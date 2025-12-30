ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

西方為何未輸掉戰役　卻正在失去烏克蘭？

我們想讓你知道…民主極少在砲火最猛烈的時刻崩潰，卻更常在自認理性、審慎、負責的時刻開始鬆動。

▲。（圖／路透）

▲此刻真正浮現的問題，不是「烏克蘭會不會輸」，而是西方是否正在用一種看似理性的方式，慢慢失去它原本要守護的結果。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

未來最致命的風險，不是誤判，而是冷漠。(The greatest danger to our future is apathy.)—英國靈長類學家 珍．古德（Jane Goodall）

民主極少在砲火最猛烈的時刻崩潰，卻更常在自認理性、審慎、負責的時刻開始鬆動。

烏克蘭戰爭進入第四個冬天時，前線依然存在，烏克蘭軍隊仍在抵抗。俄羅斯沒有完成其最初的戰略目標，基輔沒有陷落，北約沒有瓦解。從軍事地圖看，西方並未輸掉這場戰役。

然而，歷史往往不只記錄地圖上的進退。它同樣記錄承諾如何被重新計算，責任如何被重新分配，勝利如何被重新定義。

此刻真正浮現的問題，不是「烏克蘭會不會輸」，而是西方是否正在用一種看似理性的方式，慢慢失去它原本要守護的結果。

若要為這個時刻找一個思想史的座標，那便是：馬基維利遇見莎士比亞。前者理解權力的冷酷算術；後者警告民主如何在自我說服中走向悲劇。

勝而不決　戰爭敘事正在轉向

從制度角度看，烏克蘭戰爭的敘事正在悄悄轉向。歐洲目前凍結了超過2,100 億歐元的俄羅斯主權資產。這筆資產原本具備改變戰爭長期結構的潛力，它不只是金錢，而是一個能讓侵略行為付出長期代價的制度槓桿。

然而，歐盟最終選擇了一條風險最低的路徑：推出約900億歐元、期限至 2027 年的對烏貸款方案，刻意避開「動用俄羅斯主權資產」所引發的法律、金融與政治爭議。這個選擇並非冷漠，而是一種制度性的自我保護。但對嚇阻而言，這是一個清楚的訊號。

嚇阻從不取決於一次性的支持金額，而取決於承諾是否可預期、是否能持續、是否不因政治風向而改變。分期付款的支持，會鼓勵對手等待；附帶條件的承諾，會讓侵略者計算耐心。

歐洲沒有否定烏克蘭，卻選擇把風險留給未來。而俄羅斯，向來擅長等待。

交易式和平的回歸

在華盛頓，政治語言同樣出現轉向。川普政府推動和平談判，強調「結束戰爭」多於「建立秩序」。這種作法未必出於親俄立場，而是一種更深層的交易式世界觀：把安全承諾視為可交換的籌碼，而非不可分割的責任。

在這個邏輯中，模糊反而成為資產。模糊可以保留彈性，也能延後代價。

然而，嚇阻的邏輯正好相反。它需要清楚的紅線、明確的代價、以及對手不敢測試的確定性。當侵略改寫為「需要管理的衝突」，當敵我界線被語言磨平，嚇阻就開始失血。

近期，美俄的互動正反映這種落差。美方形容會談「具建設性」，克里姆林宮卻冷冷回應「缺乏建設性」。這不是外交失誤，而是一種節奏管理。莫斯科不急於拒絕，只需讓西方的期待跑在現實之前。

澤倫斯基的轉向　不是割讓而是程序化

外界迅速以「割讓土地」描述澤倫斯基提出的新版「20 點和平方案」，這種說法過於簡化，也忽略了其真正的政治設計。

事實上，澤倫斯基並未承認任何永久主權讓渡。他選擇的策略是程序化風險：把最危險的決定，交給停火、公投與制度安排，而非戰場上的即時妥協。

他的方案核心包括：

●以對等撤軍與非軍事區取代單向退讓
●至少 60 天全面停火，作為任何公投的前提
●要求具法律拘束力的安全保障，而非僅止於政治聲明

這不是天真，而是一場高風險的政治工程。澤倫斯基試圖用程序換取時間，用制度維持敘事合法性，避免「被迫承認現狀」。

但這套設計立刻碰上最棘手、也最危險的問題——安全承諾的可信度。

反向警告　過度承諾反而削弱嚇阻

部分美國戰略學者提出一個不討喜、卻極其重要的警告：類北約第五條的安全承諾，看似最強，實則可能最脆弱。理由很直接：如果派遣美軍直接防衛烏克蘭真被視為美國的核心國家利益，美軍早已進場。事實卻是，橫跨三屆政府，美國始終拒絕派遣地面部隊。這反映的是一致的利益判斷，而非條約不足。

任何要求美國「未來必須做出過去從未願意做的事」的承諾，都可能被對手視為虛張聲勢。一旦承諾被測試卻未兌現，其破壞力將外溢至所有盟友體系，從北約到印太。

尤其，更嚴重的是升級風險。若承諾具備法律效力，嚇阻一旦失敗，華府將承受巨大的政治壓力，直接與擁有全球最大核武庫的俄羅斯交戰。對莫斯科而言，烏克蘭屬於核心利益；對華府而言，顯然不是。這種不對稱，正是最危險之處。

金融化的和平與責任的碎裂

這場戰爭同時揭示另一個結構性轉向：和平正在金融化。

戰後重建被包裝為投資機會，安全被轉譯為資產、風險與報酬模型。市場能快速動員資源，卻不承擔主權風險。結果是：戰爭的成本由前線承擔，和平的紅利卻進入全球資本循環。

這不是陰謀，而是一種制度後果。當安全與重建遵循不同邏輯，責任便開始碎裂。俄羅斯正耐心等待這種疲勞累積。

台灣的三重警訊

對台灣而言，烏克蘭不是遙遠案例，而是一面鏡子。

第一，承諾的金融化。當安全被證成供應鏈價值或投資潛力，就受制於估值波動。

第二，模糊的安全。過大卻不可信的承諾，反而可能誘發測試。

第三，語言工程。當侵略被改寫為「衝突管理」，當責任被稀釋為「各方克制」，嚇阻便開始退化。

悲劇不是失敗　而是自我說服

莎士比亞式的悲劇，很少由單一災難引爆。它來自一連串「看起來合理」的選擇。馬基維利會理解這樣的權力算術；莎士比亞則會提醒它的代價。

西方尚未輸掉烏克蘭，卻正在重寫勝利的定義。當承諾可以重新定價、被語言包裝、被制度延後，嚇阻就已開始鬆動。終究，民主很少敗於砲火，更常敗於自己的理性。

▼在華盛頓，政治語言同樣出現轉向。川普政府推動和平談判，強調「結束戰爭」多於「建立秩序」。這種作法未必出於親俄立場，而是一種更深層的交易式世界觀：把安全承諾視為可交換的籌碼，而非不可分割的責任。（圖／路透）

▲▼ 。（圖／路透）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►優先席　誰優先？

►跨年煙火TOP 10！　全台熱門觀賞地大公開

►從陳冠宇的職涯轉折　看運動科學如何改變台灣棒球訓練

投稿
申訴
關鍵字: 江岷欽 雲論 烏克蘭 俄烏戰爭 歐洲 美國 川普 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
蒐證外遇小心踩雷！手機翻拍曖昧訊息也恐觸法　最高關..
6480億元收購商譽形成之會計與經濟實質分析
鄭麗文主席治理下　兩岸路線、世代共治及黨中央與地方..
公視治理要新血「文化部卻端出老面孔」　改革只是口號..
台灣的穩定幣戰略　在全球貨幣重構中尋找定位

推薦閱讀

鄭麗文主席治理下　兩岸路線、世代共治及黨中央與地方..

6480億元收購商譽形成之會計與經濟實質分析

公視治理要新血「文化部卻端出老面孔」　改革只是口號..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

台灣的穩定幣戰略　在全球貨幣重構中尋找定位

穿上白袍就可信？當專業可被大量複製　假醫師事件給台..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

台灣的T盾　應該考慮整合高功率雷射防空系統

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態..

軍事家／大直服裝供售站開幕　國軍服裝供補展新頁

相關文章

澤倫斯基：美同意「15年安全保障」 烏克蘭盼延長30至50年

澤倫斯基：美同意「15年安全保障」 烏克蘭盼延長30至50年

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基昨在美國會談後，澤倫斯基29日表示，美方同意提供烏克蘭為期15年的安全保障作為停戰交換，但烏方希望保障期限可..

12/30 00:22

「投資未來」跨黨派的和解共識　還是擴大資本市場的煙幕彈？

「投資未來」跨黨派的和解共識　還是擴大資本市場的煙幕彈？

話題「軟版鯊魚夾」誕生！再也不怕頂到頭皮　久戴、靠著都舒服

話題「軟版鯊魚夾」誕生！再也不怕頂到頭皮　久戴、靠著都舒服

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火風險、已律定交戰規則

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火風險、已律定交戰規則

日BL漫畫家「標五星旗」宣傳台版作品　遭出征！出版社取消簽名會

日BL漫畫家「標五星旗」宣傳台版作品　遭出征！出版社取消簽名會

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

鄭麗文主席治理下　兩岸路線、世..

鄭麗文主席治理下　兩岸路線、世..

6480億元收購商譽形成之會計..

公視治理要新血「文化部卻端出老..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

台灣的穩定幣戰略　在全球貨幣重..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面