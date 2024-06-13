中國生成式人工智慧正在「迎頭趕上」美國！

▲ 上星期，台灣人被黃仁勳先生帶往快樂天堂，NVIDIA的本地供應鏈發光發熱。（圖／記者楊絡懸攝）

● 陳南宗／自由接案者

去年此時，我的臉書開始聚焦人工智慧相關主題，除了AI技術暨其應用，甚少觸及其他議題（個人生活插曲除外），理由無他，惟願自己的寫作空間保持純淨，讀友們能專注於AI相關內容的探討，避免無謂的口水紛爭來損耗大家的時間與精力。很慶幸，在我的堅持與諸位讀友的配合之下，這一年來堪稱順風順水順人意，偶有小磨擦，但瑕不掩瑜。

因此，我此刻寫的東西，很艱難。

左思右想，瞻前顧後，反覆琢磨，卻始終無法拿捏一個合適的尺度。

後來我覺悟了。必須相信我的讀者，他們都是睿智之人。我只要列出一些事實（通過媒體報導或技術報告），大抵都能明白我的意思。

上星期，台灣人被黃仁勳先生帶往快樂天堂，NVIDIA的本地供應鏈發光發熱，猶如浴火重生的神劍，誰與爭鋒。

股市大漲，普天同慶。

原本被政爭搞得烏煙瘴氣的社會氛圍，瞬間恍若撥雲見日，萬里晴空。

▲ 爭辯台積電和華為孰強孰弱沒有意義，因為競爭是動態的，成敗亦如是，今日為王，難保不會他日成寇。（圖／達志影像／美聯社）

當然，這一切絕非偶然。借用費玉清口中的〈國恩家慶〉歌詞，「多少人流血流汗，大家才有今朝」。在這場望不見終局的國際擂台賽裡，沒有人是輕鬆愜意躺著幹，爭辯台積電和華為孰強孰弱沒有意義（華為高層說：「能解決7奈米就非常好了」），因為競爭是動態的，成敗亦如是，今日為王，難保不會他日成寇。所謂危機意識是這樣，當你擁有什麼，要想想你失去什麼，這些失物（誤）極可能在某日迴光返照，找你復仇。

傳聞干將莫邪夫妻以精血鑄劍、以肉身殉爐，終得無敵神器，傲視群雄的台灣半導體產業，又是犧牲了什麼，才換得今日榮景？

這個大哉問，我猜多數人會答「新鮮人肝」。但有個答案更接近我屬意的正解，那是哀戚的無聲之聲，發自本該存在的AI軟體大神，因為台灣傾全力發展硬體代工，想靠軟實力打天下的他或她，被迫消失。

「那麼，失去軟體人才的我們，會遭遇什麼危險？」

要找到答案，或許可以改個問法：

「如果情況倒過來，會發生什麼事？」

沒GPU可玩的「下場」

連續兩天，對岸釋出新的開源AI大模型，它們的基準測試分數都超越Meta的Llama-3，直逼OpenAI的GPT-4。

6日，智譜AI（Zhipu AI）發表GLM-4（9B） ，支援26種語言、函數呼叫、網頁瀏覽、生成程式碼，它的視覺模型效能幾可媲美GPT-4V和Gemini Pro。

7日，阿里巴巴／阿里雲發表Qwen-2（通義千問v2），五種尺寸，支援29種語言，針對程式碼和數學表現優化，基準測試分數甚至擊敗智譜的GLM-4，號稱是最強的開源小型LLM。

▲ 阿里雲7日發表Qwen-2，針對程式碼和數學表現優化。（圖／CFP）

以上貌似不得了的消息，卻是中國AI產業的日常。根據媒體報導，自2023年10月以來，中國已發佈200多個大型語言模型，導致當地的AI公司為了搶奪市佔而削價競爭，例如智譜在上周再次宣布降價（一個月內的第二次），將其GLM-4的最強型號價格削減了一半以上。

這說明了什麼？

美國基於地緣政治的盤算而對中國實施AI晶片封鎖，中國科學家和工程師沒有NVIDIA的高階GPU可玩，只好傾全力研究AI模型／演算法，「打蛇隨棍上」。這種求生策略甚至得到政府與學術圈的直接支援，比方說，智譜就是北京清華大學的100％技轉，而北京清華大學的研究經費，是全台灣大學院校的總和（熟悉對岸學術圈的讀友透露），智譜利用官方資源打造LLM來服務30萬個企業客戶，這些模型的日均處理量已超過400億個token。

有趣的是，以美國為首的西方國家，對前述的局勢演變卻沒有太多（警示／批判的）報導。

甚至，類似Hugging Face的技術社群，對於中國持續釋出頂尖開源模型供大眾使用，乃是抱持歡迎與讚賞的態度 ，Hugging Face共同創辦人Thomas Wolf即公開表示，像李開復的01這樣的中國企業，其開放共享的AI政策，值得西方社會效法（他這話應是說給OpenAI的Altman聽的）。

情勢可能比我們想像的更嚴峻。

▲ 全球市值排名第六的沙烏地阿美，其旗下的風險資本公司Prosperity7 Ventures對智譜AI進行了一筆未公開的投資。（圖／路透）

根據本月初的英國《金融時報》報導，全球市值排名第六的沙烏地阿美（Saudi Aramco），其旗下的風險資本公司Prosperity7 Ventures對智譜AI進行了一筆未公開的投資，據信是智譜新一輪4億美元融資的一部分，此舉讓這家中國AI新創公司的估值達到30億美元（217.3億人民幣）。

中東正在暗助中國的AI發展。

如果你想了解前因後果，娶了台灣太太而定居台灣的Michael Spencer為此寫了一篇付費文章（訂閱有7天免費試閱期 ），他的過往言論偏向反中立場，但這次他挑明著說，中國的生成式人工智慧實力正在「迎頭趕上」美國。

這是危言聳聽嗎？

如果不是，仍然沉浸在慶祝行情裡的台灣同胞，該停下來想一想。

最後，敬致Mr. Jensen：賣股開心，能否再幫台灣一把，讓NVIDIA NIM也能放上台灣的雲平台呢？

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