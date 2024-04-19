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韋安／侯友宜「加倍奉還」市民有感　藍營後繼者要靠「好好做事」才接得了班？

▲新北市長侯友宜,市政會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜選後「好好做事，加倍奉還」，讓不少選民表示很有感。（圖／記者郭世賢翻攝）

● 韋安／資深媒體人

台灣大數據分析第一品牌《網路溫度計DailyView》，4月17日利用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，根據過去一個月網路大數據，統計出最新十大人氣縣市首長口碑榜。其中，六都市長在這個排行榜中的表現，新北市長侯友宜的聲量及好感度，都大幅上揚。

網路聲量六都市長排名：

1.蔣萬安155172；2.盧秀燕45150；3. 侯友宜37453。

網路好感度六都市長排名：

1.陳其邁 0.74；2.盧秀燕 0.66；3.侯友宜 0.63。

（資料來源：《網路溫度計DailyView》&《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，2024/3/9~2024/4/8）

從這份網路大數據分析中，證明2024大選中所引發的選民政黨對立意識，對六都市長情緒性感觀已經減弱，侯友宜選後，「好好做事，加倍奉還」已讓選民有感。

《TVBS民調中心》及《ETtoday民調雲》，2、3月所作的「六都施政滿意度」 調查，侯友宜滿意度都排名第五，在末段班。但到4月中上旬（4月8日）前，在網路大數據聲量和好感度，都進入前3名。侯又怎樣做到的呢？

1月13日大選結束，侯友宜隔天就回歸到市政行程。雖然在大選中挫敗，侯友宜卻絲毫不會有所謂低潮、失落和遺憾，和什麼「否定期」、「挫折期」。重新回到「好好做事」的常態。

侯友宜參選2024目的，就是希望能有更大空間，更快、更好地建設發展新北，為市民做更多事情。無法更上一層樓，突破某些受制於中央地方施政瓶頸，那就，更深入全面，更賣力把既有的市政工作，全心全意努力做好，來「加倍奉還」市民。而侯友宜，也確實言而有信地做到了。

選後，到4月15日止剛好3個月，侯友宜的行動治理座談會，已巡迴新北29區一遍。與全市1023里長一起，再次面對面把市民關切的大小事，一一追蹤檢視，並總結落實。

侯友宜2018年底當選市長，隔年2019便立即啟動的這項行動治理模式。5年來，不是要選舉才走入基層，而是每年都會巡迴全市29區，與里長舉辦行動治座談會。至今各區共1023名里長，共計提案3495案，已完成3013案，達成率86%。侯友宜的行動治理施政模式，制度化與里長們每年定期交流互動，建立了密切團隊感及夥伴關係。得以把市政工作透過上新北千位里長，延伸到社會最基層網絡組織。

平日在市區，假日到郊區，侯的行動治理施政，不僅可以傾聽第一手基層的真實民意和需求，也擴大施政的深度、廣度和強度，形成公務體系外的「二線公職市政團隊」，29區區長，上千名里長，成為新北市政長臂服務延伸的強大助益。也是新北災害防治應變，和前幾年新北戰勝COVID-19新冠肺炎等重大事件，一線重要功臣。

一般人可能覺得，侯友宜在選後好像過於「低調」，事實並非如此。現在藍綠新國會的攻防，新舊政府交替等政治議題，成了輿論和民眾的焦點，侯友宜還是一如既往地「好好做事」，並且更升級和努力，只是少了被關注的表面流量而已。侯友宜幾十年公職生涯裡，都是「閒不住，喜歡不停做事的人」。在任何職位和階段，順境或逆境，都不會鬆懈和放緩自己腳步。

▲▼侯友宜敗選後首場市政行程-新北三鶯線三峽機廠。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜的行動治理施政模式，全心全意做好市政工作。（圖／記者呂佳賢攝）

2008年政黨輪替後，由警政署長轉任警察大學校長。這原本可能是侯友宜最後一個公職，做幾年他就面臨退休的選擇。但在警大短短2年中，他卻「做好做滿」。擔任警大校長後，侯友宜在校內創辦「與校長有約」活動，每週學生可揪團預約，與他座談，反應探討，無論公私領域，大小疑問和心聲。

侯以自己的社會威望，每年都募集5、6百萬捐款。用於開辦學生類別的德育獎、書券獎及警技獎；老師類別的，教學績優、研究績優及輔導績優獎。以及改善學生學習軟硬體環境，修建自習室和增購預算外書籍。並推動增進維護師生權益的制度性改革，一，建立警察特考雙軌分流制度，解決學生畢業特考和任官問題；二，修正人事八大法規，完善人事任用升遷，與教師三級三審之制度。

警大原本向中央，爭取興建「刑事鑑識科技大樓」，歷經多年未獲核定。侯友宜到校在征詢師生意見後，又增加「學員生宿舍大樓」、「綜合警技館」兩項新建計劃，共成「警大3大建設」。侯動盡腦筋和用盡方法，成功向中央爭取總計24億元經費，進行創校有史以來，警大空前絕後的多項新建設。侯友宜離開警大時，這些工程才在陸續發包中，6、7年後才全部完工。

侯友宜未來2年多的市長任期內，比當警大校長責任更艱巨重大，仍要繼續趕進度，加速兌現自己為新北闢劃設定多項城市建設發展願景，持續打造更強韌的基礎。這些願景包括，軌道建設2030年超越東京首爾願景；廣設公共托幼、老人照顧中心願景；五股夏綠地、泰山塭仔圳，和其它老舊市區翻新，環境永續願景；國中小、技職能教育，軟硬體全面升級願景；增強城市醫療量能，以及醫療資源南北均衡願景。

侯友宜「好好做事」始終如一的慣性，以及對系統化解決難題、長遠出發改革制度、興利除弊的熱忱，今後幾年，他只會更忙，沒有絲毫時間停歇。而侯友宜這樣做，也才會讓新北市民對國民黨「能做事」特點，維持有感和保持信任。並為2026的藍營，無論誰來參選新北，打好有利的民意基礎。

2026藍營想要在新北繼續執政，接班問題，將面臨很可能藍綠白三腳督疑難局面。最上策，就是「拼做事能力，而非拼政治口水」。也不以為搞定黨內，就能讓新北人照單全收。未來國民黨新北市長人選，是否讓市民相信其有做事能力？是否能接續侯友宜奠定和打下的市政方向和基礎？至為關鍵，靠黨派顏色和基本盤，恐難成綠營對手。

侯友宜在過去2次市長選舉中，創下的多項選舉紀錄，證明「好好做事」，才是能贏得絕對多數新北選民的認同的「大前提」，和取信於民的「加值門票」。無論藍綠白參選人，誰能凸顯出和侯友宜一樣，做事擺第一，超越顏色「以民為天」？且有實實在在會做事的能力，誰才有機會順應民意喜好，得到認同和親睞。

除此之外，2026新北市長的參賽者，重政治、輕做事只會事半功倍，自以為是地瞎忙、白幹一場。因為新北人的政治品味，已經升級務實，遠離顏色和同溫層禁錮。選民會從切身現實利益出發，求好不求爽，來嚴格挑選像侯友宜一樣，最能做事的後繼者。

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