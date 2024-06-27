2職籃聯盟PLG、T1合併　SBL成尷尬的存在

▲ PLG發聲明指出，台灣職籃PLG與T1兩聯盟共11支球隊確定合併，並以年底展開新球季為目標。（圖／記者李毓康攝）

● 作者／掰咖老師喇低賽

台灣職籃兩聯盟短短三年，最終還是走向合併一路，不過目前看起來沒人理籃協的SBL，所以嚴格來說還是沒有整合完畢。

但其實在台灣的職業運動上已經有中職跟那魯灣惡鬥的前車之鑑，PLG和T1在彼此都還有熱潮的情況下能夠坐下來好好談，而且目前看起來是取得共識，這應該是一個正確的方向。

那天在大巨蛋的「合而為鷹」座談會中，也有球迷問到洪一中和路易士兩名曾經效力於兩個不同聯盟球員對於台籃兩聯盟合併與否的看法，兩人也都不約而同的認為應該要合併，才能整合並且集中資源，對台灣籃球職業運動的發展會是比較正向的決定。

接下來要討論的可能就是相關規章的修訂，因為兩聯盟有許多不太相同的規定，像是洋將、亞外⋯等都需要再坐下來好好討論，畢竟洋將的使用規定有時候會攸關球隊的整體戰力。

但合併之後有一個立刻會看到的好處是接下來的選秀會，應該不太會再出現那種像阿拉薩、白曜誠這種選中變Air的狀況。這樣對球員、球團，甚至經紀公司而言，未來不太會有這種資訊不對稱的情況，對三方來說應該都是美事一樁。

不過老字號的SBL就顯得有點尷尬，而且若國際賽組訓權還是在籃協身上，那麼未來可能還是有很多東西可以吵。

▲ 台灣職籃兩聯盟T1、PLG短短三年，最終還是走向合併一路，不過老字號的SBL就變成有點尷尬的存在。（圖／籃協提供）

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