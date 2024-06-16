誣陷「宗教放生毒蛇」涉及國際重刑　可全球追訴！

▲ 將非宗教行為故意誣陷為宗教行為，透過製造假新聞，將宗教放生鬥臭鬥倒，豈止是簡單的毀謗罪！（圖／翻攝自Buddhist Life Mission 佛教生命協會臉書）

● 葉韋宜／中華大乘佛教菩薩戒律理事長

每年都有宗教亂放毒蛇的新聞，千篇一律都是說「宗教徒說，這些毒蛇有誦經、加持過，沒有毒性，不會咬人」，這些未經證實的假新聞，總是繪聲繪影的指證宗教亂放生，但滿街都是手機、監視器，法網難逃，卻從未被查獲。

放生毒蛇、兇猛或具爭議性的雜交種，如眼鏡蛇、龍虎斑等，絕對非宗教所允許的行為！上述行為引發社會恐慌、誤解，甚至毀謗佛法，違反宗教戒律中的「犯國制戒」、「謗三寶戒」、「譏嫌戒」及「偷盜戒」。

將非宗教行為故意誣陷為宗教行為，透過製造假新聞、或隨便引用網路言論，將宗教放生鬥臭鬥倒，蓄意破壞宗教信仰，意圖使具千年歷史的宗教放生戒律瓦解，豈是簡單的毀謗罪！

意圖瓦解千年歷史傳承的宗教放生行為，「使宗教團體之分子遭受身體上或精神上之嚴重傷害者，或以某種生活狀況加於該團體，足以使其全部或一部在形體上歸於消滅者」，已涉及聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》（即《台灣的殘害人群治罪條例》），一罪一罰、有永久追訴權、管轄權遍及全球，台灣告不成，可轉至其他國家，特別是佛教國家提告。

放生成為佛教的戒律已有1600多年的歷史。戒律是宗教徒修行的基礎，宗教徒視之比生命還重要。

誠邀各界共同守護信仰，打擊虛假報導，捍衛宗教真相！

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