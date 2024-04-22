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李貴敏／AI繪圖得獎爭議　衝擊著作權與藝術價值

我們想讓你知道…藝術界無疑須深入了解AI在創作中的角色和地位，更需要維護人類創作的價值。同時，除了主管機關必須與時俱進外，創作者也應誠實地揭露輔助工具的真實情況。

▲復興商工學生《大鬧龍宮》首獎作品爆出是AI繪圖。（圖／翻攝臉書）

● 李貴敏／律師

新北復興商工日前舉辦「師生美展」，不料原定第一名作品《大鬧龍宮》，被吹哨者爆料是AI製圖，引發外界關切與質疑；最後，該畫作者也坦承創作過程使用「AI」繪圖，遭校方取消獲獎資格，事情才告一段落。

其實，在歐美早有使用AI繪圖的類似案例。比如使用AI生成作品參賽並獲獎，或是使用AI技術模仿著名藝術家風格；更有藝術家對AI公司提起訴訟，指控這些公司的AI圖像生成器侵犯其著作權等林林種種情事。

只是，即便存在爭議，AI作品在市場依舊存在，甚至還有作品在拍賣市場高價成交，更有藝術機構和博物館開始展示AI藝術作品；除在在顯示市場對AI作品的興趣，也引發人們思考，在數位時代，如何界定和保護藝術作品？藝術創作的真實性和原創性又在哪裡？以及如何展現獨特的創意和表達？

尤其，透過這次風波，我們發覺，透過AI製圖的輔助，的確可能讓創作者更輕易創造出令人驚嘆的作品。只是，校方在活動公告上既已明定「不得使用人工智慧AI繪圖」，得獎者因使用AI創造而被校方取消得獎資格，自是合法有據，但也突顯在AI技術的影響和「獨創性」的重要性。換言之，倘若校方活動公告上並無「不得使用人工智慧AI繪圖」時，《大鬧龍宮》的創作者是否擁有著作權？可否侵害得奬者之得奬判定，均值得探討。

▲ 透過AI製圖的輔助，的確可能讓創作者更輕易創造出令人驚嘆的作品。（圖／《星濱山-正濱港町藝術共創》臉書粉專提供）

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就此，其實各國早有判決先例可稽。畢竟，AI作品往往基於大量現有資料進行學習和衍生創作，如果未經原作者授權使用時，自然涉及侵害著作權和「合理使用」之爭議。簡單來說， 倘若《大鬧龍宮》作品主要內容，例如：整體架構、人物、構圖等均為得獎者自行構思創作並修正，僅透過AI軟體輔助製作，該得獎者仍可主張係其獨立創作並享有著作權。

反之，如緣自AI軟體資料後修正，則無法享有著作權。同時，如果該軟體未取得資料庫圖檔之合法授權時，得獎作品還可能成立侵害原著作權人的「重製權」或「改作權」，而得不償失。

再者，這次美展爭議，除了揭示評選過程中可能存在漏洞外，也讓公眾更加關注到AI技術發展對傳統藝術領域的衝擊，以及藝術本質和價值的反思。畢竟，隨著AI時代的來臨，AI在藝術創作中的應用和影響只會越來越大和越來越深；而未來勢將有更多創新的技術或展現方式，來進一步推動藝術和技術的融合。因此，傳統的「原創性」 或「獨創性」的定義和範圍也勢必重新檢視和定義。

未來，藝術界無疑需要深入了解AI在創作中的角色和地位，更需要維護人類創作的價值。於此同時，除了主管機關和法界必須與時俱進外，創作者也應誠實地揭露輔助工具的真實情況，以避免魚目混珠或欺騙等非議！

▲ 藝術界無疑需要深入了解AI在創作中的角色和地位，更需要維護人類創作的價值。（圖／視覺中國CFP）

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關鍵字: 李貴敏 AI 著作權 藝術 人工智慧 法律 大鬧龍宮 復興商工 雲論

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