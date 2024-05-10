三大租賃公司規避三大法規　相關單位互踢皮球

▲ 王世堅痛批三大租賃公司做有牌的地下錢莊，規避了三大法規。（圖／ETtoday資料照）

● 李克／退休人士

立委王世堅痛批三大租賃公司（中租迪和、和潤跟裕融）做有牌的地下錢莊，向公營行庫借了五千億低利貸款，然後放高利貸給我們全體需要的民眾，規避了三大法規，財政部、金管會、九大公股行庫互踢皮球。

有關係就沒關係？ 規避了三大法規

第一，規避了《公司法第15條》的規定，公司的資金除了以下兩種情形外，不得貸與股東或其他人。

第二，規避了《民法第205條》的規定，「利息超過16％，契約應該無效」。

第三，規避了《刑法第344條》的規定刑法的重利罪。

規避了這三大法規，重大的法律，難怪王世堅質詢時，那些相關官員無話可說，我們相信世上苦人多，求貸無門，反而讓那些掛牌的地下錢莊漁翁得利，對真正有資金需求的人被剝了好幾層皮，情何以堪！

▲ 租賃公司做掛牌的地下錢莊漁翁得利，對真正有資金需求的人剝了好幾層皮。（圖／記者湯興漢攝）

歷史一直再循環

在1985年，「十信案」爆發，蔡辰洲因涉及金融弊案被判刑，合計六百餘年。這起案件凸顯了金融交易中的誠信問題。在立法院組成「十三兄弟」派系，經常邀宴財經官員，利用人頭貸款。1984年5月，立法院審議《銀行法》修正案，十三兄弟聯手通過草案，准許信託公司動用短期信託資金。這是官商勾結的一段歷史，總之每個朝代凡有利益輸送的皆離不開，商人要做大朝中必有人護航，官方要如魚得水外面必有商賈支持，這就是「水幫魚，魚幫水」的道理。

「水幫魚，魚幫水」的道理，確實在歷史上有許多例子。商人、政治家和官員之間的互動經常涉及利益交換、互惠互利的情況。如下所述：

一、宋朝的商人和官僚：在宋朝，商人和官僚之間的關係密切。商人通常需要官僚的支持來獲得貿易許可、減免稅收或其他特權。官僚則可能依賴商人的資金和資源來支持政府運作。

二、明朝的海禁政策：明朝實行了嚴格的海禁政策，限制了對外貿易。然而，一些商人和官員通過賄賂、走私和其他手段繞過了這些限制，從中獲利。

三、清朝的商人與官僚：清朝時期，商人和官僚之間的關係也很複雜。一些商人成為官僚，並利用其地位來經營生意。同時，一些官僚也投資商業，以增加財富。

▲ 商人和政治家之間的互動一直是歷史上的常態。（圖／八里焚化廠）

總之，商人和政治家之間的互動一直是歷史上的常態。他們的利益交換和合作有時是為了共同的目標，但也可能涉及不正當的手段，現代更有高官退休後去企業當門神的情況。

筆者呼籲財政部、金管會和公股行庫改進，以保障消費者權益，並遏制租賃公司的無法無天行為。

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