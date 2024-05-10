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被染黃的榮譽　主動收回吧！

我們想讓你知道…國防部、司令部、各軍種等等等，應該主動收回給過他的榮譽，也許很虛幻，但這是對於仍然頂著這個頭銜、對仍在第一線、認真服役的官兵的尊重！

● 楊鎮全／資深軍事記者

當黃子佼涉入黃色風暴，我的母校、也是他的母校世新大學就決定，收回他的傑出校友的榮譽，那被染黃、象徵軍人第二生命的榮譽圖騰更該主動收回！

最近或許因為流量，那位穿著紅短褲的「前」海龍蛙兵新聞，實在有夠多，我每次滑到就會覺得，這樣的消息他昔日同袍看見，心裡感受應該非常複雜。

有記者問：頂著海龍蛙兵的頭銜拍影片，會不會不合適？他理直氣壯的說「這是他的榮譽」，確實他通過了硬漢路的考驗，他撐過了魔鬼般的儲訓隊的訓練，穿上紅短褲、胸前釘上蛙牌的那一刻起，他絕對有資格被稱為海龍蛙兵，這特戰部隊才有的特殊榮耀，是非常多前輩、同袍、弟兄一起努力打拚下，才有這般的驕傲。

我知道海龍的前輩們非常憤怒，對於這一位轉戰男優圈的學弟，恨到無法原諒、憤怒到想跟這樣的人劃清界線，但罵了半天，他卻賺到極高聲量。

▲ 前海龍蛙兵「壹柒柒」加入SWAG ，前輔導長內內現身力挺。（圖／記者李毓康攝）

再往前說一段時間，女輔導長也因為性愛影片外流，乾脆直接轉去拍成人片，瞬間也是聲名大噪，一群在軍中的輔導長們，也是覺得被叫輔導長很不舒服，怎麼瞬間這個頭銜，變成了有色眼光下的角色。

不論是AV輔導長、還是AV蛙兵，他們確實曾經是國軍幹部的一員，海龍蛙兵更是拿到了蛙牌、代表特戰精神與榮譽的最高象徵，說出來都會令人敬佩的頭銜，而走上這條路，是他個人的選擇、或是金錢的誘惑，但我真的認為國防部、司令部、各軍種等等等，應該主動收回給過他的榮譽，也許很虛幻，但這是對於仍然頂著這個頭銜、對仍在第一線、認真服役的官兵的尊重！

宣佈廢止、撤回他的頭銜，或是不再承認他是合格蛙兵，對當事人可能會很無感，但這樣一個動作，卻可以讓海龍蛙兵跟黃色蛙兵劃開界線。

榮譽應該是無價的，而染黃的榮耀，卻是可以用流量和金錢計算的，那樣的榮耀，應該沒人想跟他共享。

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