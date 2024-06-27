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夏天越來越熱地方政府卻狂砍樹　樹蔭貧窮加劇熱島效應

我們想讓你知道…在全球暖化的時代，樹冠已不只是美化市容，不只是增加生物多樣性，也是抵抗城市熱島效應的一種最重要基礎設施。

▲ 夏天氣溫越來越高，民眾對「樹蔭貧窮」越來越有感。（圖／記者屠惠剛攝）

● 顏擇雅／雅言文化創辦人

台灣都市中的樹蔭已經夠少，地方政府還經常砍樹，現在夏天氣溫越來越高，台灣人對於自家環境的「樹蔭貧窮」應該會來會有感。

樹蔭可為城市減溫，並不只因為它能遮陽（陽傘也能），更重要的是樹冠能利用光合作用把太陽能轉為化學能（陽傘只能把太陽能轉為熱能，差別是有的陽傘較能散熱）。所以在全球暖化的時代，樹冠已不只是美化市容，不只是增加生物多樣性，也是抵抗城市熱島效應的一種最重要基礎設施。

缺少這種基礎設施，市民在白天就會不想出門，即時出門也只想搭捷運去百貨公司或購物中心。所以，不少街區的沒落，是可以歸因於「樹蔭貧窮」的。

也因為城市熱島效應的原因，如何擴增城市中的樹冠面積，已經成了今時都市治理的顯學。

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● 本文獲授權，轉載自「顏擇雅」臉書。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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顏擇雅專欄 顏擇雅

作家，寫過《愛還是錯愛》，《向康德學習請客吃飯》，《最低的水果摘完之後》三書。2002年創辦雅言出版。曾獲雜誌專欄類金鼎獎、九歌散文獎。

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