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孫大千／快速搞懂AI　學習利用並防範人工智慧

我們想讓你知道…人類和人工智慧間未必一定是競爭的關係，雖然人工智慧的出現不可避免的會取代一部分人類原本的工作，但也藉由人工智慧的幫助，大幅提高人類的工作效率和量能。

▲ 孫大千現任中信金融管理學院科技金融研究所的教授，主要講授區塊鏈和人工智慧兩門課程。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）

● 孫大千／前立委，現任中信金融管理學院科技金融研究所教授

前立法委員孫大千於今日（26日）出版了一本AI科普新書《快速搞懂AI人工智慧—我能運算你、取代你、終結你》，新書由陳文茜和吳淡如共同推薦。

孫大千自從2016年離開立法院之後，便擔任中信金融管理學院科技金融研究所的教授，主要講授區塊鏈和人工智慧兩門課程。這是孫大千繼2022年7月出版介紹區塊鏈的專書《企鵝發燒了！從比特幣到元宇宙》之後的第二本作品，他以淺顯易懂的方式，將人工智慧的發展歷史、模型理論以及應用軟體做了相當詳細的介紹。

孫大千強調，區塊鏈和人工智慧將是影響人類未來至為重要的創新科技。其實，這兩項科技早已圍繞在人類的日常生活當中。只可惜一般人都認為太過於艱澀複雜，所以始終沒有意願去進一步的深入了解。

孫大千表示，人工智慧從1950年代發展至今日，已經成為了人類生活中不可或缺的好幫手。不管是從最早的垃圾電子郵件處理程式，到聊天機器人、掃地機器人、人臉辨識系統、語音助理，還有正在流行的自動駕駛、ChatGPT以及許多可以由文字生成圖像和影片的應用程式。

▲ 人工智慧從1950年代發展至今日，已經成為了人類生活中不可或缺的好幫手。（圖／CFP）

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孫大千認為，人類和人工智慧之間未必一定是競爭的關係，雖然人工智慧的出現不可避免的會取代一部分人類原本的工作，但是同樣地也會創造出更多更新的就業機會，特別是在打造或是應用人工智慧的領域。而藉由人工智慧的幫助，可以大幅提高人類的工作效率和工作量能。所以，與其去恐懼它、排斥它，不如去了解它、利用它。正因為如此，每一個人都應該要對人工智慧有一些基本的認識。

孫大千同時指出，至於這些年來，有許多投入人工智慧研究領域的專家學者紛紛示警提出「AI威脅論」，憂慮人工智慧的發展已經進入了一個人類逐漸無法掌握的階段，雖然AI理論大師楊立昆認為，現階段的大語言模型仍然有很大的瑕疵，預測內容會有一定概率的失準，會造成結果的飄移，而最終將會被其他的模型取代，所以，距離打造出完全的通用型人工智慧，仍然需要很長的一段時間，但是另外兩位AI領域教父級的人物：辛頓和班吉歐相對比較悲觀，他們相信總有一天人類會不可避免的面臨到這樣的狀況。

孫大千也提出警告，當美國和中國兩大強權在軍事爭霸的過程裡，紛紛將AI人工智慧投入軍工產業的發展而不加以限制，未來是否真的有一天，我們會看到電影《魔鬼終結者》裡的情境真實發生，人工智慧將全面接管人類，替代人類，甚至控制人類？倘若要避免這樣悲慘的命運發生，我們更應該要學習如何利用並且防範人工智慧，讓人工智慧成為人類的好幫手，而不是人類的終結者。

▲ 孫大千著，《速搞懂AI人工智慧：我能運算你、取代你、終結你》，博碩出版。（圖／博碩出版提供）

● 本文獲出版社授權，摘自《速搞懂AI人工智慧：我能運算你、取代你、終結你》。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

 

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