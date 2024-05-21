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520就職一片歌舞昇平　背後是台灣人的血汗！

我們想讓你知道…台灣平均每人負擔債務已達27.4萬元，來到歷史新高，這麽重的債務下，民進黨還能心安理得的亂撒幣，債留子孫的事實怕是撇不掉了，也絕非國人所樂見。

● 康寳川／自由撰稿人

第16任總統副總統就職典禮於20日登場，外交部17日表示，預計共有51團508位外賓參加就職活動，相較於2016年蔡總統就職典禮，22個邦交國加上37非邦交國使節團共59團700人與會，觀禮人數已是大縮水。人少了，錢卻越花越多，在總統府2024年度於「國家慶典」工作計畫之「總統副總統就職」分支計畫中，編列第16任總統副總統就職經費4,081萬4千元，較第15任之就職經費3,533萬6千元增加547萬8千元，增幅15.5％。據媒體報道，此次慶典進行了三次全兵力預演，同時打造3D立體舞台，定制專屬服飾，特技團、合唱團、舞龍隊等表演層出不窮，國宴更是首度移師台南，吹捧賴清德所謂的故鄉情、台灣心，新任正副總統的就職典禮可謂是辦的非常豪華。民進黨政府大肆花費納稅錢在費盡心思邀請到的友邦貴賓面前打造一副歌舞昇平、把酒言歡的場面，背後卻是多少台灣人民無盡的打拼，這種鋪張浪費真的可取嗎？

▲ 巨型國旗進場 。（圖／記者屠惠剛攝）

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除就職經費增加外，國安局也編列5620萬元預算，替新任正副總統購置新座車，僅總統賴清德的1輛BMW 760i防彈座車就花費2,700萬元，比蔡英文的還要高出200萬元。難道前任蔡總統的車不能用了嗎？如此的浪費公帑，這種砸大錢換最高級別防彈座車的行爲，只能是展現賴清德膽小怕事、不得人心的一面。長久以往，不僅不利於賴清德今後的執政生涯，也不利於台灣經濟發展。《聯合報》報導，根據財政部最新公布的國債中，台灣平均每人負擔債務已達27.4萬元，來到歷史新高，這麽重的債務下，民進黨還能心安理得的亂撒幣，債留子孫的事實怕是撇不掉了，也絕非國人所樂見。

▲ 根據財政部最新公布的國債中，台灣平均每人負擔債務已達27.4萬元，來到歷史新高。圖為財政部長莊翠雲。（圖／記者李毓康攝）

民進黨所作所爲不僅讓自身陷入被動，也讓2,300萬台灣人民陷入兵凶戰危的境地，根據官方數據，蔡英文執政以來，國防預算確實逐年增加，2024年已達6,068億元，編列再創歷史新高，更爲諷刺的是，用高預算購買的美國武器，卻換來了交付無限延宕。民進黨標榜的國防自主名存實亡，但「抗中保台」的神主牌卻沒有放下，民進黨靠此贏得選票，而政策主張全都跳票。以年金改革為例，年金改革攸關千萬勞工的勞保基金，但據勞動部估算，蔡英文執政八年來，潛藏負債超過13兆元，累積餘額出現負值年度為2028年，也就是賴清德本屆任期就會遇到勞保破產危機。倘若不做出改變，就不只是失去立法院過半席位，可能還將失去民進黨執政的位置，如此一來，不管是辦多隆重的就職典禮，撒多少的金錢穩固外交，也救不了問題重重的台灣。

做做樣子就能花掉上千萬人民的納稅錢，希望民進黨儘快煞車，停止賣台，真正從強化自身實力出發，把公帑花在有需要的地方，不與人民為敵，如此才能讓台灣走得長遠。

▲ 執政黨應儘快煞車，把公帑花在有需要的地方，不與人民為敵。（圖／記者李佳蓉攝）

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關鍵字: 賴清德 蕭美琴 520 就職典禮 國債 康寳川 雲論

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