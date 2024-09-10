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川普能在辯論後反超？　五張圖表看懂美全國民調

文／游士儀／國家政策研究基金會／趨勢暨數據中心召集人

前言

本次美國總統大選可謂是高潮迭起，繼川普遇刺，以及拜登退選後，總統大選日僅剩不到60天。川普在「讓美國再次偉大」的框架下，提出很明確的減稅、引導利率、對中國商品課高額關稅以及打擊移民等政策；而賀錦麗在接棒拜登參選總統後，雖然有一波慶祝行情讓民主黨士氣大增，然而因賀錦麗政策目前仍較為模糊，是要承接拜登的政策？還是要提出一套新的論述？目前大部分民眾仍不清楚，慶祝行情較難以維溫，也因此，大家正引頸期盼在美國時間9月11日即將登場的美國總統辯論，屆時賀錦麗的政策傾向會較為清晰。總結而言，辯論前系的美國總統大選結果仍勝負難料。

▼川普、賀錦麗的電視辯論會有何表現，受到民眾期待。（圖／路透）

▲▼川普、賀錦麗將於10日的電視辯論會有何表現，受到民眾期待。（圖／路透）

美國總統選舉制度：「贏者全拿」與「比例投票」

美國總統選舉不同於台灣的公民直接選舉制度，而是採取間接選舉的「選舉人團(Electoral College)」制度，而選舉人團是由各州的「選舉人(Elector) 」組成。各州的選舉人數目，是由該州參、眾兩院的席次決定，人口普查數字越多的州，有越多的參、眾兩院席次，也因此有越多的選舉人票；由於美國憲法規定，不管該州人數多少，都保證有三席參、眾兩院席次，因此各州都至少有三張選舉人票以上。若總統候選人在一州獲得最高票數，就拿到該州全部的選舉人票數，正是俗稱的「贏者全拿」規則，目前美國共有48州(及1特區)採取此制度。

而另外兩州「內布拉斯加州( State of Nebraska)」和「內布拉斯加州( State of Maine)」則是採取「比例投票」，內布拉斯加州有5張選舉人票，2張給全州得票勝出者，三票按照選區中的票數分配；緬因州有4張選舉人票，2張給全州得票勝出者，2張由緬因州兩區決定。

2024年美國總統大選，各州的選舉人票加總共有538張票，哪一個候選人率先拿到270張票即當選美國總統。

全國民調分析：賀錦麗支持度僅以微小差距略勝川普

全國民調是指根據美國人口結構進行的全國抽樣民調，可作為兩位總統候選人支持度參考，不能直接作為預測當選的分析。因美國總統並非直接制度，過去也發生多次「贏得人民普選票數，輸掉選舉人票數」的情形，20世紀以來就有兩次，如2000年民主黨高爾比共和黨小布希多54萬普選票，但卻比小布希少拿5張選舉人票敗選；2016年民主黨希拉蕊比共和黨川普多拿287萬普選票，但卻比川普少拿27張選舉人票敗選。

從近期的主流媒體民調可觀察到，賀錦麗僅在部分全民調調中，僅以微小的差距領先川普，另一部分民調則顯示兩者的全國支持度在誤差範圍內。

眾所周知，共和黨候選人川普與主流媒體存在不睦現象，經濟學人調查結果亦顯示主流媒體民主黨傾向有增強趨勢，加上部分美國評論員認為川普部分支持者有隱性支持的傾向(shy Trump vote)，也因此在2016以及2020年的美國大選中，都曾出現民調機構低估川普支持度的傾向。過去八年來，民調機構應該有在逐年修正其民調模型，預測結果如何我們也將拭目以待。

 ▲▼近期的主流媒體民調可觀察到，賀錦麗僅在部分全民調調中，僅以微小的差距領先川普，另一部分民調則顯示兩者的全國支持度在誤差範圍內。（圖／游士儀制表）

▲資料來源：Real Clear

選舉人票民調分析：

美國共50州加1個特區，根據過去選舉結果，藍州(民主黨獲勝州)有17個，共計207張選舉人票；紅州(共和黨獲勝州)有22個，共計184張選舉人票。若加上比例投票州，藍州估計可獲得211張以上選舉人票，紅州估計可獲得189張以上選舉人票，因此關鍵還是在10個搖擺州138張選舉人票會流向何處。

▲▼近期的主流媒體民調可觀察到，賀錦麗僅在部分全民調調中，僅以微小的差距領先川普，另一部分民調則顯示兩者的全國支持度在誤差範圍內。（圖／游士儀制表）
 ▲資料來源：搖擺州的選取來自R&W，其餘資料來自作者推估。

R&W 搖擺州民調

在R&W 民調中，10個搖擺州有5個州川普和賀錦麗在誤差範圍內平手，賀錦麗獲勝率較高的有4個州，川普獲勝率較高的僅有佛羅里達1州，根據此民調結果，賀錦麗推測可得251張以上選舉人票，川普推測可獲得219張選舉人票以上，有68張選舉人票仍未能明確預測流向藍或紅。

▲▼近期的主流媒體民調可觀察到，賀錦麗僅在部分全民調調中，僅以微小的差距領先川普，另一部分民調則顯示兩者的全國支持度在誤差範圍內。（圖／游士儀制表）

▲資料來源：R&W

270 to win 搖擺州民調

在270 to win 民調中，10個搖擺州有6個州川普和賀錦麗在誤差範圍內平手，賀錦麗獲勝率較高的有3個州，川普獲勝率較高的僅有佛羅里達1州，根據此民調結果，賀錦麗推測可得236張以上選舉人票，川普推測可獲得219張選舉人票以上，有83張選舉人票仍未能明確預測流向藍或紅。

▲▼近期的主流媒體民調可觀察到，賀錦麗僅在部分全民調調中，僅以微小的差距領先川普，另一部分民調則顯示兩者的全國支持度在誤差範圍內。（圖／游士儀制表）
 

Emerson 搖擺州民調

在Emerson的民調中，公布的搖擺州民調有7個，也就是先前的10個搖擺中去除掉佛羅里達州、 明尼蘇達州以及新墨西哥州，若我們根據前兩份民調的結果，將佛羅里達州歸類為紅州，明尼蘇達州以及新墨西哥州歸類為藍州，那麼在Emerson公布的民調中，推測賀錦麗可得241張以上選舉人票，川普推測可獲得230張選舉人票以上，有67張選舉人票仍未能明確預測流向藍或紅。

▲▼近期的主流媒體民調可觀察到，賀錦麗僅在部分全民調調中，僅以微小的差距領先川普，另一部分民調則顯示兩者的全國支持度在誤差範圍內。（圖／游士儀制表）

從各州的民調分析中可知，搖擺州有近68-82張仍未知流向何處，川普與賀錦麗的選情仍難以判定輸贏，需要特別關注的搖擺州包含賓州(19張選舉人票)、喬治亞州(16張選舉人票)、北卡萊納州(16張選舉人票)以及威斯康辛州(10張選舉人票)等。

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