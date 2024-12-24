ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

戴晚郎／讓打架更精采：跪求送「台灣葉問」進立法院！

▲▼陳玉珍 范雲 陳培瑜 立法院三大法案 朝野大戰 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

上周立法院打架，「女力」貢獻最多。(圖／記者屠惠剛攝）

戴晚郎／資深媒體人

台灣立法院上周又集體「開幹」。不過，這種戲碼大家都看得有些膩了，原因是不夠精采：都是一些人擠來擠去；沒什麼新意。而且幾乎都只有女立委真的在動手，很多男立委除了能躲就躱之外，就只是想趁機摸女立委的屁股！

因此我有一個建議：下次國會選舉時，三大黨應該挑選一些有戰鬥力的人進入立法院。我所謂「有戰力」，就是能打！目標應該鎖定武術界、武打演員、運動界的人才，廣邀各路英雄「入院」，以提升三大黨立法委員的戰鬥力、以及增加國會打架的精采度。當中，能夠像葉問那樣「一個打八個」的、練過「鐵布衫」的、或是輕功特別好，尤其是在重點甄選之列。

▲▼廖先翔 立法院三大法案 朝野大戰 國民黨立委破門而入 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

國會打架重量不重質，普遍缺乏可看性。(圖／記者屠惠剛攝)

當然，有人會說：立法委員審法案、審預算需要專業知識。何況，還有繁重的選區選民服務，上述「俠之大者」，未必有能力合乎這些條件。但是，立法委員不是有「不分區」的嗎？三大黨加起來少有30席！像以往那樣老是找一些在法律、醫藥、環保方面的專業人士擔任不分區立委，結果還不是對通過法案一點幫助都沒有？在野黨對這一點恐怕更是感受更深吧？

因此，未來只要把不分區的名額統統保留給這些「未來戰士」，未來即可看到至少有30位「台灣葉問」在立法院精采對打，絕對是精采可期的！對通過或是阻擋法案通過更有立竿見影之效。反正，誰佔領立法院主席台，法案通過與否，就是誰說了算！而且，我的建議至少還有以下5大好處。

▲▼立法院三大法案 朝野大戰 國民黨立委破門而入 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

立法委員打架變成「疊疊樂」，毫無「暴力美學」的美感。（圖／記者屠惠剛攝）

一，台灣人一天到晚最在意的就是要「讓世界看見台灣」。以往台灣國會打架偶而吸引到外國的注意。但時間久了，外國人也就乏了，因為精采度不夠、沒有進步。但「台灣葉問」進了國會就大大不同了，這種真實度極高的「武打實境秀」，絕對可以更深、更久的吸引外國人對台灣的關注。

二，連台灣的立法委員都如此能打、敢打，絕對可以嚇倒阿共，讓他們不再敢妄想攻打台灣。何況，我們還有有一位全台第一勇、拿掃把就敢對抗共軍的前行院院長？

三，立法委員的精采武鬥，絕對可以激發起國人們的尚武精神(至少是愛運動的精神），對提升國人「抗中」、「反共軍入侵」的鬥志和實力，無疑是有很大加分作用的。

▲▼公職人員選舉罷免法修正條文 三讀 江啟臣 敲槌 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

立院上周最終通過公職人員選舉罷免法修正條文三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

四，由於未來立院多了不少能打之人，武打精采程度必然是很高的。只要把拍攝到的畫面剪一剪，絕對可以剪出一部精采動作片，放到電影院線或網路上放映，很可能變成為一部賣座國片；而且，很可能每年至少推出一部！對振興國片必然很有幫助。

五，讓守護台灣的「黑熊部隊」獲得真正的實習機會。打架難免有人受傷流血。名為「黑熊部隊」不訓練愛台人士作戰打共軍，卻訓練他們救治傷患，本來就有點奇怪；何況訓練中也並非救治真的傷患。如今機會來了。國會打架難免有身分金貴的立法委員們掛彩。所以，「黑熊部隊」未來應該進駐立法院；救治戰鬥受傷的立法諸公們。這不但提供「黑熊們」許多實務經驗，更是功德一件哪！

投稿
申訴
關鍵字: 國會打架 立法院 葉問 台灣葉問 戴晚郎

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
經濟vs.政治？　孫正義點破川普「關稅大戰」秘辛
戴晚郎／讓打架更精采：跪求送「台灣葉問」進立法院！
敘利亞變天　地緣政治的衝擊及國際戰略意涵
川普和習近平相向而行？　「川普2.0」值得期待
川普再臨　全球挑戰與應對之道

推薦閱讀

戴晚郎／勞動部長開個唱，有什麼不可以？

戴晚郎／人性本惡？　霸凌別人是快樂的事

網評／厭中所以反中，佔中是為了「港獨」？

戴晚郎／為奧運台灣選手加油，請先掏錢？

網評／厭中所以反中，佔中是為了「港獨」？

戴晚郎／支持廢死是「高等人類」！反對者是次等人？

安倍道歉，是為了讓侵略歷史變成「被遺忘的時光」？

戴晚郎／站直了，別趴下 93大閱兵與主席的強國夢

網評／當「老大哥」的深喉嚨有點疼　歡迎光臨《198..

葉少爺酒駕與「階級差異」暗示

相關文章

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場95人表決：綠51席輸藍48人

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場95人表決：綠51席輸藍48人

立法院20日通過國民黨力推的三大法案，選罷法、憲訴法及財劃法修正案，遭民進黨砲火攻擊。對此，民眾黨團總召黃國昌還原財劃法的投票情況表示，民進..

11小時前

獨／政院蹣跚因應藍白強過財劃法　綠委苦戰內部炸鍋！等不到彈藥

獨／政院蹣跚因應藍白強過財劃法　綠委苦戰內部炸鍋！等不到彈藥

被追問財劃法三讀後救濟　吳思瑤：先問藍白釀了國家災難要怎麼辦

被追問財劃法三讀後救濟　吳思瑤：先問藍白釀了國家災難要怎麼辦

砲轟財劃法惡修　綠營端後果怒批：要讓全民遭殃

砲轟財劃法惡修　綠營端後果怒批：要讓全民遭殃

大法官人事明投票　黃暐瀚曝綠營最好策略：設法讓白營八票投過來

大法官人事明投票　黃暐瀚曝綠營最好策略：設法讓白營八票投過來

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

打架更精采：跪求送台灣葉問進國..

打架更精采：跪求送台灣葉問進國..

敘利亞變天　地緣政治的衝擊及國..

經濟vs.政治？　孫正義點破川..

川普和習近平相向而行？　「川普..

眉毛濃淡性格不同　6眉型要小心

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面