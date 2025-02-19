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進步本土的小黨　如何成為有政治實力的「第三勢力」？

我們想讓你知道…過去十年，小黨恩怨情仇、不相往來，讓人難以相信他們是值得託付的政治選項。未來十年，進步本土小黨要重回人民的政治視野，一定要從求同存異，形成一定程度的聯盟開始。

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲按照政治版塊大小，以及話語權的壟斷程度，台灣民眾黨無疑是台灣政壇的第三勢力。（圖／記者林敬旻攝）

●林邑軒／時代力量副秘書長

按照政治版塊大小，以及話語權的壟斷程度，台灣民眾黨無疑是台灣政壇的第三勢力，這一局面並未因柯文哲遭羈押請辭、黃國昌繼任黨主席而改變。

但，這是2014年太陽花運動後，台灣社會引頸期盼，希望能夠逐步取代中國國民黨，以左派進步的立場，來監督日趨保守化、財團化的民主進步黨，而後與民主進步黨競爭執政，形成本土政黨分掌執政、在野的第三勢力嗎？

顯然不是。特別是在柯文哲競選總統期間，透過協助中共介選被起訴的張顯耀與中共互通聲息被證實，黃國昌在當選民眾黨主席的當晚，突然突兀地舉起「本土進步」大旗後，台灣民眾黨與2014年後第三勢力運動的距離，像是有兩個平行宇宙那麼遠。

那麼問題就來了，黃國昌領導的台灣民眾黨，未來還能像過去的柯文哲，繼續在政治版塊上佔據第三勢力嗎？還能在論述層次壟斷第三勢力的話語權嗎？那包含時代力量在內的進步本土小黨，又該怎麼做，才能找到突破困境的途徑？

這篇文章，是一個局內人的思考分享，也希望邀請更多關心台灣前途，關心台灣如何邁向健康政黨體系的朋友，一起來思考第三勢力的未來。

戰略上無足輕重　戰術上攸關重大的黃國昌

不管你喜不喜歡黃國昌，要討論進步本土小黨的未來，還是必須尊重現況，從掌握台灣民眾黨的黃國昌談起。他的改弦易轍與仇恨動員，社會討論已多，關鍵問題只有一個，他還能帶著仇恨政治走多遠、多久。

從民調數據觀察，民眾黨與中國國民黨的支持度，開始出現此消彼長的負向關連，而沒有多久以前的2023年，柯文哲的民調還與賴清德一長一消。也就是說，2023年的綠白流動，已經轉變為藍白之間，民眾黨已經換了一批支持者，從一個囊括淺綠到淺藍，變成一個丟棄淺綠中間，與國民黨競爭仇綠群眾的深藍政黨。

這當然是黃國昌重回立法院一年多的貢獻。心中幻想2026的「泛藍初選」，或是與藍營的協調禮讓，讓黃國昌領導的民眾黨立院黨團，完全背離了柯文哲的三角中間戰略，完全貼著藍營一邊倒。

「深藍化」是一個不符合民眾黨生存邏輯的自殺策略，民眾黨已走向新黨、親民黨的老路，難以回頭，未來只有被國民黨整合併吞一途。因此，戰略上民眾黨已經失去了優位，無足輕重，不必再論。

然而，黃國昌圖謀與國民黨藍白合、爭取副總統職位，在此之前，台灣民眾黨仍可仰仗約10%的選票，以仇恨政治攪動台灣政局，在戰術層面發揮關鍵影響力。

真正關鍵的變數只有時間。永遠只想到自身權位，必然搞垮他參與的任何組織，這一點毫無疑問。只是時間的快慢，端賴其飲鴆止渴的毒性變化。眼下的黃國昌，有紅藍兩「鴆」擺在眼前，「藍鴆」是國民黨的地方派系，「紅鴆」是中共的國台辦。

「藍鴆」。黃國昌已經下肚了傅崐萁的霸道，在2026到來之前，黃國昌必然追隨柯文哲老路，對著雲林張榮味家族、台中顏清標家族鞠躬哈腰、獻媚取寵，換取地方選舉的一息尚存，就像他過去一年在新北當侯友宜的小跟班一樣。

「紅鴆」。黃國昌沒有選擇，只能跟著民眾黨人一飲而盡。原因很簡單，過去柯文哲是中國挑選的藍營備胎，因而取得了大量的媒體支援。如今更加仰賴紅藍通路的黃國昌，只能一乾而淨，否則他無法坐穩民眾黨的主席之位。

面對昭然若揭的局勢發展，進步本土的小黨，特別是黃國昌叛黨而出的時代力量，必須勇敢迎戰必然藍紅化的黃國昌，在前線戳破黃國昌一切的虛言矯飾，不斷與反共反貪的中間選民對話論述，這是唯一的機會，也是歷史給本土小黨的責任。

▼「深藍化」是一個不符合民眾黨生存邏輯的自殺策略，民眾黨已走向新黨、親民黨的老路，難以回頭，未來只有被國民黨整合併吞一途。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨代理5主席黃國昌出席「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

親中與在野的融合　民主與進步的分裂

這個競爭反共反貪的中間選民賽局，一個同等重要、甚至更重要的推力／拉力，當然是藍綠兩黨。

如同台灣基進王興煥主席所言，中國國民黨，甚至民眾黨取得的支持，絕大多數來自台灣人民對於監督制衡的善意期待，而非為其親中舉措的背書。當台灣人民沒有其他監督制衡的選擇，就只能選擇看起來勢頭最盛的在野藍白黨。

佔據主要在野黨的生態位，幾乎成了藍、白唯一的大義名分。他們把「在野監督執政」當做一切行為的遮羞布，正當化一切以針對民進黨腐敗為名，實則傷害台灣民主憲政、經濟民生的暴衝行為。

在另一邊，邁向連續12年執政的民主進步黨，在捍衛主權、強化軍力、走向世界上卓然有成，然而，在內政上的進步多元、分配正義上日趨牛步，讓創黨時高舉的「民主」（人民主權）與進步（公平正義）發生了嚴重的分裂。

這樣的民進黨，讓主權立場明確、追求社會進步的自主選民，在中央選舉、地方選舉之間，或是在不同層級的選舉之間分裂投票，分散民進黨連續執政必然帶來腐化的風險。

說得更誇張一點，如果民進黨正在變成一個李登輝時代的台灣國民黨──主權立場明確，跟財團水乳交融，有些黑金腐化。那誰來扮演1990年代監督制衡國民黨的民進黨呢？

答案當然是進步本土小黨。進步、本土、在野，對決親中亂台的國眾兩黨，監督不再進步的民進黨。戰略上的結論很清楚，但問題仍舊是，過去十年做不到，未來十年如何做到？

本土政黨體系　演進階段

如何催生一個本土政黨相互制衡監督，不再讓親中政黨佔據在野角色的本土政黨體系？這不僅是進步本土小黨如何自救的命題，也是台灣如何完成民主深化的重要一步。

筆者認為有兩個關鍵。

第一，進步本土小黨必須體認到，邁向健康的本土政黨體系，必須分階而行。

總結過去十年的經驗，必須承認，國民黨有其穩固的社會基礎，代表了台灣社會中的一群人。所以，進步本土小黨直接取代國民黨，成為第二勢力的途徑並不存在。在民眾黨成立後，更是如此。

相較於國民黨，沒有社會基礎的民眾黨，以仇恨動員吸引了情緒張力最高的雜眾，實際上就是一盤抱怨取暖的散沙。

他們沒有意願與能力建構新的政治秩序願景，他們所有的言詞、行動，都指向無目的性、無建設性的破壞與質疑，他們憑空塑造出一種近乎政治邪教的社群，對台灣年輕世代的政治價值觀，產生了難以挽回的衝擊。

無論是基於阻止邪教的大義，還是出於自利的生存考量，進步本土小黨必須以民眾黨作為主要的競爭對手，透過清晰的價值理念與政治行動，在2026年選舉共同作戰，以比肩、打敗民眾黨為首要目標，成為有政治實力的第三勢力，才有邁向下一階段的下一步。

第二，進步本土小黨必須不斷說服台灣社會，一個多黨競合的本土政黨體系，是台灣邁向長治久安的唯一選項。

小黨之所以成為小黨，其中一個主要的原因就是很容易把毛細孔般的孔洞，放大為可以裝進汽車的天坑，黨同伐異，相互甄別。

過去十年，小黨之間的恩怨情仇、不相往來，讓人難以相信他們是一個值得託付的政治選項。未來十年，進步本土小黨要重回台灣人民的政治視野，一定要從求同存異，形成一定程度的聯盟開始。

學會合作，是成熟的展現，是力量的兌現。最重要的是，進步本土小黨的聯盟，必須展示多黨競合的本土政黨體系如何可能？如何在攸關生存的重大議題取得重視，如何在各種議題、在不同區域，保有政黨各自的風格與側重的面相，這是進步小黨必須邁開的步伐，也是台灣社會開始嘗試、理解，一個不同於過去，一個全新的政黨體系的第一步。

▼進步本土小黨要重回台灣人民的政治視野，一定要從求同存異，形成一定程度的聯盟開始。（圖／時代力量提供）

▲▼時代力量。（圖／時代力量提供）

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