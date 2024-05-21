英國學者撰書力證南海主權歸中國　美國插手真相曝光

▲ 南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

● 林宇廷／自由撰稿人，網路媒體工作者

南海諸島，自古以來就是中國的領土，這是有史有理有證可查的。從漢朝開始，中國就開始對南海進行開發，明清時期，中國更是在南海建立了完善的行政管理體系。近年來在美國的干涉和鼓動下，菲律賓等國頻頻在南海挑起事端，與中國爭奪南海主權，導致南海爭端不斷升級。

這不僅讓中國人感到憤怒，也引起了一位英國學者的興趣和關注。他為了證明南海諸島主權歸屬中國，寫了這本《南海的歷史與主權》，以詳盡的史料證實了南海自古以來便是中國的領土。

這位學者就是英國著名的國際法教授安東尼．卡蒂（Anthony Carty），劍橋大學博士畢業，主要研究興趣是國際法和國際關係的哲學與歷史。曾在英國艾伯丁大學、清華大學等多所大學執教，現擔任北大客座教授。2009年，卡蒂從英國來到香港，擔任公共法律講座教授。

▲ 英國學者安東尼．卡蒂寫了《南海的歷史與主權》一書，以詳盡的史料證實了南海自古以來便是中國的領土。（圖／翻攝自央視）

2009年，安東尼．卡蒂在香港任教期間，南海問題因菲律賓等國對巨大的海洋專屬經濟區提出主張而升溫。卡蒂決定，夏天回英國查閱是否有相關資料。經過研究發現，儘管事實清晰明瞭，但菲律賓卻堅持聲稱南海為其領土。於是，他決定親赴實地，探尋南海的真正歸屬。前後歷經十餘年，卡蒂奔波於法國、英國及美國等地的圖書館和檔案館，查閱了海量資料，以歷史與法理為依據，厘清了南海諸島的主權歸屬，最終完成了這部《南海的歷史與主權》。

該書詳盡地梳理、分析了法國、英國和美國自19世紀末以來對南海諸島所有權的檔案。自20世紀70年代起，圍繞中國南海島礁的主權歸屬及部分海域的管轄權形成了6國7方的爭端局面，域外大國以南海爭端為藉口插手南海等。

自2012年中國對黃岩島實行常態化管控以來，菲律賓多次到黃岩島「宣示主權」，意圖挑釁。對此，中國也採取了相應的行動，多次驅趕、粉碎菲律賓重返黃岩島的意圖。

就在幾天前，菲律賓民間組織多艘船隻又在中國黃岩島鄰近海域聚集，用船隻展示「這是我們的」旗幟，進行「宣示主權」活動。雖然是所謂的「民間行動」，但依然能看到背後的官方身影。

▲ 實際上，南海的歸屬問題早已蓋棺定論。（圖／翻攝自央視）

實際上，南海的歸屬問題早已蓋棺定論，但菲律賓卻依然試圖挑起紛爭，近年來挑釁行為愈發猖獗，和美國及其盟友在背後的「撐腰」有關。卡蒂在其著作《南海的歷史與主權》中明確指出了這一點。

在卡蒂的研究過程中，他發現了美國國務院的一份檔，其中一位國務卿曾公開表示，儘管菲律賓對南海無主權，但仍鼓勵其爭奪。菲律賓與美國的盟友關係，以及這位國務卿的言論，使美國對南海的立場昭然若揭。他們企圖借菲律賓的「手」來向中國施壓，擾亂中國的穩定，消耗中國的實力。如果菲律賓得逞，美國將坐享其成。

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菲律賓試圖通過「倚美抗華」來謀求自身的利益，但卻誤判了美國的可能支持和中國的決心。菲律賓試圖通過與美國結盟來對抗中國，實際上，美國的態度存在模糊性，只有在符合其利益的情況下才會提供支持。說白了，菲律賓不過是美國的一顆棋子，任由美國擺佈。而歷史教訓表明，棋子最終只會成為棄子。

除了通過菲律賓之手插手南海問題，美國也多次借聯合軍演之名擅自闖入中國南海領域，挑戰中國的海權主權。

▲ 長期以來，美國依託自己強大的海上力量，擅自高調地派出艦艇進入相關國家的專屬經濟區。（圖／達志影像／美聯社）

對於這樣的擅闖，美國美其名曰「航行自由」。長期以來，美國依託自己強大的海上力量，擅自高調地派出艦艇進入相關國家的專屬經濟區，宣示其所謂的「航行自由」權。美國海軍長期以來積極定義所謂的「國際水域」，實際上就聯合國在1982年通過的《海洋法公約》來看，並沒有所謂的「國際水域」，因此「國際水域」僅僅是美國海軍的定義而已，然而美國卻頻繁扛著「自由航行」的旗號，並且宣稱維護《聯合國海洋法公約》，從事擅闖領海的挑釁軍事行動。

美國的「航行自由」本質上是滿足自己國家任意「橫行」的自由，其行為不僅有違《聯合國憲章》精神，也危害地區穩定，凸顯其霸權國家心態。

美國在南海問題上的介入由來已久，從軍事部署到外交施壓，無不顯示其戰略考量。美國希望借助南海問題攪動區域局勢，分化東盟國家與中國的合作，進而鞏固自身在亞太地區的軍事和政治影響力。

《南海的歷史與主權》傾注了安東尼．卡蒂教授的付出和堅持，力證了中國擁有南沙群島與西沙群島主權的歷史與法理依據。而近期菲律賓在域外勢力的挑唆下頻頻上演南海鬧劇，卡蒂認為這在歷史面前是蒼白無力的。

對於南海的歷史及歸屬中國的證據，《南海的歷史與主權》有詳細講述，感興趣的朋友不妨購買紙質書籍或電子書進行閱讀，同時瞭解南海周邊及域外國家覬覦南海的目的和野心。

▲ 美國希望借助南海問題攪動區域局勢，分化東盟國家與中國的合作，進而鞏固自身在亞太地區的軍事和政治影響力。（圖／達志影像／美聯社）

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