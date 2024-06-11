葉文忠／台灣還有幾層皮可剝？

文／葉文忠

上半年的台灣，在台獨金孫大選定槌後，衝突一路展開。賴清德520的「新兩國論」激怒對岸，再度引發解放軍圍台，而立法院「國會改革」衝突對峙、ECFA中止134項產品關稅優惠，接連的震盪，這是賴政府上任後，內外兩部大戲的預告片，就職前花蓮一場大地震如同敲鑼，青龍年大戲開場。

520前所有推測，皆認為賴清德將以大局為重，讓兩岸穩定，結果刮刮樂，刮出了「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，「中華民國、中華民國台灣、台灣都是國家名稱」的「新兩國論」，果真務「實」的台獨工作者，強硬和對岸對幹。

然則兩岸的真相，是兩岸憲法都是「中國人」寫的，都是「主權」涵蓋海峽兩岸的一中憲法，賴清德在這部他口中「災難」的憲法下宣誓，「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權…」，「恪遵憲法」是用來對人民下迷藥用的，拿「治權範圍」的互不管轄，當互不隸屬的「主權框」來訛詐人民，這是獨派向來刁鑽的話術，偽裝合理性，老百姓若有那麼聰明能分辨，台灣也不會落得這般田地，但如此莽撞的操作，換來的結果是可以預料的，也看得出來獨幫真急了，為了獨，賴清德違憲違誓，不玩蔡英文切香腸那一套，直接插起後半段香腸一口含了，一點不在乎後續海嘯，綁上台灣人民替獨派上刑台。

▲解放軍再度環台軍演，直接衝著台獨而來。（圖／翻攝CCTV）

賴清德話後，大陸鄉民隨之炸鍋，掀起了一波「急統」浪，想必大陸軍方正欣慰感謝賴清德，終於給機會放刀上磨刀石，「聯合利劍－2024A」軍演過後，隨之中止ECFA「134項產品」關稅減讓，組合拳連發，最終痛到深處的都是老百姓，賴政府賭徒性格，可真是一點不在乎，下一場戲呢？如同大陸影響力極高，復旦大學張維為教授在馬來西亞一場座談會上，笑給台下觀眾答案：台灣可能下一次大選都不會有了，統一已經進入了快車道。

綠媒總刻意把對岸塑造成「紙老虎」，只會裝模作樣，其實沒那膽也沒那本事。然微妙的，今年中共兩會，國務院總理李強在關於台灣的報告，過往結尾「和平統一」的固定字樣改成「實現統一」，「和平」不見了，綠媒當然不敢讀出這樣的訊號。回望2021年中美在阿拉斯加舉辦的高峰會，中共外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當著美國國務卿布林肯的面說，「我們以為你們會遵守基本的外交禮節，你們沒有資格在中國面前說，你們從實力地位出發和中國對話，中國不吃這一套！」中國敢當面嗆美國國務卿的囂張目中無人，相對的，AIT主席羅森柏格來台，賴清德對著她正襟危坐，羅森柏格斜靠椅背，翹著二郎腿晃著腳丫子，上國對下國的畫面如此清晰，民進黨的官，正驗證自己是布林肯定義「實力地位出發」下的小憋三，如果對岸是紙老虎，那台灣這算啥？解放軍兩次圍台軍演時，美國航母都加速閃遠，背後的意義聞出沒有？

兩岸衝突只剩那根稻草，色厲內荏的賴政權，對內依然傲慢，「國會改革」四個字掀起的巨浪，聚焦度超過了引發台海動盪的就職演說。改革五法，包括了「總統國情報告常態化」、「立院聽證權、調查權」、「藐視國會罪」、「強化人事同意權」、「立法院正副院長選舉」，立法院是「民意」最高機關，怎麼看這五法都只是更彰顯民主，完備民主，但為什麼會引發立法院如此動盪，綠營策動側翼展開「青鳥行動」圍剿立法院，意圖阻斷法案通過？結果通過了，又要覆議又要釋憲，不翻案不罷休。明明這些都是民進黨在野時提出的改革想法，在野藍白以其人之道還治其身，這讓綠委抗議理由抓不到把手，像個嚷著要打架的混混，卻發現自己光屁股，只能撐起「習近平」遮著，全員頭上綁著「民主已死」的布條，民進黨你們到底在怕什麼？

▲國會戰場的混亂再度成為「台灣之光」。（圖／本報資料照）

ETtoday民調有五成七的民眾支持國會改革，只有三成不支持，所以民進黨必有死穴，估計是「調查權」。通過了，過去八年的腐爛陳瘡，高端案、疫苗採購、光電爐渣、巴西蛋等等，海溝很深，油水爆表，可能一舉掀了。還有那「藐視國會罪」，民進黨政務官的好辯無人能及，「反質詢」常如罵街，好處是避開「說明」，打亂在野立委的質詢，讓議題瞬間失焦。藐視國會罪最高20萬，個人認為這法條應該更犀利，要能追溯八年，第一個該被定罪的就是蘇貞昌，他滿是髒口金句創歷史之最，「袂見笑！」、「你那麼吵幹什麼，吵死了！」、「小偷份子」、「你在那裡叫什麼叫！」、「沒有人像你那樣不要臉！」堂堂行政院長，是個穿上皮鞋的痞子，你怎麼罵得贏？這些年蘇貞昌帶頭，在質詢台上對立委噴出來的粗話，肯定被罰破百萬。

▲Etoday民調顯示支持國會改革高達五成七，僅有三成反對。（圖／本報資料照）

話說回來，可以花兩兆大搞風電，熱愛「再生能源」的民進黨，預算書常兩三張白紙，如此節儉與環保，肯定經得起查的，對吧？還有那大法官，也都蔡英文派的，釋個憲藍白就違憲了，柯建銘真不必如此焦慮。

伴隨著賴政府引發的大浪，連帶台灣在大陸的藝人也遭到波及，請別再圍剿藝人了，更不用替他們戴上紅帽，或是假惺惺的認為他們都是被「逼迫」，藝人們真是被逼迫表態嗎？先反問自己，台灣給了這些藝人們什麼未來了？將心比心，把自己想像成藝人，當自己千萬粉絲都在此刻傳遞「統一」的訊息時，藝人們會說什麼話？

曾經滄海難為水，一切都回不去了，那是一塊帶著進步動能的大磁鐵，藝人們邁向對岸發展後，面對超級大市場，影迷、歌迷對他們比台灣更熱情；影視環境對藝人的投資與包裝，讓他們的才華釋放出巨大火光；遼闊的土地、景物與人文不斷的大開眼界，刺激著他們創作出更精彩的作品，夢想的極致放大，收入、成就感的高光時刻，要他們反中仇中的道理在哪？多一點祝福不行嗎？把台灣的藝人都逼到遠離家鄉，我們又能得到什麼？是誰挑起千層浪的？他們也是受累，間接被賴清德的宣言逼迫表態。

悲涼的是，兩岸危盪如此，綠營沒有高瞻遠矚的政治家，只有巧舌如簧的挾心政客，一群菟絲子寄生在中華民國這棵樹上，直至啃噬殆盡，對國家的沒有責任感，對未來沒有視野，請問賴清德，軍演已經到門口了，風暴將至，你讓台灣安全的下一步是什麼？

去年大選前，易經大師劉君祖上了尹乃菁的節目，為台灣2024年占卜了一卦，占到了「剝卦」，剝卦者，剝落、剝爛、剝削都是其義，如同剝竹筍，一層層的被剝開，賴清德上任真應了這卦，拿全台安全為信仰墊背，藉口民主遮蔽貪腐，機關算盡天地不容，於外，層層剝皮已經開始，於內腐臭將被挖出，任期內會是個沸騰的台灣，大家可得抓穩了。

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