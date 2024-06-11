人工智慧AI正重新打造B2B商業支付應用

▲ B2B商業支付是企業間進行交易和交流的重要方式。（圖／翻攝 澎湃新聞）

● 沈宗鑫／連宇股份有限公司策略長

在數位化時代，商業支付（B2B Payments）已經成為各企業間不可或缺的重要環節。每家公司都必須向供應商付款並從客戶那裡收款，B2B商業支付是企業間進行交易和交流的重要方式，這些B2B付款是全球經濟的很大一部分，但所使用的流程是陳舊的、高度手動和紙本化，需要大量的時間和資源來管理，同時造成許多延遲和效率不佳。根據美國高盛估計，企業每年在手動支付處理上花費近30兆美元，無論在時間和金錢方面都是一個巨大的負擔，因此如何提高商業支付的效率和安全性一直是企業關注的焦點。

隨著人工智慧（AI）技術的不斷發展和應用，已然成為打造創新並解決B2B商業支付應用的關鍵，利用更高的精度和速度來自動化許多重複任務與工作，並透過智慧演算法，營運與會計財務等領域的效率將會獲得更高維度的強化，同時減少了勞動密集的干預。

B2B支付中的人工智慧（AI）、區塊鏈和機器學習（ML）

為了瞭解B2B支付的現狀和未來潛力，我們確定人工智慧AI、區塊鏈和ML是推動產業重大轉變的關鍵參與者，這些技術不僅僅是流行語，它們是更高效、更安全、更具成本效益的支付生態系統的技術基礎支柱。當審視不斷變化的B2B支付應用時，顯而易見是付款方式的多樣性正在擴大，除了傳統的支票和銀行轉帳外，我們看到電子錢包、信用卡和虛擬卡的使用率也在逐步增加，這些替代方案中的每一種應用都有其自己的一套市場優勢，從強化的安全性到簡化的費用等。

▲ 電子錢包、信用卡和虛擬卡的使用率正在逐步增加。（圖／LINE Pay提供）

因外，將人工智慧AI和ML整合到B2B支付中有許多優勢外，區塊鏈技術也對B2B商業支付產生了深遠的影響，區塊鏈技術的去中心化和不可修改性使得支付交易更加安全和透明，同時還可以幫助企業降低交易成本和加速交易速度。

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區塊鏈技術在B2B商業支付中的應用

首先，區塊鏈技術可以幫助企業實現更安全的支付交易。通過將交易信息記錄在不斷擴展的區塊鏈上，可以實現交易數據的不可修改性和透明性，從而防止支付詐騙和數據竄改。這對於B2B商業支付來說至關重要，因為這些支付交易涉及到數以千萬計的金額，在安全性方面必須格外謹慎。

其次，區塊鏈技術還可以幫助企業降低支付交易成本。傳統的支付系統往往需要支付各種中間環節的手續費，而區塊鏈技術可以通過智能合約和去中心化的特性實現零中介的交易，從而節省成本並提高效率。

最後，由於區塊鏈技術的分散式特性和即時清算功能，支付交易可以實現在短時間內完成，從而大大加快了資金流動的速度，這對於B2B商業支付來說意味著更高效的資金管理和更靈活的業務運作。

▲ 區塊鏈技術可以幫助企業實現更安全的支付交易，還可以幫助企業降低支付交易成本。此外，由於區塊鏈技術的分散式特性和即時清算功能，支付交易可以實現在短時間內完成。（圖／CFP）

支付自動化和現金流最佳化

在不斷演變的B2B商業支付世界中，支付自動化永遠是追求進步的指標，象徵著企業管理財務方式的時刻變化。隨著人工智慧AI技術的應用導入與企業流程整合，應付帳款和應收帳款流程的自動化將會超越傳統方式，迎來了效率、速度和可靠性的改變。透過自動化這些關鍵的財務操作，企業可以大大減少人力勞動，最大限度地減少錯誤，並確保更順暢、更快、更精準的收款付款週期，不僅提高了運營效率，還增強了企業的整體財務健全，使其成為當今競爭環境中的必要戰略。

例如，應付帳款的自動化可改變發票的處理方式和付款的核准方式。人工智慧AI技術可以從發票中提取相關資料，將它們與採購訂單匹配，然後自主發起付款，消除了手動資料輸入和驗證的繁複作業，簡化付款流程不僅節省了寶貴的時間，還優化了現金流，確保供應商即時獲得付款，這對保持良好的業務關係和確保付款零失誤至關重要。

同樣，在應收帳款方面，自動化更帶來了變革性的優化。它簡化了付款提醒，加快了收款流程，並簡化了對帳作業，有效地減少了待收款催收的頻率，同時提高客戶滿意度。加速有效的收取付款能力將直接影響公司的現金流，確保資金可用於投資、運營和業務成長增長，在現金流為王的快節奏商業環境中，這種最佳化且自動化的流程，帶來的價值是無可限量。

▲ 人工智慧AI結合ML技術，不僅僅是自動化流程，它們更隨時審視失誤並重新修正。（示意圖／路透）

此外，人工智慧AI結合ML技術，不僅僅是自動化流程，它們更隨時審視失誤並重新修正，透過分析歷史支付資料和客戶行為，準確預測現金流趨勢，使企業能夠做出更佳的商務決策，為企業在管理財務方面提供了戰略優勢。從本質上講，透過人工智慧AI進行商業支付自動化和現金流最佳化，不僅僅是加強當前的營運績效，更使未來金融支付流程更加精簡、透明和高效率。

B2B商業支付趨勢的未來展望

AI技術在B2B商業支付領域的應用，為企業帶來了巨大的變革潛力。通過自動化支付流程、智能風險管理、提升用戶體驗等多種應用，AI可以大幅度提高交易效率，降低成本，並創造更多的商業價值。未來，隨著AI技術的不斷發展和成熟，它在B2B商業支付中的應用前景將更加廣闊，為企業帶來更多的創新和機遇，外溢延伸至幫助企業優化支付流程，自動化決策過程從而加速作業速度，同時通過分析財務數據和交易記錄，AI可以提供準確的財務報告和預測，幫助企業制定更合理的財務策略和預算規劃；最後， AI能夠提供更智能化和個性化的應用服務，從而提高客戶的滿意度和忠誠度。這對於B2B商業支付來說同樣重要，因為客戶往往是企業的重要合作夥伴，他們的滿意度直接影響到企業的業務發展和長期合作關係。

總而言之，企業應該積極探索和應用AI技術，抓住這一變革的機會，提高競爭力，實現長期的可持續發展。

▲ 企業應該積極探索和應用AI技術，抓住這一變革的機會，提高競爭力，實現長期的可持續發展。（圖／CFP）

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