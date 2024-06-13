賴宣誓要發展「AI智慧島」　稅制沉疴先解決！

▲ 賴總統4日出席「台北國際電腦展開幕典禮」，宣誓要發展「AI智慧島」，並承諾會穩定供電。（圖／記者張佩芬攝）

● 葉云／讀者

總統賴清德出席2024台北國際電腦展開幕典禮，喊話要科技業大老投資台灣成AI島，並承諾要穩定供電、建置超級電腦和持續培養人才，這張美好的藍圖能不能實現？

但台灣是否能成為AI智慧島，政府還有一個重要的課題，那就是健全的稅制。世界台灣商會聯合總會名譽總會長林見松2018年曾明確指出台商回台投資涉及的稅務問題，才是台商決定是否返台投資的重要考量，也是政府須先解決的問題，而台商境外回台，希望的課稅原則就是簡單、透明。企業界都清楚國稅局裡有「協商室」，美其名是為解決納稅者稅捐爭議、受理納稅者之申訴或陳情及協助提起行政救濟，但行政權獨大造成協商變成「脅商」，現今網路發達，科技報稅便捷又清楚，而且租稅法定主義應該是該扣的稅一毛錢都不能少，不該扣的稅一毛錢都不能扣，既是如此，稅單又怎會需要協商？難道不是國家稅制讓稅官有過大的行政裁量權濫權開單？人民被迫接受「脅商」，被迫多繳一點稅，而面對稅制的行政救濟卻又往往非常耗時，等待過程中也耗費心力，所以企業團體才會流傳著一句「國家缺錢，多少繳一點」，產生了台灣獨特的畸形稅制。

▲ 行政權獨大，讓人民被迫接受「脅商」，企業團體甚至流傳一句「國家缺錢，多少繳一點」。（圖／記者張暐珩攝）

最高行政法院吳東都院長就任時曾強調從108年至110年，我國第一審行政訴訟原告平均勝訴率已高達19.4％，與同期德國15.5％、日本12.86％相較，並非所謂的「駁回法院」。在象牙塔裡的他真能了解人民的痛苦嗎？財政委員賴士葆曾質詢財政部長，台灣人民與政府打稅務官司，要連闖兩關取得最高等行政法院的勝訴機率僅有千分之3，人民穩輸不贏的救濟制度還能算是有效的救濟嗎？其實行政法院長期以來都被稱為敗訴法院，以林秋華（89～108年）、莊金昌（89～111年）、劉錫賢（95～仍在職）等三位法官任職高等行政法院89～112年間的稅案中，判人民勝訴率極低，經過實質勝敗判讀校正分析後，人民勝訴率1～2％，整體平均值為1.55％，簡直低得離譜，還曾經各有2個年度（林秋華101、107年，莊金昌105、111年，劉錫賢101、112年）稅務案件判人民100％敗訴，而且綜觀判決結果與內容發現，這三位法官幾乎都採信公家機構的意見，對原告（人民）的意見都認為無須調查，難怪人民都會敗訴。當人民必須要捍衛自己的人權跟國家打訴訟時，如果行政法院不是基於中立站在法治和保護人權這邊，而是因官僚體系的關係跟公權力站在同一邊，這樣的行政法院難道不需要改革？行政法官難道不需要從官官相護的心態調整為依法行政？行政法官的專業素養難道不需要提升？難道要淪為替濫權違法的官員背書、成為打手？

▲ 行政法院不應淪為替濫權違法官員背書的機關。（圖／資料照）

台灣稅法學會理事長、東吳大學法學院客座教授葛克昌曾表示，目前各國的趨勢都是成立稅務專業法院，而台灣的《納保法》，僅要求設置專業法庭，是一個「妥協的立法」，他也指出，稅法人才培養是在大學，而不是法院，因此未來需針對稅務法律人才辦理選考制度，建立一套培養稅務專門法律人才的機制。台灣也真的需要獨立而不會被政黨、政治、多方勢力掣肘的專業稅務法官。

台灣的稅制沉疴由來已久，歷經多次的政黨輪替，賴總統應有魄力、大刀闊斧的改革和健全台灣的稅制，讓台灣的課稅原則簡單、透明，人民有所依規，官員依法行政，讓科技業和資金都能放心的在台投資設廠，對台灣經濟發展產生實質的功用，讓人民的生活更好，國家也能有更多的稅收，多方共贏，這才是國家的實質競爭力。

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