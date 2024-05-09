吳鳳果汁是沒防火牆的商業模式　告姓名權作用也不大

▲ 土耳其籍藝人吳鳳與妻子Rynne近日發現他們獨家進口的該果汁在台灣被其他代理商引進，且還利用吳鳳的名義進行銷售，害夫妻的心血全都白費。（圖／翻攝自YouTube／吳鳳Rifat）

● 袁如陵／台灣專利師

土耳其籍藝人吳鳳與妻子陳錦玉（Rynne）多年來在台灣發展，除了演藝、寫作事業外，還專門代理土耳其商品，其中包含一款100%果汁，是原廠授權他們獨家代理，近日卻發現他們獨家進口的該果汁在台灣被其他代理商引進，且還利用吳鳳的名義進行銷售，害夫妻的心血全都白費，求助律師後卻得到無計可施的解答。

綜觀來龍去脈：

沒技術 + 沒品牌 + 沒通路 = 沒有防火牆的商業模式。裸泳再久，有一天海水還是會退潮。

其實合約簽了也未必有用。畢竟對很多廠商來說，合約只是一張紙而已。更不用提就算是知名廠商，也未必會為了一個台灣代理商去嚴格管制在外商品的流動，除了衍生額外的經營成本外，說不定還要承擔反競爭法的風險。

有其他廠商見縫插針，多少也是因為產品定價頗高（果汁6瓶賣1099元）的結果，中間的毛利引人心癢癢。開放自由競爭。讓民眾可以用較低的價格買到相同的平行輸入商品，是消費者的福音。

▲ 吳鳳代表販售的果汁6瓶賣1099元，曾挨批價格太貴。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

對吳鳳來說，即使消費者第一次是透過他了解到這個產品，第二次購買可能就去比價、找更便宜的商家購買了。所以吳鳳本來就只能賺到第一波的獲利，除非這個客人單純只是想要支持吳鳳，但這大概占極少數。

令人感嘆的是，只因為台灣出現水貨，吳鳳不但停售原本的Meysu品牌果汁，快速引進新的FEEL MORE品牌，還強調是「更好的100％鮮榨原汁，裡面一滴水都沒有加，非濃縮還原！」。那先前 4 年所代理的牌子是？ 對吳鳳的信任感會因此增加嗎？

告人姓名權大概作用不大。這件事如何結束只取決於輿論的方向，但看來吳鳳未必有優勢。

如果真的很多人是因為吳鳳而去買產品，吳鳳大可與其他廠商談長期的代言合作，引入其他的土耳其商品，別再自己作一條龍服務，或許比較輕鬆。否則未來就應該在生產、品牌、通路至少一塊有所投入，才可能長久。

吳鳳的影片中有PO出與原廠的合約，裡面用的用詞是"sole importer and seller distributor in Taiwan"，但沒有比較有利的商標獨家授權條款。如果吳鳳的進貨量不高的話，這也是能理解的。（原廠在台灣已自行註冊商標，不過台灣也不能擋水貨就是了......）。

▲ 吳鳳的公司登記的兩個英文公司名稱並不相符。（圖／擷取自經濟部商工登記網站）

另一個小發現是，吳鳳的「龍鳳國際貿易有限公司」，在國貿局登記的英文名稱為「FAZINOS」，但公司章程的外文公司名稱則是「FAZIONS」，是單純輸入錯誤還是有特殊理由？在與果汁原廠的合約中，則是使用了「FAZINOS」。其實公司的英文後綴也有錯誤，在合約中用了「Ltd. Co.」，但其實應該是「Co. Ltd,」，只能說小公司真的是很難注重細節哪！

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