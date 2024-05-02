非傳統家庭形式者有養兒育女的權利　代孕制度入法合憲

▲ 世界上首位試管嬰兒路易絲．布朗（Louise Brown）於1978年7月25日誕生。 （圖／新華社）

● 謝碧珠／中華民國醫師公會全聯會法制顧問

台灣民間過去在傳統父權主義文化的洗禮下，女性不時被當作生產工具、被物化，對自己的身體沒有真正的自主權。這個課題在現今新女性主義下依然存在，尤其是傳宗接代的觀念，一直根深蒂固，不孕的確造成很多人的困擾。

1978年首位試管嬰兒在英國誕生，到了1985年，台灣首位試管嬰兒也出生了，這些人工生殖技術的突破，為生育障礙的夫妻提供了新的生育希望。我國在2007年3月間完成《人工生殖法》之立法並開始施行，給了不孕夫妻藉由人工生殖方式得以擁有生養子女的機會。

在上開現行《人工生殖法》的規範裡，人工生殖的射程只及於「不孕夫妻」，並且採用「血統真實主義」，更要求受術夫妻中的妻必須具有能以其子宮孕育生產胎兒之能力。因此，壓根沒有代孕之適用餘地。

直到108年5月間，因著司法院釋字第748號解釋施行法之施行，同婚的家庭形式在法律上被認可，台灣也因而進入多元家庭型態的時代。接著，同婚配偶外，單親、不婚或非婚同居者等非傳統家庭形式者，其對於使用人工生殖技術的需求與權利，亦逐漸被社會廣為討論，進而有《人工生殖法》是否修法，將人工生殖技術之使用擴大及於單身、同婚之不孕者，並納入代孕制度，抑或立專法規管代孕之議。

▲ 2019年5月，同婚的家庭形式在法律上被認可，非傳統家庭形式者對於使用人工生殖技術的需求與權利，亦逐漸被社會廣為討論。（圖／取自pexels）

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打從2018年4月13日，行政院就在公共政策網路參與平台連署通過開放「單身女」可以合法使用人工受孕及試管嬰兒一案；2019年度，因應釋字第748號解釋之施行，衛福部健康署曾召開4場次專家諮詢會議研議開放同性配偶施行人工生殖議題。2020年起，衛福部研擬《人工生殖法》修正草案，納入同性配偶為適用對象（包含女同性配偶之A卵B生）及開放異性夫妻及同性配偶施行「代孕生殖」；迄今召開14次專家會議，將較具爭議包括代孕生殖子女最佳利益化、保障代理孕母之身體自主權及家庭倫理問題等亦納入討論。

又今（2024）年2月及3月間，衛福部召開2場次公聽會。關於公聽會結論，衛福部於今年4月3日立法院衛環委員會召開「人工生殖法條文修正草案」公聽會上提出報告稱：「並國民健康署於臉書直播留言區蒐集民眾意見，留言者意見以反對代孕生殖居多，又代孕生殖涉及委託者、代理孕母與代孕胎兒三方權益，社會意見分歧，難達共識，爰開放代孕生殖尚需相關配套措施與多方共識。」因此，這麼多年以來，衛福部始終未曾將《人工生殖法》之修正草案依行政程序法提出預告，自亦未能提出正式草案版本送進行政院院會，而行政院亦未能將所謂草案送進立法院審議。

▲ 立委陳菁徽認為，人工生殖法修法已經延宕多時，不應錯過修法機會。（圖／記者張乃文攝）

這期間，立法院委員不乏相關修正草案之提案，單單今年至4月底，含國民黨、台灣民眾黨黨團等及各委員提案，就有14個版本。今年4月3日立法院衛環委員會並召開「人工生殖法條文修正草案」公聽會，可見各界對於代孕制度法制化之爭議，紛紛擾擾，不在話下。

細究司法院於立法院上開公聽會上提出書面報告所傳達之訊息顯示，司法院「樂觀其成」，亦即「贊同」下列立法政策之命題，首先是接受單身者、同婚（同性永久結合關係者）者，與異性婚姻夫妻一樣，均有自由經營家庭之平等權利；此為司法院釋字第748號解釋施行法之核心價值。從而，單身、同婚之不孕者，與自然生殖之異性婚姻夫妻間亦一樣擁有家庭權，即允其等使用人工生殖技術孕育子女以維持家庭的完整性。

綜上，從法制面析之，以釋字第748號解釋施行法之核心價值為立法政策合憲性之演繹基礎，肯認單身及同婚者與異性婚姻夫妻者同樣，擁有受《憲法》保障之家庭權。以此前提之成立，復依憲法平等原則推演，要求單身及同婚者與不孕異性婚姻夫妻同樣，亦具有使用人工生殖技術孕育子女之權利。職是，將代孕制度入法，實是理所當然，合乎論理法則。

▲ 將代孕制度入法，實是理所當然，合乎論理法則。（圖／達志影像／示意圖）

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