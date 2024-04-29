劉桓睿／不妨逐步調漲菸捐　保障年輕世代的健康與幸福

▲ 準總統賴清德27日於台北榮總參加「健康台灣」全國論壇。（圖／記者呂晏慈攝）

● 劉桓睿／台灣年輕病友協會副理事長

強化社會保障的體系、提供民眾幸福感，是全球認同的普世價值；聯合國的永續發展目標，也具體指出政府應促進社會達到健康幸福。在台灣這不是口號，更是具體的行動。賴清德準總統提出「健康台灣」的願景，讓健康成為國政藍圖一部分，也透過成大醫院前院長陳志鴻召開一系列的論壇，為台灣民眾的整體健康提出具體的政策建言。

國人不健康餘命達8年 改善醫療環境勢在必行

這項訴求在選舉期間亦受到不分黨派的一致認同，台灣人在「生命最後一年所使用的醫療照護」上遠超荷蘭、法國、德國、丹麥、英國和日本等國，需自費負擔的醫療支出也高於許多國家，平均壽命卻不及他國。不僅如此，台灣的不健康餘命更是長達8年，人生10分之1都是不健康的。調查更指出，國人整體健康水準正逐年下滑，慢性病、癌症及重大傷病群體的快速增長，對人民與社會帶來極大的醫療負擔。顯示台灣目前在醫療資源的配置上仍有改進空間，同時也需要更完善的疾病預防措施。

▲ 調漲護理人員的薪資、取消掛號費上限、醫院三班護病比標準等，都是改善醫療環境、提升醫療品質的措施。（圖／PIXABABY）

為了改善醫療環境、提升醫療品質，今年以來政府也做了許多調整與討論，包括：調漲護理人員的薪資、取消掛號費上限、醫院三班護病比標準、保障健保點值不低於0.9…等。而在病友權益方面，政府也積極加速新藥審查、給付罕見疾病的藥品，也承諾未來還會有百億的癌症新藥基金。

付薪資占比四成的勞健保費 恐將壓垮年輕人

然而這些健康政策的改革與新政見的落實，勢必需要投入更多的經費。透過數據可以看見台灣在社會保障支出逐步提高，根據主計處111年的統計，台灣的社會保障支出SPE為2兆5,342億元，較110年度增加4.9％，其中以「高齡」1兆1,357億元（占45.4％）最多，其次為「疾病與健康」9,100億元（占36.4％）、「疾病與健康」9,100億元（占36.4％），可見民眾高度期待高齡面、醫療面的社會保障。

▲ 健保已薪資作為主要的收入來源。（圖／記者呂佳賢攝）

作為年輕世代，我們此刻不僅擔心未來因為罹患重症，負擔不起高昂的醫藥費，更要擔心屆時無法負擔高昂的健保費用。淡江大學會計系教授韓幸紋曾表示，年輕世代將在25年後，付出薪資占比高達4成的勞健保費用，以薪資作為主要的收入來源的健保，將會成為壓垮年輕人的一項重擔。

調漲菸捐 提升疾病防治預算

除了提高健保保費、政府挹注公務預算外，還可以有哪些財源能用來支持這些新政策呢？現行菸捐有一半會用於健保準備金，其餘則分配給疫苗基金、癌症防治及罕見疾病醫療費用等項目。若能將14年未調漲的菸捐，調漲5塊錢，就有望挹注近百億資金，幫助病友減輕負擔，同時提升疾病防治的預算，為建構「健康台灣」提供更多資源。甚至將菸捐與物價調漲機制連動，透過一次立法程序，規劃設定每年或定期調漲多少幅度。除有助於節省社會資源，逐步調漲菸捐對於抑制吸菸率也會有顯著的效果，降低菸品對於人體及環境的危害。

▲ 調漲菸捐，可以幫助病友減輕負擔、提升疾病防治的預算，對於抑制吸菸率也會有顯著的效果。（圖／ETtoday資料照）



►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。