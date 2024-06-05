小馬可仕香會發危言　誰在南海惹是生「菲」一目了然

▲ 5月31日，菲律賓總統小馬可仕於香格里拉對話晚宴中發表演講，表達菲方「維護」南海「主權」的政策立場。（圖／路透）

● 程蕴芝／香港大學政治與公共行政學系在學博士生

5月31日，第21屆「亞洲安全會議」（俗稱香格里拉對話，簡稱香會）在新加坡開幕。當日晚間，菲律賓總統小馬可仕在晚宴發表演講，演講的主要內容包括：基於規則的國際秩序、維護東盟中心地位、呼籲中美理性競爭、表達菲方「維護」所謂南海「主權」的政策立場等。隨後其演講中的一些認知和觀點遭中國軍事科學院原副院長何雷質疑。



小馬可仕演講時談到規則，指責「鄰國」在南海違反基於規則的國際秩序，但事實上違反國際秩序的恰恰是菲律賓。菲律賓把南海島礁爭議提交所謂「國際仲裁庭」，本身就違反了《南海各方行為宣言》第四條的有關規定，侵犯了中國作為《聯合國海洋法公約》締約國應當享有的權利。臨時組建的所謂「國際仲裁庭」以及仲裁也違反了國際法和相關規則。何雷表示，中國一貫認為國際規則不是極少數國家的「家法幫規」，而是反映大多數國家利益和合理訴求的法律法規。中國是這些規則制定的積極參與者、堅定維護者、模範遵守者。

▲ 中國軍事科學院原副院長何雷。（圖／CFP）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

維護和平是假 惹事生「菲」是真

關於誰挑起事端這一問題，何雷表示，上一屆菲律賓政府執政六年內，南海、特別是菲律賓與中國有爭議的島礁和海域總體上保持平穩。但自2022年6月本屆菲政府上台以後，在仁愛礁、黃岩島等頻頻發生爭端，且有愈演愈烈的趨勢。目前中國與其他在南海有爭議的國家保持著和平穩定，卻唯獨與菲律賓發生激烈爭端，其實從中不難看出，到底是誰在肆意挑起爭端、不斷引發衝突。6月2日，中國官方海外媒體《CGTN》釋放出菲律賓於5月19日對在南海仁愛礁的「非法坐灘」軍艦馬德雷山號進行空投補給的影片。報導稱，當中國海警依法依規應對時，發現馬德雷山號上至少2名人員持槍在甲板活動，並用手、槍枝指向中國海警方向。



小馬可仕演講時還表示維護東盟的中心地位。但作為東盟成員國，菲律賓卻頻繁脫離東盟，違背《南海各方行為宣言》，搞美菲日澳「小分隊」，在夏威夷四國防長會談，不斷強化美菲軍事同盟，4月份在南海搞美菲日澳聯合軍演，5月份美菲「肩並肩2024」聯合軍演等，破壞地區規則。這一系列事實表明，菲方維護東盟中心地位是假，強化美菲軍事同盟是真；維護南海和平穩定是假，熱衷於搞陣營對抗是真。

▲ 菲律賓和美國「肩並肩」聯合軍演將中國視為假想敵。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，小馬可仕的演講中頻繁提及美國，甚至表示：美國的存在「對東南亞的地區和平至關重要」，因為「菲律賓在其海岸線附近的水域面臨著中國越來越大的壓力」。對此，與會的中國解放軍專家表示，南海爭端之所以愈演愈烈，挑起事端的責任在菲方，幕後操手是美國。中方堅決反對一些不懷好意、從中牟利、唯恐南海不亂的域外國家介入插手南海事務。

英國學者撰書力證南海主權歸中國

至於對菲律賓在南海「主權」問題上的頻繁挑釁。中方一貫明確指出，南海諸島自古以來就是中國領土，中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權。且英國國際法學者、北京大學人文社科研究院特邀訪問教授安東尼．卡蒂在去年11月出版的一本名為《南海的歷史與主權》的著作也證實了中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權。



卡蒂表示，中國對南海諸島的主權有充分的曆史和法理依據，菲律賓對南沙群島沒有任何可信的主權主張。他舉例說明，英國和法國外交部的檔案顯示，他們的法律顧問在100多年前反複討論有關南沙群島和西沙群島的問題。

▲ 安東尼．卡蒂在去年11月出版的一本名為《南海的歷史與主權》的著作，證實了中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權。（圖／翻攝自央視）

作為國際法學者，卡蒂歷時數年遍尋英、法等西方國家的檔案館，以盡可能完整的歷史敘述形式來梳理分析這些檔案，他在《南海的歷史與主權》這本書中明確說明，中國在南海問題上所持的立場是合理的，而近期菲方在域外勢力的挑唆下頻頻上演南海鬧劇，卡蒂認為這在歷史面前是蒼白無力的。

區域外國家策動南海動亂 誰是挑撥者一目瞭然

事實證明，南海動亂的引起，很大程度是那些域外國家挑撥、挑唆造成的。這些域外國家才是南海動亂的策劃者、制造者。

由小馬可仕香會上發表的「危言」中就能看出誰才是那個惹事生非的一方，而他敢如此發言，完全就是依靠著美國這座大山。菲律賓智庫「人民良政」中心主任鮑比．圖阿松表示，「我希望小馬可仕的演講稿不是由華盛頓撰寫的。否則，讓一個國家通過你表達他們想說的內容，這是一種無恥的外交行為。但小馬可仕的確是美國的喉舌，我對此有101％的把握。」

▲ 菲律賓智庫「人民良政」中心主任鮑比．圖阿松認為小馬可仕是美國的喉舌。（圖／路透）

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。