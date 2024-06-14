「國會改革」未違憲　除非大法官來個髮夾彎

▲ 行政院指控立法院「國會改革案」違憲，更放話要聲請憲法法庭裁判。（圖／記者李毓康攝）

● 廖元豪／政大法律學系副教授

立法院通過「國會改革」，讓遲來的國會調查權終於可以運作，也可避免政府官員推拖、拒答，甚至撒謊。但習慣為所欲為的執政黨，卻對這些起碼的監督工具，跳腳指稱為「毀憲亂政」，不但要進行毫無實益的覆議，更放話要聲請憲法法庭裁判，將這些改革宣告違憲。

如果上了憲法法庭，大法官們會怎麼判？就讓我們看看相關的釋憲先例，以前如何處理類似的議題。

首先看程序爭議──如果程序嚴重瑕疵，可能導致通過的法案全部違憲。

行政院稱立法院通過的程序有瑕疵，「沒有實質討論，違反民主原則」因而違憲。就此，最重要先例是釋字342號解釋。當年大法官於該號解釋表示，議事程序乃國會內部事項，屬於議會依自律原則應自行認定範圍，並非釋憲機關審查對象。除非有「不待調查事實即可認定為牴觸《憲法》」的嚴重瑕疵，否則大法官不該介入。

▲ 2020年，41位立委主張陳菊等監察委員被提名人行使同意權的程序違反《立法院職權行使法》，因此聲請釋憲，但憲法法庭卻決議不受理。（圖／記者湯興漢攝）

另一個更近的案子，是四年前立法院對陳菊等監察委員被提名人行使同意權所生爭議。由於少數黨杯葛，居立院多數的民進黨遂不經全院委員會實體「審查」，逕行表決。41位立委主張這樣的程序違反《立法院職權行使法》，因此聲請釋憲，但憲法法庭卻決議不受理，理由是議事程序是否合法屬「國會內部事項…依國會自律原則，釋憲機關自應予以尊重」。當時的15位大法官現在多半還在位，應該記憶猶新。

如果從前不認為存在「重大明顯瑕疵」，本次更說不上是違憲。部分論者拿不相干的釋字499號類比，那就離譜了。釋字499號解釋涉及的是最需要透明負責的「修憲程序」而非「立法程序」；而且該次修憲採取「無記名投票」，乃是「不待調查即可發現之明顯瑕疵」，才被大法官宣告無效。本次國會改革法案的審查過程並無明顯瑕疵，遠遠不到先例所謂「重大明顯瑕疵」，根本不能類比。

至於國會調查權、質詢權、調閱權具有「強制力」，更是釋字585、461、325等號解釋早已確定的原則。釋字585與633號解釋更指出，立法院的調查權可以及於私人，也可經院會決議後對不配合者課處罰鍰，行政院怎能硬拗「違憲」？

▲ 本次國會改革法案的審查過程並無明顯瑕疵。（圖／記者李毓康攝）

諸多批評者選擇性地引用大法官解釋，只挑大法官說的「行政特權」、「國家機密」等例外事項，硬說立法調查權侵犯了行政權。但新通過的《立法院職權行使法》第46條之2，明明已將大法官所述的這些「例外」（行政特權、獨立機關等）排除於調查權範圍，這些論者到底是甘為側翼睜眼說瞎話，還是連條文都沒看就亂罵一氣？

行政院說「藐視國會罪」定義不明，也是廉價的批評。現在的藐視國會罪，僅限官員在備詢或聽證時的「虛偽陳述」，請問「虛偽陳述」哪裡「不明確」？回顧諸多釋憲先例，《刑法》中的「猥褻出版品」、《教師法》規定的「行為不檢有損師道」，以及公然侮辱罪的「侮辱」等模糊條文，在大法官眼中都不算「不明確」；成天指控別人放「假消息」、「謠言」的執政黨，憑什麼說看不懂「虛偽陳述」四字？何況，《公司法》、《銀行法》等其他法律，也都有處罰「虛偽陳述」的規定，行政院說這樣的規定「定義不明」，太看不起台灣人的識字程度了吧？

整體而言，釋憲先例是支持本次有關國會調查權與藐視國會罪之規定的。就算細節部分被挑毛病，絕大多數的規定仍在前述大法官解釋範圍內。除非大法官要來個髮夾彎，否則行政院指控法案違憲，得不到憲法法庭支持。

▲ 除非大法官要來個髮夾彎，否則行政院指控法案違憲，得不到憲法法庭支持。（圖／記者屠惠剛攝）

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