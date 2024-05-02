ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

非傳統家庭形式者有養兒育女的權利　代孕制度入法合憲

我們想讓你知道…依憲法平等原則推演，要求單身及同婚者與不孕異性婚姻夫妻同樣，亦具有使用人工生殖技術孕育子女之權利。職是，將代孕制度入法，實是理所當然，合乎論理法則。

▲ 世界上首位試管嬰兒路易絲．布朗（Louise Brown）於1978年7月25日誕生。 （圖／新華社）

● 謝碧珠／中華民國醫師公會全聯會法制顧問

台灣民間過去在傳統父權主義文化的洗禮下，女性不時被當作生產工具、被物化，對自己的身體沒有真正的自主權。這個課題在現今新女性主義下依然存在，尤其是傳宗接代的觀念，一直根深蒂固，不孕的確造成很多人的困擾。

1978年首位試管嬰兒在英國誕生，到了1985年，台灣首位試管嬰兒也出生了，這些人工生殖技術的突破，為生育障礙的夫妻提供了新的生育希望。我國在2007年3月間完成《人工生殖法》之立法並開始施行，給了不孕夫妻藉由人工生殖方式得以擁有生養子女的機會。

在上開現行《人工生殖法》的規範裡，人工生殖的射程只及於「不孕夫妻」，並且採用「血統真實主義」，更要求受術夫妻中的妻必須具有能以其子宮孕育生產胎兒之能力。因此，壓根沒有代孕之適用餘地。

直到108年5月間，因著司法院釋字第748號解釋施行法之施行，同婚的家庭形式在法律上被認可，台灣也因而進入多元家庭型態的時代。接著，同婚配偶外，單親、不婚或非婚同居者等非傳統家庭形式者，其對於使用人工生殖技術的需求與權利，亦逐漸被社會廣為討論，進而有《人工生殖法》是否修法，將人工生殖技術之使用擴大及於單身、同婚之不孕者，並納入代孕制度，抑或立專法規管代孕之議。

▲ 2019年5月，同婚的家庭形式在法律上被認可，非傳統家庭形式者對於使用人工生殖技術的需求與權利，亦逐漸被社會廣為討論。（圖／取自pexels）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

打從2018年4月13日，行政院就在公共政策網路參與平台連署通過開放「單身女」可以合法使用人工受孕及試管嬰兒一案；2019年度，因應釋字第748號解釋之施行，衛福部健康署曾召開4場次專家諮詢會議研議開放同性配偶施行人工生殖議題。2020年起，衛福部研擬《人工生殖法》修正草案，納入同性配偶為適用對象（包含女同性配偶之A卵B生）及開放異性夫妻及同性配偶施行「代孕生殖」；迄今召開14次專家會議，將較具爭議包括代孕生殖子女最佳利益化、保障代理孕母之身體自主權及家庭倫理問題等亦納入討論。

又今（2024）年2月及3月間，衛福部召開2場次公聽會。關於公聽會結論，衛福部於今年4月3日立法院衛環委員會召開「人工生殖法條文修正草案」公聽會上提出報告稱：「並國民健康署於臉書直播留言區蒐集民眾意見，留言者意見以反對代孕生殖居多，又代孕生殖涉及委託者、代理孕母與代孕胎兒三方權益，社會意見分歧，難達共識，爰開放代孕生殖尚需相關配套措施與多方共識。」因此，這麼多年以來，衛福部始終未曾將《人工生殖法》之修正草案依行政程序法提出預告，自亦未能提出正式草案版本送進行政院院會，而行政院亦未能將所謂草案送進立法院審議。

▲ 立委陳菁徽認為，人工生殖法修法已經延宕多時，不應錯過修法機會。（圖／記者張乃文攝）

這期間，立法院委員不乏相關修正草案之提案，單單今年至4月底，含國民黨、台灣民眾黨黨團等及各委員提案，就有14個版本。今年4月3日立法院衛環委員會並召開「人工生殖法條文修正草案」公聽會，可見各界對於代孕制度法制化之爭議，紛紛擾擾，不在話下。

細究司法院於立法院上開公聽會上提出書面報告所傳達之訊息顯示，司法院「樂觀其成」，亦即「贊同」下列立法政策之命題，首先是接受單身者、同婚（同性永久結合關係者）者，與異性婚姻夫妻一樣，均有自由經營家庭之平等權利；此為司法院釋字第748號解釋施行法之核心價值。從而，單身、同婚之不孕者，與自然生殖之異性婚姻夫妻間亦一樣擁有家庭權，即允其等使用人工生殖技術孕育子女以維持家庭的完整性。

綜上，從法制面析之，以釋字第748號解釋施行法之核心價值為立法政策合憲性之演繹基礎，肯認單身及同婚者與異性婚姻夫妻者同樣，擁有受《憲法》保障之家庭權。以此前提之成立，復依憲法平等原則推演，要求單身及同婚者與不孕異性婚姻夫妻同樣，亦具有使用人工生殖技術孕育子女之權利。職是，將代孕制度入法，實是理所當然，合乎論理法則。

▲ 將代孕制度入法，實是理所當然，合乎論理法則。（圖／達志影像／示意圖）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►碳費子法對企業優惠大放送？環團主張未考量到產業現實

►惡稅猛於虎　修納保法為納稅者權益揮劍

►反以色列學運遭警方鎮壓　美國民主自由蒙上陰影

►柯文哲的生死與台北市民的權益　就在蔣市府的一念之間

投稿
申訴
關鍵字: 代理孕母 人工生殖法 同婚 單身 憲法 平等原則 謝碧珠

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
非傳統家庭形式者有養兒育女的權利　代孕制度入法合憲
碳費子法對企業優惠大放送？環團主張未考量到產業現實
惡稅猛於虎　修納保法為納稅者權益揮劍
反以色列學運遭警方鎮壓　美國民主自由蒙上陰影
柯文哲的生死與台北市民的權益　就在蔣市府的一念之間

推薦閱讀

非傳統家庭形式者有養兒育女的權利　代孕制度入法合憲

碳費子法對企業優惠大放送？環團主張未考量到產業現實

反以色列學運遭警方鎮壓　美國民主自由蒙上陰影

柯文哲的生死與台北市民的權益　就在蔣市府的一念之間

惡稅猛於虎　修納保法為納稅者權益揮劍

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

當孩子遇到霸凌　父母站出來前先思考這些事

更多自由配置收入　勞動報酬制度創新的另一種想像

意外還是血祭？保羅沃克和希斯萊傑之死都與這個團體有..

相關文章

傅崐萁強押立院提案「中國」改大陸、禁稱我國　綠委：改叫大陸國民黨

傅崐萁強押立院提案「中國」改大陸、禁稱我國　綠委：改叫大陸國民黨

朝野立委今（1日）在立院內政委員會討論臨時提案內容，立法院國民黨團總召傅崐萁壓陣下，強制民進黨所提臨時提案文字「中國」一詞改成大陸、「我國」..

5/1 18:20

交友軟體遇到鮮肉！妹子獻身完「才知遭騙砲」　蒐證告贏了

交友軟體遇到鮮肉！妹子獻身完「才知遭騙砲」　蒐證告贏了

藍黨團推NCC委員採政黨比例　綠批違憲：別用政治立場綁架獨立機關

藍黨團推NCC委員採政黨比例　綠批違憲：別用政治立場綁架獨立機關

傳藍綠邀賴清德國情報告底線「統問統答」　綠委曝原則：依憲法規範

傳藍綠邀賴清德國情報告底線「統問統答」　綠委曝原則：依憲法規範

民進黨開會討論《人工生殖法》修法　主張代孕應以「專法」處理

民進黨開會討論《人工生殖法》修法　主張代孕應以「專法」處理

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

代孕制度入法　保障非傳統家庭形..

代孕制度入法　保障非傳統家庭形..

碳費子法對企業優惠大放送？

學運繼續延燒　美國校園抗議風暴

柯弊案成立　蔣的連任之路就穩了

修納保法　為納稅者權益揮劍

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面