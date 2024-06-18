美國槍枝暴力頻傳　控槍舉措難推進

▲ 美國總統拜登的兒子韓特因2018年毒癮期間違法購槍被判有罪。圖為拜登與其子杭特．拜登。（圖／達志影像／美聯社）

● 梁梓晴／香港中文大學學生

6月11日，美國德拉瓦州的一個聯邦法院陪審團做出裁決：總統拜登之子杭特．拜登（Hunter Biden）面臨的三項聯邦槍枝重罪指控全部成立，認定他違反了旨在防止吸毒者擁有槍枝的法律。這是美國歷史上第一次出現在職總統的子女被裁定有罪的案例。

根據美國法律，三項罪名疊加起來，理論上的最高刑期是25年和最高75萬美元的罰款，但之前沒有進過監獄的杭特．拜登不可能被頂格重判，所以他待在監獄的時間可能遠遠少於25年。

在兒子被定罪後，美國總統拜登第一時間發表聲明，強調尊重司法程式，不會給予赦免。

私人持槍是《美國憲法》保障的權利而不是特權，所有州的居民都可以購買槍枝。這項權力使美國成為全球私人擁槍數量最多的國家。據數據顯示，美國民間持有至少3.93億支槍，在美國，想有槍太容易了。

血腥週末 美國多地發生槍擊事件

▲ 6月的第一個周末，美國各地發生多起槍擊事件，至少造成7人死亡，40餘人受傷，被民眾稱為「血腥周末」。（圖／達志影像／美聯社）

在剛剛過去不久的6月的第一個周末，被美國民眾稱之為「血腥周末」。美國各地的槍擊事件至少造成7人死亡，40餘人受傷。

當地時間6月1日夜間至6月2日淩晨，俄亥俄州阿克倫市發生大規模槍擊事件。據報導稱，至少造成26人受槍擊，1人死亡。

此外美國還有多地發生槍擊事件，致多人傷亡。

6月1日淩晨，美國亞利桑那州首府鳳凰城以南的一個社區發生槍擊事件，造成2人死亡，另有4人受傷。

1日晚間，南卡羅萊納州石山一場街頭派對上發生槍擊事件，造成2死2傷。

2日淩晨，賓州匹茲堡郊區一家酒吧發生槍擊事件，有多人開槍，已造成2人死亡、7人受傷。

2日淩晨，維吉尼亞州紐波特紐斯市一處居民區發生槍擊事件，員警在現場發現4名男子受槍傷，其中1人有生命危險。

根據美國「槍枝暴力檔案」網站的統計數據，今年以來，美國已發生192起大規模槍擊事件。

美國槍枝暴力問題是政治性的

▲ 美國總統拜登2022年簽署了控槍法案《兩黨更安全社區法》。（圖／達志影像／美聯社）

美國槍擊悲劇接連不斷，說明美國社會內部矛盾激化，民眾對政府的不滿情緒不斷增加。

2022年，美國總統拜登簽署了控槍法案《兩黨更安全社區法》，該法案被譽為幾十年來第一部關於該問題的重大聯邦立法。該法案擴大了對年輕人購買槍枝的背景調查，增加了心理健康資金，擴大了對被判犯有家庭暴力罪的人的持槍禁令等。

多年來，槍枝問題一直是美國政治辯論中的重要話題，每次有大規模槍擊悲劇發生後，政客們上演的劇本都如出一轍：民主黨人呼籲加強槍枝管理，共和黨人指責是人之過而非槍之過。

民眾呼籲改革槍枝政策，而政客們卻一味強調槍擊案背後的心理健康問題，對槍枝問題本身避而不談。批評人士認為，政客試圖利用心理健康來分散注意力，掩飾他們對槍枝改革缺乏行動這一事實。美國大多數政客長期漠視本國民眾生命權，面對日益嚴重的槍枝氾濫問題，卻仍在誇誇其談、曠日持久的辯論中無所作為。他們最應該並有責任做的是正視並解決自身問題，讓美國人民真正擁有免於槍枝暴力恐懼的自由。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。