川普和習近平相向而行？　「川普2.0」值得期待

▲川普與中國國家領導人習近平。（圖／達志影像／美聯社）

●石齊平 ／資深媒體人

最近這些年，雖然美國持續打壓中國，中方除了抗議與反擊，也每每不忘呼籲美國做出正確抉擇，與中國相向而行，力爭中美關係穩定、健康、可持續發展。可惜美方從來充耳不聞，直到最近。

我上一篇文章《MAGA三問 川普能圓夢嗎？》文末提到，對川普及美國最好也是唯一的選擇，就是儘早拋棄霸權心態，與中國相互尊重，合作共贏。

川普稱讚習近平 美中能一起解決世界上所有問題？

巧極了，幾乎就在同一時刻，川普舉行勝選後首場記者會，川普除了多次說與習近平關係良好，經常相互溝通，且有書信往返外，還稱讚習近平是很棒的人。接著，川普就說出了幾乎每家媒體都放在頭條的新聞亮點，他說，「美國和中國能夠一起解決世界上所有問題。」

各方熱議川普這句話！觀點分歧，解讀殊異。有人認為以川普的個性，說話經常不按牌理出牌，不必當真；有人認為是在忽悠中國；有人認為是對中國釋放善意；當然也有人認為是川普的謀略與算計，需要提防。但根據我前文中的分析與邏輯，川普之言，已是對川普及美國而言，既是最好也是唯一的選擇了。

分析與邏輯互不複雜。川普的美國夢是MAGA「讓美國再次偉大」，有夢雖美，但現實卻很殘酷，鑒於上世紀以來美國成霸的主要基礎，即軟實力、硬實力、虛實力、陰實力等均已鬆動弱化，所以美國回不去了，已無可能回到它以前曾有過的最光輝的時刻了；更糟的是，它還須面對一個跟它之前成功對付過的所有老二完全不一樣的一個新老二中國，在人類的長遠歷史中，除了近代一百多年的歷史低潮外，中國可是從來的老大。

▼川普說「美國和中國能夠一起解決世界上所有問題」。（資料照／達志影像／美聯社）

馬斯克對中立場起到作用 川普2.0值得期待

因此美國遏制及打壓中國，歷歐巴馬、川普（1.0）和拜登三任總統，使出渾身解數，甚至動員包括盟國在內全部西方陣營的力量，也未能取得上風。中國追美國不但已越追越近，甚至某些領域已出現反超。此等形勢與趨勢，聰明如川普心中難道沒數？MAGA之夢不但實現不了，連現狀都未必維持得了。這個道理，川普自己懂得（它被中國網友稱為「懂王」看來不無道理），他的親密戰友馬斯克恐怕也起到了一定作用。

在西方政界一片反華風潮中，馬斯克卻很坦白說他有點親中，他說中國真的很棒，多的是勤奮而又聰明的人，中國是被嚴重的低估了；份量最重的一句話是，他說，「中國就是未來！」有理由相信，馬斯克的觀點與評價不可能不對川普產生影響。

被川普稱讚的習近平，其實早在2012年他開始擔任中國國家主席的初期，就預見到了中、美很有可能掉入老大老二矛盾的「修昔底德陷阱」，從而提出了「新型大國關係」的概念，指出及主張中、美作為世界上的兩個大國，從此應「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」，遺憾的是美國狂妄自大，從來置之不理，一味打壓中國，如今打壓不成，未來還可能霸權不保，這才有所反思跟中國和平共處，合作共贏之道。

川普之言，因而不能等閒視之。當然，聽其言，還要觀其行，但無論如何，川普2.0釋放的信息是值得期待的。

▼美國總統當選人川普（Donald Trump）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

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