經濟衰退稅收還超徵　財政部沒有說實話？

▲ 立法院4日處理《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文修正草案，將原民保留地禁伐補償由每公頃3萬提高到6萬，最終在藍白陣營及兩名民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華贊成下，三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

● 陳峰／讀者

前些日子看到高金素梅為族人爭取原住民保留地禁伐補償金而努力。禁伐補償為原住民私有土地被政府政策限制使用（如被編為林地、保護地）的補償金，一年一公頃3萬元，提高到6萬元事實上也滿合理的，尤其民眾普遍對通貨膨脹有感。禁伐補償背後守護台灣環境，守護空氣品質，是福國利民的政策，但民進黨立委柯建銘極力反對，說花政府太多錢違反《憲法》，真不知道老柯以為，自己就是一本憲法，還是大法官化身呢？

高金素梅指出，光投資光電的雲豹幫集團，砍樹種電、圈農地種電、廢養魚種電，雲豹幫集團2016年資本額才10萬元，現在呢？市值已經來到100億元，政府光電政策到底花多少錢？各位可想而知，黑金、錢坑是誰搞出來的，而禁伐補償金才區區43.2億元，老柯為反對而反對，讓原住民情何以堪？

為什麼說是區區43.2億元，對現任執政的民進黨而言，只是口袋一摸隨手可得，還記得2022年財政部超徵多少嗎？答案是5,237億元，對43.2億元才0.8％，2023年超徵超過3,600億元（還在持續進帳中）也才0.11％而已。話又說回來，財政部部長莊翠雲說不是超徵，而是實徵數超過預算數，這是什麼道理，乾脆就老實說，是編列不夠嘛！

▲ 2022年財政部超徵額為5,237億元，財政部部長莊翠雲表示不是超徵，而是實徵數超過預算數。（圖／記者屠惠剛攝）

各位想一想：如果編列不夠，那不是為了政績在欺騙社會大眾，果真，財政部認為「超徵稅收很可能是經濟大幅度成長所致，以致相對的綜合所得稅、營業事業所得、營業稅、證券交易稅及財產稅均有增加」。那就讓數據說話吧！就以2023年來看，整年GDP及進出口三項指標全數衰退，然而112年賦稅預算3.07兆竟比前一年2.72兆增加3,460億，預估將再超徵3,700億。經濟率衰退、進出口衰退的結果竟然還是超徵近3,700億，財政部在立院接受質詢時，回答說「超徵與經濟成長率無關！」真不知超徵到底要跟什麼有關？

如果超徵跟經濟成長沒關係，那就在整人民，多在街頭設幾個科技執法？用些不合時宜的名目如印花稅、貨物稅、娛樂稅來收稅，用沒經立法的解釋函令來坑稅，網路名人稅災戶葉揚春，就是活生生的例子。

錢多了，私心就多了，大家想必都能感受到自家附近經常都在挖馬路；令人詬病的數位部，增編13億預算來打詐，但根據刑事局統計，2023年一整年民眾「被詐騙」金額累積高達88.78億元，創史上新高，打詐有成效嗎？真不知身為治安團隊的內政部在幹什麼？既然數位部效率不彰，或許廢掉數位部還可以節省公帑，好好發揮內政部打詐功能。

▲ 數位部打詐成效不彰，2023年一整年民眾「被詐騙」金額累積高達88.78億元，創史上新高。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

總之，當黃仁勳帶動AI產業鏈，計畫把總部設在台灣，蘇姿丰也帶著50億資金，來台灣找研發據點，各大科技公司紛紛飛來台灣之際；台灣法稅環境還停留在威權時期。筆者呼籲政治要清明，跟錢有關，跟人民有關，提醒財政部不要為錢整人民，水可載舟亦可覆舟，好好想一想讓稅務解釋函令清澈透明才是人民所樂見的。

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