who might otherwise had gone unnoticed.)

標準化測驗,是能夠摒除學生的家庭和生活背景差異,而有效辨識和預測學生未來在大學表現的手段。

“Standardized tests are a means for all students, regardless of their background and life experience, to provide information that is predictive of success in college and beyond,” Hopi Hoekstra, dean of the faculty of arts and sciences, said in a statement announcing the move.

▲ 標準化測驗被研究者認為是能夠摒除學生的家庭和生活背景差異,並有效辨識和預測學生未來在大學表現的手段。(圖/記者林敬旻攝)

多元入學讓階級更分歧或更流動

上述例子讓人不禁想起過去台灣三十年來爭論不休的議題:

聯考時代才能讓三級貧戶出頭天 VS. 多元化入學才能讓社會積極流動

美國的超級精英學校裡,藉由實證似乎有了新的答案。標準化的考試成績,依然有它不可取代的好處。

耶魯大學的招生主任Jeremiah Quinlan直接表示:「我們認為,考試成績雖然不是最完美的招生解答,但能有效預測學生在大學的學業成就。」

「當招生不看大考成績。資源豐富的中學,能提供更多進階課程、活動表現機會,反而讓本來的優勢群體,帶來更多優勢。」

增補其他實證論文

史丹佛學者發表於Science Advances的研究,也有類似結果。他們分析2016學年約六萬名申請加州大學系統的學生資料。試著討論標準化大考分數SAT跟加州大學要求的小論文(Admission essay,寫過去的領導事蹟、成長經歷等)哪一個比較公平?他們用語言模型評分小論文表現,跟學生原生家庭經濟的相關係數為0.16,比SAT分數跟家庭收入的相關係數(0.08~0.12)高,家庭經濟背景較好,可能在小論文的書寫更有優勢。

台灣教改三十年的反思

現在包含哈佛、耶魯、布朗等常春藤盟校,還有MIT、Caltech頂尖理工名校,都確定重新強制採認SAT或ACT的成績。

對以美國教育馬首是瞻的台灣,給了一個很不同的教育改革訊號。

▲ 美國常春藤盟校、頂尖理工名校,都確定重新強制採認SAT或ACT成績。(圖/達志影像/美聯社)

