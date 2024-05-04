高雄觀光迎新挑戰　讓黃色小鴨後的度假感成常態

▲ 今年過年期間，黃色小鴨為高雄飯店帶來破八成住房率，帶進近百億的觀光財。（圖／記者許宥孺翻攝）

● 端妃娘娘／新聞工作者

2月時撰寫的〈端妃娘娘／黃色小鴨再創榮景 高雄勝在營造「度假感」〉一文獲得出乎我意料的廣大迴響，現在想談談在小鴨熱之後，高雄留住更多觀光財的可能性。

過去幾個月我在小紅書潛水，那邊用戶雖然多是中國人，但也有很多港澳人以及全球各地使用中文的民眾，裡面固然很多人來到高雄喜歡上這裡的風景和人文，但也有為數不少人的心得是「無聊」、「不知有什麼好看的」、「不如去台南、墾丁」。前者已是潛在的回頭客就不必提，後者的心聲卻是值得注意的，顯見高雄的服務業還有很多努力空間。

為什麼無聊，不如去台南、墾丁？如果這個問題沒有解決，高雄就不容易讓觀光客掏出更多錢，而變成只是一個門戶的轉運司機角色。

這些人來高雄必去的點大概只有旗津，以及順路經過的駁二和美麗島，或是加一個景觀性質與旗津有點像的西子灣。因為觀光客覺得高雄可以逛的點很少，所以留給高雄的時間也很短，可能只有一天而已。

▲ 有些觀光客認為可逛的景點不多，必去的點頂多就旗津、駁二、美麗島捷運站，或是加一個景觀性質與旗津有點像的西子灣。（圖／記者許宥孺翻攝）

從這些人的照片也可以知道他們在高雄消費了什麼，令人意外的是，除了風景照之外，很少看到他們為其他吃吃喝喝的東西拍照。在旗津就是在燈塔喝一杯咖啡，或是在渡輪站吃了一碗冰。

相形之下，他們在台南打的卡就多了，各種小吃不用說，各種古蹟也是拍了又拍，街邊文青潮店或懷舊店更是充滿吸引力。

簡單來說，台南的市井街頭讓人感覺有趣、驚喜連連。造成南、高感受差異的原因很多，但我認為關鍵之一，是街邊店的質感、密度、種類和整體商圈的能量，台南在此的觀光競爭力顯然高到有國際級的程度，所以即使大眾運輸相對不便，還是可以讓外國人留下好的印象與體驗。

高雄也不是沒有類似台南的街邊店格局聚落，旗后、哈瑪星、鹽埕等老街區皆是，但為何他們去了旗津燈塔沒有順便逛旗后，去駁二沒有順道逛鹽埕，只拍拍照片就走？宮原眼科和林百貨紅遍世界，春田冰亭卻一下子就收攤了？這可能是需要思考與改善的問題。

▲ 高雄鹽埕的國際商場過去曾被稱為「高雄銀座」，曾是高雄最熱鬧的地方。（圖／記者陳建宇攝）

如果高雄的意象是海洋，為何這個意象沒有轉換成觀光客消費的動機？會不會墾丁的海灘度假意象更吸引人？

先不要怪這些來高雄的外地觀光客沒作功課，不懂得欣賞高雄的好，成功的行銷就是要讓觀光客即使沒特別作功課，也自然聽說某個點必去不可，某些東西非買不行，或是他一旦作功課，就將某個景點或消費體驗列入優先選擇。

另，也請別說高雄吸引中文世界以外的客人就好，這與爭取其他地區的國際觀光客不衝突。能給中文世界良好觀光體驗的城市，也能吸引全世界的客人，我們現在的目標是把國際觀光客的口袋掏空。

高雄市政府現在靠大型演唱會吸引很多外國人到訪，也用優惠票券的方式導引他們到夜市消費，但是否能再增加他們深入高雄大街小巷的動機，延長他們的停留時間？

當然，有趣的街邊店商圈營造，非政府之力可以單獨完成，而是仰賴整個社會力的投入，城市氛圍更是如此。如我在〈端妃娘娘／黃色小鴨再創榮景 高雄勝在營造「度假感」〉一文所說，高雄成功靠小鴨營造出度假感，現在的挑戰是如何讓此度假感成為常態，並將附加價值極大化。

舉一個實際的例子，觀光客喜歡上旗津燈塔是因為這裡有度假感，假若旗津是到高雄非去不可的景點，除了燈塔那一杯咖啡之外，還有什麼是外地人不付費體驗會後悔的東西呢？

▲ 高雄觀光現在的挑戰是如何讓度假感成為常態，並將附加價值極大化。（圖／周花花授權提供）

● 本文獲授權，轉載自「Chuang YuTuan」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。