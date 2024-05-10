ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

三大租賃公司規避三大法規　相關單位互踢皮球

我們想讓你知道…商人和政治家之間的互動一直是歷史上的常態。他們的利益交換和合作有時是為了共同的目標，但也可能涉及不正當的手段，呼籲財政部、金管會和公股行庫改進。

▲ 王世堅痛批三大租賃公司做有牌的地下錢莊，規避了三大法規。（圖／ETtoday資料照）

● 李克／退休人士

立委王世堅痛批三大租賃公司（中租迪和、和潤跟裕融）做有牌的地下錢莊，向公營行庫借了五千億低利貸款，然後放高利貸給我們全體需要的民眾，規避了三大法規，財政部、金管會、九大公股行庫互踢皮球。

有關係就沒關係？　規避了三大法規

第一，規避了《公司法第15條》的規定，公司的資金除了以下兩種情形外，不得貸與股東或其他人。

第二，規避了《民法第205條》的規定，「利息超過16％，契約應該無效」。

第三，規避了《刑法第344條》的規定刑法的重利罪。

規避了這三大法規，重大的法律，難怪王世堅質詢時，那些相關官員無話可說，我們相信世上苦人多，求貸無門，反而讓那些掛牌的地下錢莊漁翁得利，對真正有資金需求的人被剝了好幾層皮，情何以堪！

▲ 租賃公司做掛牌的地下錢莊漁翁得利，對真正有資金需求的人剝了好幾層皮。（圖／記者湯興漢攝）

歷史一直再循環

在1985年，「十信案」爆發，蔡辰洲因涉及金融弊案被判刑，合計六百餘年。這起案件凸顯了金融交易中的誠信問題。在立法院組成「十三兄弟」派系，經常邀宴財經官員，利用人頭貸款。1984年5月，立法院審議《銀行法》修正案，十三兄弟聯手通過草案，准許信託公司動用短期信託資金。這是官商勾結的一段歷史，總之每個朝代凡有利益輸送的皆離不開，商人要做大朝中必有人護航，官方要如魚得水外面必有商賈支持，這就是「水幫魚，魚幫水」的道理。

「水幫魚，魚幫水」的道理，確實在歷史上有許多例子。商人、政治家和官員之間的互動經常涉及利益交換、互惠互利的情況。如下所述：

一、宋朝的商人和官僚：在宋朝，商人和官僚之間的關係密切。商人通常需要官僚的支持來獲得貿易許可、減免稅收或其他特權。官僚則可能依賴商人的資金和資源來支持政府運作。

二、明朝的海禁政策：明朝實行了嚴格的海禁政策，限制了對外貿易。然而，一些商人和官員通過賄賂、走私和其他手段繞過了這些限制，從中獲利。

三、清朝的商人與官僚：清朝時期，商人和官僚之間的關係也很複雜。一些商人成為官僚，並利用其地位來經營生意。同時，一些官僚也投資商業，以增加財富。

▲ 商人和政治家之間的互動一直是歷史上的常態。（圖／八里焚化廠）

總之，商人和政治家之間的互動一直是歷史上的常態。他們的利益交換和合作有時是為了共同的目標，但也可能涉及不正當的手段，現代更有高官退休後去企業當門神的情況。

筆者呼籲財政部、金管會和公股行庫改進，以保障消費者權益，並遏制租賃公司的無法無天行為。

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►被染黃的榮譽　主動收回吧！

►強生態度轉變　拜登積極參與　援助法案體現政治藝術

►吳鳳果汁是沒防火牆的商業模式　告姓名權作用也不大

►謝金河／造假風波連環爆　日製產品不再是品質保證？

投稿
申訴
關鍵字: 王世堅 中租迪和 和潤 裕融 財政部 金管會 公股 公司法 民法 刑法 李克 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
三大租賃公司規避三大法規　相關單位互踢皮球
被染黃的榮譽　主動收回吧！
強生態度轉變　拜登積極參與　援助法案體現政治藝術
吳鳳果汁是沒防火牆的商業模式　告姓名權作用也不大
謝金河／造假風波連環爆　日製產品不再是品質保證？

推薦閱讀

被染黃的榮譽　主動收回吧！

吳鳳果汁是沒防火牆的商業模式　告姓名權作用也不大

三大租賃公司規避三大法規　相關單位互踢皮球

強生態度轉變　拜登積極參與　援助法案體現政治藝術

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

習近平出高招　一切盤算旨在讓美軍疲於奔命

謝金河／造假風波連環爆　日製產品不再是品質保證？

余天能搶到外孫監護權？久病父母設計信託條款讓愛延續

關於廣大興事件的一些思考

外交部欲加之罪於徐巧芯　機密吳釗燮說了算？

相關文章

被染黃的榮譽　主動收回吧！

被染黃的榮譽　主動收回吧！

當黃子佼涉入黃色風暴，我的母校、也是他的母校世新大學就決定，收回他的傑出校友的榮譽，那被染黃、象徵軍人第二生命的榮譽圖騰更該主動收回！

9小時前

強生態度轉變　拜登積極參與　援助法案體現政治藝術

強生態度轉變　拜登積極參與　援助法案體現政治藝術

吳鳳果汁是沒防火牆的商業模式　告姓名權作用也不大

吳鳳果汁是沒防火牆的商業模式　告姓名權作用也不大

謝金河／造假風波連環爆　日製產品不再是品質保證？

謝金河／造假風波連環爆　日製產品不再是品質保證？

控制狂往往什麼都得不到　得失心剛好就好

控制狂往往什麼都得不到　得失心剛好就好

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

被染黃的榮譽　主動收回吧！

被染黃的榮譽　主動收回吧！

吳鳳稱獨家代理果汁　沒防火牆的..

租賃公司規避法規　相關單位互踢..

美國會的政治鬧劇：援助法案之旅

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面