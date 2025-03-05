台積電與川普攜手　對台美兩國的涵義

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

日前美國川普總統與台積電魏董事長合體的新聞記者會，宣佈台積電將在美國至少投資1000億美元，未來將打造3座半導體廠、2座封裝廠和一座研發中心，而先前在拜登時期台積電已承諾投資650億美元建造3座半導體製造廠。

川普對於台灣半導體的競爭優勢不滿早不是新聞，曾多次抱怨，台灣搶走美國半導體生意；雖然此並非事實，台灣也預期必須加碼半導體在美國投資，只不過在川普就任不到2個月即發生，出乎預料之外的快。

台積電投資 可視為川普目前最亮眼政績

根據白宮會後發佈的新聞稿。川普上任之後，目前已有2兆美元的外資企業承諾投資金額。其中日本即承諾1兆美元。台積電承諾的金額雖然只占5%，但卻是川普念茲在茲的半導體，技術最先進，含金量最高，絕非其他投資可比擬，可視為目前川普最亮眼的政績。

川普表示沒有時間每一筆承諾的投資都召開記者會，但台積電今天太重要了，所以他要親自主持，除了透露自信，也宣示企業回流美國的政策已經奏效。

美國的立場 確保美國國家安全

雖然川普大力稱讚台積電的明智投資決定，但川普也直指台積電在世界是獨佔企業，並在台灣生產影響美國國家安全。來美國投資可以多元化的發展，降低獨佔程度，美國因而可以在此領域占有一席之地，確保美國的國家安全。

特別是雖然尚未公佈投資細節，但至少可以確定未來在美加碼投資的技術，不但遠高於台積電在海外其他投資地區，也接近台積電目前最先進的製程。

向世界宣示 不回流即加關稅的政策

川普指出台積電投資美國可以免除關稅，否則將被課徵25%附加關稅，川普也提及若不回流關稅可能會繼續向上加碼35%、45%，甚至更高，意指台積電若不來，就會一直加碼關稅。

川普也指出即將對加拿大及墨西哥課徵25%的附加關稅，也呼籲墨西哥及加拿大必須在美國投資車輛產業，否則關稅會一直加上去，展現「不回流即加關稅」的堅定立場。對於川普政府而言，關稅不只是工具，更是談判的籌碼，目前發揮的效果非常可觀。

▼川普指出台積電投資美國可以免除關稅，否則將被課徵25%附加關稅。（圖／記者施怡妏攝）

指責拜登政府 補貼政策失當

川普不忘「以今諷古」，指出台積電雖在拜登時期承諾在美國投資650億美元，不過美國政府也提供台積電 60億美元的補貼，大約為投資金額的10%，才換來台積電在美國投資。但在川普的領導下，不須花美國納稅人一分錢，就可以得到台積電1000億美元的投資承諾，與先前拜登政府形成強烈的對比。

此也顯示川普未來將冷凍拜登時期補助半導體的晶片科學法（CHIPS and Science Act），以及補助電動車的通膨削減法（Inflation Reduction Act，），更不可能補貼外國企業。

事實上，川普上任後推動政策時，時常會指責前任拜登政府的不當，此次也不例外。另外此次記者會川普還指出登政府提供3500億美元援助烏克蘭的愚蠢行為，並指出3500億美元可以打造美國海軍，但卻被拜登浪費，對拜登政府批判性十足。

對台灣安全保障 維持模糊態度

當川普被問到若台灣被中國大陸侵略，美國的立場時，川普的回應是若台灣出事，美國會有很大的影響力。雖然各方對此有不同的解讀，但事實上，川普仍維持若兩岸發生軍事衝突，不表達美國會支持甚至軍事介入的立場。

台灣應爭取更多投資配套措施

台灣為加強在美投資佈局，應向美國全力爭取對台有利的配套措施，例如持續推動簽署「台美租稅協定」；另外也要考量對美增加投資下，同時維持國內的投資動能及產業優勢。

重新擬定 對川普談判策略

川普對台灣有改善貿易逆差、增加在美以半導體為主的投資，以及增加對美軍事及非軍事採購等三大項目的訴求。在增加對美投資得到成果外，未來可能會針對其他兩部分要求改善。

台灣應調整談判策略，雖然所有國家與美國談判雖然都是處於不對稱的劣勢地位，但是仍有爭取的空間。台灣應針對上述兩個議題，根據既有的論述，持續向美國爭取有利的條件。

除了美方既定的議題之外，台灣也應該主動爭取納入對台灣有利的議題，例如台灣可向美方提出繼續建構在拜登時期即推動但未完成的「台美21世紀貿易倡議」，以及推動其他例如關鍵礦物、數位貿易，以及供應鏈靭性等功能性的雙邊協定。

川普新政國內支持不低

綜合而言，台積電加碼投資美國，川普雖是力捧台積電，但也不忘宣揚政績。同時也軟中帶硬，說明台積電必須改善全球獨佔的地位；也必須來美國投資，否則關稅會一直加上去。

當然這也是對墨西哥和加拿大喊話，表示這兩國要再不來投資，關稅還會往上加，川普也提及會繼續實施「對等關稅」，顯示川普關稅政策是玩真的。

川普也一再與拜登政府比較，包括補貼台積電、軍援烏克蘭，突顯拜登政府的無能，更顯示他不會亂花美國納稅人的錢，有助於提高川普國內的支持度。

事實上，川普上任後民調顯示多半美國選民認同他的施政，支持度有小幅上升的趨勢。不過值得注意的是也有多數的選民，認為川普應該強化控制物價；所以若是未來美國高物價情況沒有改善，川普對外貿易政策力度有可能變弱，以降低通貨膨脹壓力，後續發展值得關注。

▼台積電加碼投資美國，川普雖是力捧台積電，但也不忘宣揚政績。（圖／路透）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。