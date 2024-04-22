蔡鎤銘／以伊衝突會快速升級？　雙方立場均陷兩難

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2024年4月19日，以色列對伊朗實施了直接打擊，引發了國際社會廣泛關注和熱議，以及全球股市的重大衝擊。據報導，這次直接打擊發生在伊朗西北部城市伊斯法罕附近，爆炸被認為是以色列的行動，被視為對伊朗最近襲擊以色列的回應。這一事件的發生引發了各方對中東地區局勢的擔憂和關注，也成為當前地緣政治局勢中的重要事件之一。

這次以色列對伊朗的直接打擊，凸顯了中東地區緊張局勢的升級趨勢。以色列此舉被視為對伊朗在地區內的影響力和行動的強硬回應，體現了以色列維護本國安全和利益的決心。同時，這也暴露了中東地區長期以來的地緣政治緊張局勢，以及各方之間的複雜利益關係和競爭。

這次事件還引發了對以色列和伊朗之間關係的深入思考和分析。以色列選擇在伊朗境內進行打擊，展示了其對伊朗行為的嚴正態度，同時也對伊朗的軍事實力和安全局勢進行了一次實質性的考驗。而伊朗則面臨著如何回應以色列打擊的挑戰，需要權衡自身利益和地區穩定的考量，以避免局勢進一步升級和失控。

▲ 美國官員證實以色列攻擊伊朗。圖為伊朗首都德黑蘭男子看電視新聞。（圖／VCG）

這次直接打擊事件的發生，也對國際社會的反恐和地區安全形勢產生了影響。國際社會呼籲各方保持冷靜和克制，通過對話和外交途徑解決分歧和矛盾，避免局勢進一步升級和失控。同時，國際社會也在密切關注著中東地區局勢的發展，並尋求各方共同努力，維護地區和平與穩定，促進對話與合作，以應對日益複雜的地緣政治挑戰和安全威脅。

伊朗報復失敗

此次衝突事件源於2024年4月13日，伊朗為了報復4月2日以色列襲擊伊朗駐敘利亞領事館的行動，直接對以色列發動襲擊，這是一次規模較大且具有歷史意義的行動。據報導，伊朗在這次襲擊中動用了大量的導彈和無人機，向以色列境內發射了數百枚導彈和無人機，試圖對以色列實施報復。這次襲擊被認為是對以色列近期行動的回應，特別是對伊朗駐敘利亞領事館的襲擊，引發了伊朗的強烈憤怒和不滿。

儘管伊朗在這次襲擊中，動用了大規模的武器裝備，但幾乎所有的導彈和無人機都被以色列和美國的導彈防禦系統成功擊落。這表明了以色列在防禦和安全領域的技術實力和能力，以及其對安全問題的高度警惕和準備。另一方面，這次襲擊也暴露了伊朗在軍事行動中的局限性，以及其導彈技術和作戰能力的局限性。

▲ 伊朗13日向以色列發動大規模空襲，出動了飛彈及上百架無人機。（圖／路透）

這次襲擊的失敗對於伊朗而言是一次沉重的打擊，不僅暴露了其軍事能力的侷限性，也削弱了其在地區內的影響力和威懾力。同時，這也對中東地區的地緣政治格局產生了重大影響，引發了各方對地區安全和穩定的擔憂和關注。

儘管這次襲擊沒有造成嚴重的人員傷亡和戰爭破壞，但它凸顯了中東地區緊張局勢的加劇趨勢，也為未來可能發生的更廣泛的衝突埋下了伏筆。因此，國際社會呼籲各方保持冷靜和克制，通過對話和外交途徑解決分歧和矛盾，避免局勢進一步升級和失控。

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以色列象徵性打擊

4月19日的以色列襲擊似乎著重於伊斯法罕附近的軍事基地和機場，而沒有直接針對伊朗的核設施，如納坦茲核設施。這顯示以色列的行動具有一定的象徵意義，意在向伊朗顯示其軍事實力和對伊朗領土的影響力。儘管以色列長期以來一直表達了摧毀伊朗核設施的意願，但這次襲擊似乎並沒有針對這些目標，而是集中於軍事基地和機場。

伊朗在襲擊後沒有公開責怪以色列，而是聲稱擊落了幾架無人機。這種回應顯示了伊朗對局勢的控制和克制，表明伊朗並不希望局勢進一步升級成全面衝突。儘管伊朗可能對以色列的襲擊感到憤怒和不滿，但其選擇保持克制可能是出於避免進一步升級的考慮。這種克制的態度有助於穩定局勢，減少衝突的可能性，為通過外交途徑解決分歧和矛盾創造了空間。

▲ 位於伊朗中部伊斯法罕附近的核設施。（圖／路透）

然而，伊朗聲稱擊落了幾架無人機，顯示伊朗仍在採取一定的行動來回應以色列的襲擊。雖然伊朗選擇了相對克制的回應方式，但其仍在繼續監視局勢的發展，並保持對可能的未來行動的警惕。因此，儘管局勢暫時相對緩和，但雙方之間的緊張關係仍然存在，需要持續關注和適時應對。

以色列逾越節前舉措

在4月19日逾越節前（Passover）的假動作引發了一些猜測。美國官員在4月18日早些時候匿名表示，以色列將等到逾越節過後才會進行報復，而逾越節將於4月22日開始。

在這種情況下，4月19日的行動可以被視為提前行動，因為它發生在原定的逾越節假期之前。以色列可能選擇在這個時間點採取行動，以避免與逾越節假期重疊，並確保在節日期間保持安全。這樣的提前行動也可以為以色列留出更多的操作空間，而不受節日假期的限制。

儘管這一舉動可能在外界引發了一些不確定性，但同時也為各方留出了更多的談判空間和外交緩衝期。美國與伊朗之間的外交努力凸顯了雙方都不願將局勢升級為全面戰爭的願望，而是傾向於通過外交途徑解決分歧和矛盾。

▲ 美國與伊朗雙方都不願將局勢升級為全面戰爭的願望，而是傾向於通過外交途徑解決分歧和矛盾。（圖／路透）

這種外交努力的存在為緩和衝突局勢提供了一線希望，顯示國際社會在面對地區緊張局勢時，更傾向於通過對話和協商來尋求解決方案，而不是通過軍事手段解決問題。美國與伊朗之間的外交接觸不僅僅是為了緩和雙方緊張關係，還可能為未來建立更穩定的外交關係奠定了基礎，這對地區和平與穩定具有重要意義。

美國作為以色列的重要盟友和支持者，其立場和支持對以色列的行動至關重要。因此，以色列在回應伊朗的報復時，須謹慎行事，不僅要考慮到自身的能力和資源，還要考慮到與美國的關係，避免損害雙方之間的合作與支持。這種權衡將直接影響以色列未來的行動和對外政策，須以慎重的態度來處理。

伊朗軍事行動挑戰

儘管伊朗採取了大規模的軍事行動，包括動用數百架導彈和無人機對以色列進行襲擊，但其預期的威懾效果並不明顯。這表明伊朗試圖通過展示實力和決心來獲得某種程度的戰略優勢，但未能完全達到預期目標。

值得注意的是，儘管伊朗在襲擊中使用了大量軍事資源，但幾乎所有的襲擊都被以色列和美國的導彈防禦系統擊落，未能對以色列造成重大損害。這種情況表明，儘管伊朗試圖通過軍事行動來向以色列展示其實力和決心，但其實際能力和影響力可能被高估了。這也反映出伊朗在試圖實現其戰略目標時所面臨的挑戰和局限性。

▲ 伊朗伊斯法罕去年10月28日在一場軍事演習發射飛彈。（圖／路透）

雖然伊朗可能希望通過這種行動來加強自身在中東地區的地位和影響力，但由於其戰略和軍事資源的限制，以及以色列和美國的反制措施，其達到預期目標的可能性受到了一定程度的限制。

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