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價值理念髮夾彎？　民進黨的存在價值在哪裡？

我們想讓你知道…民進黨對於過去所做所為，擺出明顯的雙重標準，昨是今非，髮夾彎與不認帳。

▲ 民進黨漠視真相來撕裂社會、製造對立。（圖／記者李毓康攝）

● 陳昭姿／立法委員

某黨政色彩鮮明的報社近日刊登了一篇未經查證、充滿謬誤，僅用形容詞與情緒性言語堆砌的專欄文章〈民眾黨的存在價值在哪裡？〉。通篇將台灣民眾黨與中國國民黨相提並論，用「放雞屎」、「票匭韓粉」等字眼來做不實的指控。我真心、真切的想請問原筆者陳杉榮先生，漠視真相來撕裂社會、製造對立，難道不就是為執政黨造謠的幫兇嗎？

民進黨從1993年在野時，就前仆後繼的提出完善國會調查權以及藐視國會罪的概念，直到完全執政後的2016年才終止，期間也面對過來自行政院的覆議案，民進黨還以緊急釋憲聲請與開記者會痛批。民進黨在2016年後絕口不提國會改革，此舉是司馬昭之心，路人皆知。

期間扮演今日在野黨角色，或更明白地講，提出相同甚至更嚴厲的國會改革修正案內容的立委，至少包括陳水扁、洪奇昌、謝長廷、陳定南、盧修一、葉菊蘭、柯建銘、顧立雄、周春米、段宜康、陳明文、邱議瑩、鄭麗君、許智傑、邱志偉、林淑芬、高志鵬、吳秉叡、林佳龍與李俊俋等。

▲ 包含林佳龍在內的民進黨政要，都曾經提出相同甚至更嚴厲的國會改革修正案。（圖／記者陳弘修攝）

陳先生如果不想自己做功課，隨時可向我辦公室索取上述每項提案與緊急釋憲案的聲請內容，希望陳先生不要活在認知作戰與意識形態中，企圖迴避前述其實永遠無法抹滅的紀錄。因為，凡走過必留下痕跡。

民進黨對於強化立委職權的國會改革法案努力了近30年，但在獲得完全執政後，立即以當年他們對抗執政黨的態度，來對待今日的在野黨。更糟糕的是，對於過去所做所為，擺出明顯的雙重標準，昨是今非，髮夾彎與不認帳。

柯文哲沒有變，民進黨對他愛之欲其生，惡之欲其死，令人不解。黃國昌沒有變，他對弊案的查證，專業的論辯，可受公評與考驗。陳昭姿沒有變，對國家立場與守護台灣主權堅定不移，只是不選擇性的失憶，且有是非不雙標。

陳先生撰文非但不查證，還指稱民眾黨票投韓院長，八席立委隨時可提告此事。花東三法與民眾黨毫不相關，柯文哲未曾受恩蔡英文，是民進黨邀請柯文哲來「光復」台北市。此外，民進黨應該感謝民眾黨實現當年他們的國會改革理想。

我想起了迄今還發行的英文版《日本時報》（Japan Times），這是我當年在日本慶應大學進修時天天閱讀的報紙，報紙名稱下標有一行字：We have no fear and no favor. 我把它翻譯成：本報不偏不懼。希望台灣的媒體能夠藉以好好省思，不枉人民授予的第四權。

▲ 柯文哲未曾受恩蔡英文，是民進黨邀請柯文哲來「光復」台北市。（圖／記者林敬旻攝）

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