戴晚郎／讓打架更精采：跪求送「台灣葉問」進立法院！

▲上周立法院打架，「女力」貢獻最多。(圖／記者屠惠剛攝）

● 戴晚郎／資深媒體人

台灣立法院上周又集體「開幹」。不過，這種戲碼大家都看得有些膩了，原因是不夠精采：都是一些人擠來擠去；沒什麼新意。而且幾乎都只有女立委真的在動手，很多男立委除了能躲就躱之外，就只是想趁機摸女立委的屁股！

因此我有一個建議：下次國會選舉時，三大黨應該挑選一些有戰鬥力的人進入立法院。我所謂「有戰力」，就是能打！目標應該鎖定武術界、武打演員、運動界的人才，廣邀各路英雄「入院」，以提升三大黨立法委員的戰鬥力、以及增加國會打架的精采度。當中，能夠像葉問那樣「一個打八個」的、練過「鐵布衫」的、或是輕功特別好，尤其是在重點甄選之列。

▲國會打架重量不重質，普遍缺乏可看性。(圖／記者屠惠剛攝)

當然，有人會說：立法委員審法案、審預算需要專業知識。何況，還有繁重的選區選民服務，上述「俠之大者」，未必有能力合乎這些條件。但是，立法委員不是有「不分區」的嗎？三大黨加起來少有30席！像以往那樣老是找一些在法律、醫藥、環保方面的專業人士擔任不分區立委，結果還不是對通過法案一點幫助都沒有？在野黨對這一點恐怕更是感受更深吧？

因此，未來只要把不分區的名額統統保留給這些「未來戰士」，未來即可看到至少有30位「台灣葉問」在立法院精采對打，絕對是精采可期的！對通過或是阻擋法案通過更有立竿見影之效。反正，誰佔領立法院主席台，法案通過與否，就是誰說了算！而且，我的建議至少還有以下5大好處。

▲立法委員打架變成「疊疊樂」，毫無「暴力美學」的美感。（圖／記者屠惠剛攝）

一，台灣人一天到晚最在意的就是要「讓世界看見台灣」。以往台灣國會打架偶而吸引到外國的注意。但時間久了，外國人也就乏了，因為精采度不夠、沒有進步。但「台灣葉問」進了國會就大大不同了，這種真實度極高的「武打實境秀」，絕對可以更深、更久的吸引外國人對台灣的關注。

二，連台灣的立法委員都如此能打、敢打，絕對可以嚇倒阿共，讓他們不再敢妄想攻打台灣。何況，我們還有有一位全台第一勇、拿掃把就敢對抗共軍的前行院院長？

三，立法委員的精采武鬥，絕對可以激發起國人們的尚武精神(至少是愛運動的精神），對提升國人「抗中」、「反共軍入侵」的鬥志和實力，無疑是有很大加分作用的。

▲立院上周最終通過公職人員選舉罷免法修正條文三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

四，由於未來立院多了不少能打之人，武打精采程度必然是很高的。只要把拍攝到的畫面剪一剪，絕對可以剪出一部精采動作片，放到電影院線或網路上放映，很可能變成為一部賣座國片；而且，很可能每年至少推出一部！對振興國片必然很有幫助。

五，讓守護台灣的「黑熊部隊」獲得真正的實習機會。打架難免有人受傷流血。名為「黑熊部隊」不訓練愛台人士作戰打共軍，卻訓練他們救治傷患，本來就有點奇怪；何況訓練中也並非救治真的傷患。如今機會來了。國會打架難免有身分金貴的立法委員們掛彩。所以，「黑熊部隊」未來應該進駐立法院；救治戰鬥受傷的立法諸公們。這不但提供「黑熊們」許多實務經驗，更是功德一件哪！