黃仁勳vs梁文鋒身價、聲量大比拚　誰是AI霸主？

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（圖／路透社）

●文／網路溫度計

中國AI新創公司DeepSeek開發大型語言模型必須高度依賴輝達的GPU晶片，以進行龐大的資料訓練與推理運算。因此，輝達是DeepSeek背後訓練AI的硬體供應商，不過，隨著美國對中國AI技術發展的限制，輝達高階晶片受到出口管制。先前傳出DeepSeek擁有5萬個禁運的輝達H100 GPU，目前美方正在調查DeepSeek取得這款晶片的管道，拉抬輝達晶片討論度，如今又有網站販售以H100 GPU零件組成的包包，單價高達6.5萬美金，約新台幣215萬元。

截至2025年2月，H100 GPU在台灣的售價約為新台幣139萬元，2024年7月PChome曾上架「NVIDIA H100 80GB Tensor 核心 GPU PCIe」，售價為139萬元，並迅速售罄。

黃仁勳聲量獲勝 身價可能輸梁文鋒

除了公司業務經常被拿來一同討論，DeepSeek與輝達兩位創辦人的身價也常被拿來比較。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，可以看見「黃仁勳、梁文鋒」近一週網路聲量高點都出現在2月12日，加拿大一家電信公司Sweat Free Telecom的創辦人拉姆德夫（Chanakya Ramdev）預測，DeepSeek估值至少能達到OpenAI最新3000億美元估值的一半，就此推算梁文鋒持有的84%股份價值將達到1260億美元，身價可能超過黃仁勳的1180億美元。

有網友表示，「沒股票上市也能吹成這樣」；還有人認為，「老實說在中國當首富也還蠻危險的，下場好的不太多」、「中國的富豪榜堪比死亡筆記本」。

▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）創辦人梁文鋒。（圖／翻攝微博）

晶片限制令 推動中國加速自研晶片

黃仁勳聲量飆升原因，除了有不少人比較他與梁文鋒的身價，還有來自央廣專訪遠見雜誌資深主編魏鑫陽，大聊新書《黃仁勳傳》。

這可是全球首本獲黃仁勳授權採訪的傳記，不只揭露他未來10年AI霸業藍圖，還細數輝達如何從不起眼的電路板配件公司，一路狂飆成超級電腦供應商，霸氣站上科技王座的事蹟。書中更提到黃仁勳如何無視外界反對，堅持強化運算能力，最後登上全球富豪榜，堪稱科技圈逆襲傳奇。

隨著美國限制輝達高階晶片出口中國，這對中國AI公司造成一定影響，也推動中國加速自研晶片，最終是否影響輝達晶片霸主的地位？美中AI競技戰火未完，外界將持續關注中國如何突破封鎖，搶攻AI話語權。

▼網路溫度計調查黃仁勳與梁文鋒聲量。（圖／網路溫度計提供）

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