ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

賴黃埔演說升高國族對立　台灣正被塑造成下個珍珠港？

我們想讓你知道…假若存心要把政治矛盾曲解成國族對立，並且將文化與民族認同污衊成政治效忠，這都是在切割歷史挑動鬥爭與流血。

● 張競／中華戰略學會資深研究員

金融時報》揭露北京認為美國在設計戰略陷阱，誘使中國大陸入侵台灣；昨晚一位美國朋友對我抱怨，聲稱中南海此種荒誕想法不知道從何而來？我回答這位朋友，美國如此設局早有先例，不足為奇。其實早在四年前，我就曾經在北京國觀智庫，以「美國在導演下次珍珠港嗎？—論戰略持久」為題，撰稿分析過此種狀況。

在該稿中舉處數個史例，說明華盛頓如此設局，誘使假想敵手動手反擊，然後以受害者姿態進行社會動員，早就是有前科在案。如今觀察北京與華盛頓關係發展狀況，看來真是如此。

但是吾人要問，當前主政者是不是希望讓台灣成為下個珍珠港嗎？各位可從16日賴清德總統主持黃埔百年校慶的談話中，去解讀其言外之意。假若存心要把政治矛盾曲解成國族對立，並且將文化與民族認同污衊成政治效忠，這都是在切割歷史挑動鬥爭與流血。

▲ 黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，總統賴清德致詞。（圖／記者杜冠霖攝）

讓本身淪為誘餌，配合強權戰略佈局，將台灣端上戰火祭壇作為牲禮，請問這是台灣鄉親所期待之未來命運嗎？還是台灣社會所樂意接受之政治願景？將黃埔嚴肅百載慶典，原應頌揚世紀風華，細數先賢貢獻，勉勵後人繼志承烈，但卻變成流彈四射之政治攻訐平台。原本是個能夠促進全民團結向心之政治舞台，卻被丑角級政治演員搞成讓人喟嘆之荒謬戲碼。

請容我再引述四年前稿件內容：「人類歷史長河中，強權利用特定偽造假戲惡意設局，作為找機會動用武力口實，確實是不乏先例。回顧中國近代史上最明顯案例，就是蘆溝橋事變前，日本軍閥存心找碴，聲稱在演習時有士兵失蹤，要求進入宛平縣城搜索檢查未果，就開始發動攻擊當地駐軍，最後就點燃全面抗日戰爭導火線。

就美國歷史來說，1898年2月15日夜間，成為美西日後開戰主因之美國海軍軍艦緬因號哈瓦那港爆炸事件，到今天還是個導致戰爭之無頭公案。該艦爆炸產生眾多傷亡，引起美國社會譁然；雖然當年並無任何斬釘截鐵證據，但美國國內輿論矛頭依然指向西班牙，聲稱係受其陰謀所害。

▲ 美國海軍軍艦緬因號哈瓦那港爆炸事件，是美西日後開戰的主因。（示意圖／VCG）

儘管當年4月美國對西班牙宣戰時，帳目上所列開戰理由並未明述緬因艦爆炸案，但能夠讓美國民眾接受政府政策，順利完成宣戰所需社會動員，亦讓國會同意向西班牙開戰，其實完全就是靠此意外所致，儘管到今天為止，仍然還是項歷史懸案。

此外誠然在歷史學家論證中，一直存在著珍珠港陰謀論說法，認為當初美國存心透過經濟封鎖與鋼鐵石油禁運，逼著日本必須拼命一搏，並且亦理解到聯合艦隊將進襲珍珠港，而不是歷史表面上所講的那麼單純，完全就是日本希望在珍珠港擊潰美國艦隊，逼迫美國循著甲午戰爭與日俄戰爭歷史軌跡，與其達成城下之盟接受屈辱結局；整個偷襲珍珠港發展過程，其實是華盛頓戰略家精心安排設計。

但不論如何，東京總是在整體戰略佈局層面上，循著華盛頓所操弄安排之軌跡，逐步走向開啟戰端不歸路，將雙方衝突擺在檯面，最後讓美國能夠在1941年12月珍珠港事變爆發後，找到足夠理由動員美國社會，展開對日全面戰爭。

▲ 日本前首相夫人安倍昭惠2016年曾低調訪問珍珠港致意。（圖／翻攝自安倍昭惠臉書）

所以究竟是華盛頓高明到能夠左右著東京決心開戰意念，抑或是東京本身雖有自主意志，但仍在華盛頓佈局下走向全面戰爭，讓美國獲得全面宰制太平洋契機，純然只是歷史巧合呢？恐怕在歷史上還有很大辯論空間。」

最後讓我再重申前文中最重要警語：「此時面對華盛頓不斷透過點名叫陣，北京是否想通美國不無可能在導演下次珍珠港事變戲碼，希望獲得在全球圍堵北京口實，透過布局讓本身扮演受害者，以便獲得展開報復行動之道德制高點。此種說法從表面上看起來顯得離奇，但若是回顧美國處理對外關係歷史經驗，就會發現此種佈局挑釁，其實是隱含以強凌弱盤算，能夠順利師出有名，確實不是憑空想像杞人憂天。」

這位美國朋友被我講到難以應對，最後默然不語結束通話。但吾人要問台灣鄉親，您是否已經準備好要讓台灣變成下個珍珠港呢？

▲ 台灣人是否已經準備好要讓台灣變成下個珍珠港？（圖／路透）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►李沃牆／金金併成話題　新光金花落誰家

►速修《組織犯罪條例》　擺脫「詐騙天堂」惡名

►「兩國」互不隸屬與「兩岸」互不隸屬大不相同

►誣陷「宗教放生毒蛇」涉及國際重刑　可全球追訴！

投稿
申訴
張競專欄

張競專欄 張競

中華戰略學會資深研究員。中華民國榮民，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士，目前在大學執教國際關係等政治學門課程。

張競最新文章

more

賴黃埔演說升高國族對立　台灣正被塑造成下個珍珠港？

帕帕羅作戰構想有盲點　別奢望美國在台海掏出壓箱寶

美中舉行第二輪海洋事務磋商　議程不受對台軍演干擾

張競／解讀中法兩軍協議－－替繼續深入大洋埋伏筆？

張競／山東艦編隊近日北上會通過台海嗎？

關鍵字: 黃埔軍校 賴清德 台海 兩岸 美國 珍珠港 張競 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
以謝緯為榜樣　一生甘願做戇人
賴黃埔演說升高國族對立　台灣正被塑造成下個珍珠港？
李沃牆／金金併成話題　新光金花落誰家
速修《組織犯罪條例》　擺脫「詐騙天堂」惡名
「兩國」互不隸屬與「兩岸」互不隸屬大不相同

推薦閱讀

以謝緯為榜樣　一生甘願做戇人

賴黃埔演說升高國族對立　台灣正被塑造成下個珍珠港？

李沃牆／金金併成話題　新光金花落誰家

《背著善宰跑》在不被看好下爆紅　金惠奫連眼神全是戲

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

「兩國」互不隸屬與「兩岸」互不隸屬大不相同

速修《組織犯罪條例》　擺脫「詐騙天堂」惡名

全球半導體供應鏈重構　挑戰與機遇並存

新青安不會讓房市泡沫破裂　透過股市掌握人生選擇權

相關文章

馬里蘭大規模赦免！17萬「簡單大麻犯」被除罪　州長：要種族平等

馬里蘭大規模赦免！17萬「簡單大麻犯」被除罪　州長：要種族平等

美國馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）宣布，他將在當地17日進行一次大規模赦免行動，撤銷17.5萬名因持有少量大麻而面臨指控的犯人。這一..

12小時前

19歲怪物少年突發狂！殺完爸爸「警面前爆頭弒母」　槍戰中被擊斃

19歲怪物少年突發狂！殺完爸爸「警面前爆頭弒母」　槍戰中被擊斃

報告：美國高技術核電力發展「落後中國15年」　背後原因曝光

報告：美國高技術核電力發展「落後中國15年」　背後原因曝光

「最大立委」再飆驚句　翁曉玲要顧立雄反攻大陸、批賴清德是賣國賊

「最大立委」再飆驚句　翁曉玲要顧立雄反攻大陸、批賴清德是賣國賊

李沃牆／金金併成話題　新光金花落誰家

李沃牆／金金併成話題　新光金花落誰家

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

以謝緯為榜樣　一生甘願做戇人

以謝緯為榜樣　一生甘願做戇人

台灣正被塑造成下個珍珠港？

金金併成話題　新光金花落誰家

金惠奫連眼都是戲　堅持走出花路

貓咪討厭的4種氣味！小心中毒

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面