梅復興／ 新購的F-16 Block 70 戰機不容小覷（下篇）

●梅復興／台海安全研析中心主任，長期鑽研國防，嫻熟美台安全關係，曾創辦並主編《臺海軍情》電子期刊。

根據美政府人士日前透露，本次擬薦售予臺灣的戰機，將是以F-16 Block 70的先進構型為基礎。與我國現有戰機相比，美方本次將同意出售的構型具有以下一些不同之處。

結構與動力

機身結構設計壽命可達12000飛行小時，約我國空軍現役F-16 Block 20原始設計的1.5倍，相當於超過30年的正常服役飛行時數！同時，機身與起落架結構均足以負擔48000磅的最大起飛重量，比我國現役的Block 20的原構型要高出了將近5噸！這表示Block 70可攜載多出約30%重量的燃料（副油箱）或武器起飛，意味著酬載/航程性能會顯著較優。我們毋需過度强調這在對地攻擊能力上的意義，但也別忘了大幅增加滯空時間與作戰半徑對於制空（巡邏，攔截，掃蕩等）防衛任務上的重要性。

飛機起飛重量加大表示推力也必須增加。美方建議的構型將係使用奇異公司的F110-GE-129 渦輪扇發動機，軍用推力為16610磅，最大（後燃） 推力則達29500磅。這比我現役Block 20機的推力要高出24%！發動機馬力大幅提升不僅有助戰機重掛載構型時的性能，維持高度／速度等，而且對於運動佔位，加速，進入有利發射武器的（高度、速度） 條件等也都會有正面意義。增加動力亦會抵消因重量大幅攀升而流失的推重比 （推力/重量比） ，有助於改善Block 70之空戰運動性能，使之恢復較近乎 （因重量輕而機鼻指向靈活度備受美軍路克基地教官激賞的） Block 20 之優異纏鬥性能。

據了解，本次美方建議捨我空軍已使用20年的普惠F100系列發動機，改採F110-GE-129，主要係成本考量。但實際上成本不僅限於硬體單價，亦與新機上需配合自動防撞系統（AGCAS）而修改發動機之電子引擎控制系統暨與飛機整合測試成本有關。

CFT適型油箱

▲裝有適型油箱的F-16戰機。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



Block 70戰機換裝推力大增的發動機自然也考慮了配合其他需要。蓋美方此次已批准對我提供適型油箱 （CFT/conformal fuel tanks），可安裝在機背上，每組（左右各一個） 容納燃料450加侖 （重約3050磅），也就是可增加內裝油量約43.5%，但阻力卻遠低於機身或機翼下外掛的副油箱 （阻力約僅12%），可增加航程與飛行時間。該適型油箱可耐9G的受力，故不至於會嚴重限制空戰運動性能。不過，這副適型油箱空重約900磅，滿載時全重近4000磅，故需要推力更大的動力系統才不至於影響飛機的運動性。

適型油箱雖非萬靈丹，但對於可見未來仍將難獲得空中加油機的我國而言，確不失為延展戰機作戰半徑，滯空時間暨或提升籌載／航程性能之有效手段。而美國本次同意提供此能力，亦可視為一饒富意義的突破。

IRST紅外線搜索追蹤系統

除了與F-16V鳳展機相同的APG-83 AESA主動電子掃描陣列雷達外，本次即將出售的F-16 Block 70 將首度裝配紅外線搜索追踪系統 （IRST）。IRST的確切型號尚待公佈，但應該是以美軍制式的Legion IRST 莢艙為基礎，並與任務系統暨座艙顯示系統整合。

該系統使用長波紅外線（LWIR），感測波段為8-15um，亦即熱成像頻譜，可藉由感應比對與背景溫差不大的物體紅外綫訊號，而偵測並追蹤空中與地面/水面的各種目標。因為IRST是被動感測系統，不會發出射頻訊號，可讓Block 70戰機在戰術運用上更具彈性，並降低因仰賴主動雷達搜索而易遭敵方及早偵知甚至攻擊的風險，有助提高許多空戰場景下之存活性。

此外，紅外綫感測系統可與雷達互補，尤其對於偵測低雷達特徵（匿蹤）的目標。雖然其對正常目標的探測距離不如雷達，但對於雷達難以在長程精確鎖定的匿蹤目標，IRST的技術已進步到（在具戰術意義的距離外）足以提供發射武器所需之目標追蹤品質。此外，IRST與雷達等感測系統之間，尚具彼此「互通有無」之運用裕度，先偵測到可疑目標者可透過機上的任務系統「提示/指引」（cueing）另外的感測系統另行辨識確認或接戰。是以，裝備了IRST無異於為Block 70戰機多賦予了一種對抗匿蹤戰機的手段。

▲F-16 Block 70/72 戰機。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



Block 70 機所用之APG-83 AESA雷達對空偵測距離至今仍保密，但據稱顯著優於APG-68（V）系列傳統機械掃描式雷達，而後者的對空偵測距離超過120公里。 且APG-83據稱可藉調控發射功率與先進訊號處理來改善對低雷達截面積（匿蹤）目標之偵測與追蹤性能。至於對地性能，公開資料則聲稱APG-83有效距離可達160海浬（296公里）。

電戰系統

Block 70戰機的電子作戰系統也將有別於過去雷達預警器與干擾莢艙分立的做法，改採內建型整合式電戰系統。內建式電戰系統最明顯的好處是可以不佔硬點派龍，除方便其他戰術掛載（如武器或副油箱等） 外，亦可減低外掛重量與阻力。譬如說，我空軍現役的ALQ-184（V）電戰莢艙就長近4公尺，重600多餘磅，相當於兩枚AIM-120C中程空對空飛彈！

同時，內建式系統也可減低戰機的雷達反射特徵。較之外掛莢艙，內建式電戰系統通常也功能更完整，干擾性能亦較強。譬如說，內建式系統可執行反制單脈衝雷達系統常用的所謂 「交叉眼干擾」 （cross-eye jamming） ，但一般莢艙就不行。故對於不能負擔或無法獲得專責電戰機（例如EA-18G等） 執行伴隨干擾掩護任務的國家而言，在戰機上整合內建式電戰系統無啻為 「窮人版電戰干擾機」 的可恃選項。

本次美方原則上會提出AN/ALQ-131A與ALQ-211（V）4 兩種型號供我空軍選擇，然到頭來整合測試成本可能還是會決定何者出線。

網路化作戰能力

此外，一如之前提升至F-16V構型的鳳展機，Block 70戰機將具有整合Link-16戰術鏈路的資訊網路交換能力。這是我空軍另外兩種新一代戰機（F-CK-1經國,幻象2000-5）始終或缺且可見未來也難以獲得的美軍法寶。它不僅（理論上）可讓我國的F-16戰機在必要時能與美軍直接交換戰術圖像執行協同作戰，更能藉由攝取豐富的軍用戰術網路資源而使用所謂的「網路化武器」（network-enabled weapon/NEW），同時對多重機動目標執行更具成本效益的精準攻擊。「網路化武器」包括了加裝了資料鏈系統的「小口徑炸彈」（SDB II）與加裝了資料鏈系統的AGM-154C-1「聯合遙攻武器」（JSOW C-1）等。這對我未來建軍作戰能力之發展極具意義。

據瞭解，與之前機型不同的是，本次美方正考慮同意釋出以最先進的多功能「聯合戰術無線電系統」（JTRS）取代原先的Link-16鏈路專用終端機！這種軟體無線電（software-defined radio/SDR）技術可使用至少十餘種波形通訊（包含所有現用保密語音以及Link-11與Link-16等數據鏈路），並支持各種新興的戰術連網應用。這不僅是新裝備的獲得，也對國軍日後與美軍通訊技術保持接軌饒富意義。

▲Legion 紅外線搜索追蹤系統。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



最後，美方官員雖不願證實，但F-16 Block 70構型應該會包括Have Glass V先進塗/材料以降低雷達截面積，可在縮短敵方傳統雷達對其偵測與追蹤之有效距離，藉在一定程度内壓縮敵人接戰空間從而提升F-16機之存活性能。美國之前曾提供第二代版的Have Glass II給臺灣以提升我F-16機隊性能。此次出售Block 70機很可能也會釋出後續精進版技術。

綜上所論，美方此次將出售的F-16 Block 70雖不能與F-35之類的正牌第五代戰機相提並論，但若搭配前述的一些先進技術裝備，則亦可具備部分第五代作戰能力。或許同樣有意義的是，這種先進構型的第四代半戰機尚可在一定條件下對粗具第五代戰機資格之對手（如殲20）構成可恃威脅！

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