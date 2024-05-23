菸捐15年未調整！　提高菸捐支持乳癌篩檢與治療

▲ 對許多女性來說，乳癌已成為追求人生價值時所面臨的一大隱患。（示意圖／達志影像）

● 黃淑芳／中華民國乳癌病友協會理事長

乳癌的年輕化趨勢引起了廣泛關注，對許多女性來說，這已成為追求人生價值時所面臨的一大隱患。現代社會的快節奏生活讓女性在事業、家庭、社交等多重角色中努力平衡，另外也要擔心自己年紀輕輕就罹癌。根據乳癌協會今年的調查，9成的女性認同篩檢年齡應下修至40歲，因為我們發現40到44歲女性經常因為缺乏篩檢，錯失治療黃金時機。

現在的醫療技術進展飛速，提早發現乳癌的重要性不言而喻，根據統計，早期乳癌的五年存活率可達100％，而晚期發現的存活率僅剩39.4％，凸顯了定期篩檢的重要性。然而，由於種種原因，包括經濟考量、工作忙碌以及衛教觀念的輕忽，許多女性往往等到達公費補助門檻才接受篩檢。目前的篩檢政策僅針對特定年齡段和有家族史的婦女，這可能忽略了早期乳癌患者的需求。

▲ 美國預防工作小組（USPSTF）曾建議，女性從40歲起，應該每隔一年接受一次乳癌篩檢，以降低死於這種疾病的風險。（圖／CFP）

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另一方面，癌症篩檢財源不足也是乳癌早期篩檢推動的一大困境，國人癌症篩檢的費用逐漸銳減，根據《聯合報》在13日的報導，「菸捐為國健署成人癌症篩檢的主要來源，但菸捐逐年減少，112年菸捐275億，相比110年301億，減少26億；國健署所分配金額則從77億降至72億，而這筆預算用於癌症防治、菸害防制和罕病醫療，以112年為例，癌症篩檢費用僅27億元」。

透過中華經濟研究院的推估，菸捐只要每年調漲五元，就能穩定挹注健保90億元以上的財源，對於現行癌症篩檢的費用有莫大的挹注，甚至我們若能修法，針對菸捐調整幅度考慮與物價、通膨成長率連結，甚至固定每年成長5元，就能避免政治問題導致菸捐15年都沒有調整狀況。

▲ 菸捐只要每年調漲五元，就能穩定挹注健保90億元以上的財源。（示意圖／達志影像）

為了提高乳癌篩檢的普及率，呼籲政府應考慮提高菸捐，將其用於支持乳癌的早期篩檢和治療。這不僅可以從源頭上減少相關疾病的發生，還可以將經費用於乳癌的藥物補助、第五期癌症防治計畫、癌症防治基金等項目，提高疾病預防的成效。同時，也呼籲放寬篩檢補助的年齡限制，將乳癌篩檢年齡從目前的45歲調整至40歲，給予更多婦女支持，並提供早篩早治的機會。

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