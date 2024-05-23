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賴清德引錯憲法　國籍法載明兩岸人民同屬「一中」

我們想讓你知道…賴總統引錯《憲法》第二、三條，沒搞懂《國籍法》規定，更不顧《憲法增修條文》明定的「一國兩區」概念，這叫做「依據中華民國憲政體制」、「恪遵憲法」嗎？

● 廖元豪／政治大學法律學系副教授

賴清德總統520發表了一篇充滿雄心壯志的就職演說。從他選舉勝出開始，各方就在關切，這位「務實台獨工作者」，有沒有可能在就職演說上凸顯「一中一台」、「兩個中國」？或是為顧大局，仍依《中華民國憲法》與《兩岸關係條例》的「兩岸」、「台灣地區與大陸地區」來稱呼兩岸關係？

答案揭曉，這篇看來友善又陽光的演說，雖然宣稱「依據中華民國憲政體制」，但從頭到尾均以「中國」稱呼對岸，完全不使用《憲法》與《兩岸關係條例》規定的「大陸地區」。

《憲法》：兩岸人民均為中華民國國民

更直接卻也明顯錯誤的一段，則是用《憲法》導出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。如果真的有讀《憲法》、《國籍法》，反而會得出「兩岸人民均為中華民國國民」的「一中」結論。也就是因為《國籍法》這樣的規定，我們才需要另定《憲法增修條文》以及《兩岸關係條例》，把兩岸的「中華民國國民」區分成「自由地區人民」與「大陸地區人民」。

▲ 賴清德如果真的有讀《憲法》、《國籍法》，反而會得出「兩岸人民均為中華民國國民」的「一中」結論。（圖／記者屠惠剛攝）

賴總統引用《憲法》第二、三條，表示「中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，似乎認為只有台灣人民才具有中華民國國籍，所以中華民國主權限於台灣地區人民。

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賴父為「中國人」　與賴同輩大陸人也是「中華民國國民」

然而，《國籍法》是採「父母血統主義」，與出生地原則上沒有關係。現行《國籍法》規定「出生時父或母為中華民國國民」，則為中華民國國民。所以新生兒是否為中華民國國民，要看他的父母是否為我國國民。那就要追到「父母出生時」的《國籍法》。民國89年以前的國籍法規定「生時父為中國人者」為中華民國國民；民國十八年立法之時，條文規定的「中國人」，當然泛指全中國。

用賴總統當例子。賴總統出生於民國48年，他是中華民國國民，因為「生時父為中國人」，他的父親在當時被認定是「中國人」！在那個無人懷疑「中華民國包括全中國」的時代，剛出生的賴清德自然就是中華民國國民。

有趣的是，這個規定也使得絕大部分「大陸地區人民」都是「中華民國國民」。大陸人民中，與賴總統年紀相仿的人，父親應該都是在中華民國政府遷台前出生的，也適用《中華民國國籍法》，他們也因為「父為中國人」，而成為中華民國國民。

▲ 《國籍法》採「父母血統主義」，與出生地原則上沒有關係。（圖／示意圖／達志影像）

「外國人」的法律都不包含「大陸地區人民」

民國89年之前出生的兩岸人民，只要「生時父為中國人」，依法都有中華民國國籍，都是中華民國國民！即使民國89年之後出生者，也因「出生時父或母為中華民國國民」而取得中華民國國籍。就是因為《國籍法》難以處理兩岸分治狀態，才有《憲法增修條文》一方面區分「自由地區人民」與「大陸地區人民」，同時授權用法律另外處理兩岸人民的關係。這才有兩岸條例把設籍大陸地區的「中華民國國民」稱為「大陸地區人民」；而將設籍自由地區的「中華民國國民」稱為「台灣地區人民」。

這也是之前有關《國家賠償法》案件，法官判決「大陸地區人民是國民而非外國人」的原因；更是我們所有處理「外國人」的法律，都不包含「大陸地區人民」的理由。行政院後來函釋硬說大陸人民不具中華民國國籍，但行政函釋沒有法律拘束力，而且它完全無法解釋國籍法的前世今生。

所以，要說國籍、國民身分，其實那是最標準的「一中」（一個中華民國）啊！怎會導出兩國「互不隸屬」呢？賴總統引錯《憲法》第二、三條，沒搞懂《國籍法》規定，更不顧《憲法增修條文》明定的「一國兩區」概念，這叫做「依據中華民國憲政體制」、「恪遵憲法」嗎？

▲ 要說國籍、國民身分，其實那是最標準的「一中」（一個中華民國）。（圖／路透）

● 本文獲授權，轉載自《聯合報》。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 賴清德 一中原則 中華民國 中華人民共和國 憲法 國籍法 兩岸人民關係條例 憲法增修條文 廖元豪 法律 雲論

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