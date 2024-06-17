賴黃埔演說升高國族對立　台灣正被塑造成下個珍珠港？

● 張競／中華戰略學會資深研究員

《金融時報》揭露北京認為美國在設計戰略陷阱，誘使中國大陸入侵台灣；昨晚一位美國朋友對我抱怨，聲稱中南海此種荒誕想法不知道從何而來？我回答這位朋友，美國如此設局早有先例，不足為奇。其實早在四年前，我就曾經在北京國觀智庫，以「美國在導演下次珍珠港嗎？—論戰略持久」為題，撰稿分析過此種狀況。

在該稿中舉處數個史例，說明華盛頓如此設局，誘使假想敵手動手反擊，然後以受害者姿態進行社會動員，早就是有前科在案。如今觀察北京與華盛頓關係發展狀況，看來真是如此。

但是吾人要問，當前主政者是不是希望讓台灣成為下個珍珠港嗎？各位可從16日賴清德總統主持黃埔百年校慶的談話中，去解讀其言外之意。假若存心要把政治矛盾曲解成國族對立，並且將文化與民族認同污衊成政治效忠，這都是在切割歷史挑動鬥爭與流血。

▲ 黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，總統賴清德致詞。（圖／記者杜冠霖攝）

讓本身淪為誘餌，配合強權戰略佈局，將台灣端上戰火祭壇作為牲禮，請問這是台灣鄉親所期待之未來命運嗎？還是台灣社會所樂意接受之政治願景？將黃埔嚴肅百載慶典，原應頌揚世紀風華，細數先賢貢獻，勉勵後人繼志承烈，但卻變成流彈四射之政治攻訐平台。原本是個能夠促進全民團結向心之政治舞台，卻被丑角級政治演員搞成讓人喟嘆之荒謬戲碼。

請容我再引述四年前稿件內容：「人類歷史長河中，強權利用特定偽造假戲惡意設局，作為找機會動用武力口實，確實是不乏先例。回顧中國近代史上最明顯案例，就是蘆溝橋事變前，日本軍閥存心找碴，聲稱在演習時有士兵失蹤，要求進入宛平縣城搜索檢查未果，就開始發動攻擊當地駐軍，最後就點燃全面抗日戰爭導火線。

就美國歷史來說，1898年2月15日夜間，成為美西日後開戰主因之美國海軍軍艦緬因號哈瓦那港爆炸事件，到今天還是個導致戰爭之無頭公案。該艦爆炸產生眾多傷亡，引起美國社會譁然；雖然當年並無任何斬釘截鐵證據，但美國國內輿論矛頭依然指向西班牙，聲稱係受其陰謀所害。

▲ 美國海軍軍艦緬因號哈瓦那港爆炸事件，是美西日後開戰的主因。（示意圖／VCG）

儘管當年4月美國對西班牙宣戰時，帳目上所列開戰理由並未明述緬因艦爆炸案，但能夠讓美國民眾接受政府政策，順利完成宣戰所需社會動員，亦讓國會同意向西班牙開戰，其實完全就是靠此意外所致，儘管到今天為止，仍然還是項歷史懸案。

此外誠然在歷史學家論證中，一直存在著珍珠港陰謀論說法，認為當初美國存心透過經濟封鎖與鋼鐵石油禁運，逼著日本必須拼命一搏，並且亦理解到聯合艦隊將進襲珍珠港，而不是歷史表面上所講的那麼單純，完全就是日本希望在珍珠港擊潰美國艦隊，逼迫美國循著甲午戰爭與日俄戰爭歷史軌跡，與其達成城下之盟接受屈辱結局；整個偷襲珍珠港發展過程，其實是華盛頓戰略家精心安排設計。

但不論如何，東京總是在整體戰略佈局層面上，循著華盛頓所操弄安排之軌跡，逐步走向開啟戰端不歸路，將雙方衝突擺在檯面，最後讓美國能夠在1941年12月珍珠港事變爆發後，找到足夠理由動員美國社會，展開對日全面戰爭。

▲ 日本前首相夫人安倍昭惠2016年曾低調訪問珍珠港致意。（圖／翻攝自安倍昭惠臉書）

所以究竟是華盛頓高明到能夠左右著東京決心開戰意念，抑或是東京本身雖有自主意志，但仍在華盛頓佈局下走向全面戰爭，讓美國獲得全面宰制太平洋契機，純然只是歷史巧合呢？恐怕在歷史上還有很大辯論空間。」

最後讓我再重申前文中最重要警語：「此時面對華盛頓不斷透過點名叫陣，北京是否想通美國不無可能在導演下次珍珠港事變戲碼，希望獲得在全球圍堵北京口實，透過布局讓本身扮演受害者，以便獲得展開報復行動之道德制高點。此種說法從表面上看起來顯得離奇，但若是回顧美國處理對外關係歷史經驗，就會發現此種佈局挑釁，其實是隱含以強凌弱盤算，能夠順利師出有名，確實不是憑空想像杞人憂天。」

這位美國朋友被我講到難以應對，最後默然不語結束通話。但吾人要問台灣鄉親，您是否已經準備好要讓台灣變成下個珍珠港呢？

▲ 台灣人是否已經準備好要讓台灣變成下個珍珠港？（圖／路透）

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