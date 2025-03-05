AI時代的資訊壟斷　建立在內容創作者犧牲之上

▲Google因AI技術的使用而遭遇法律挑戰，從Chegg指控Google透過AI搶奪其業務，到集體訴訟指控Google擅自使用數百萬人的資料訓練AI。（圖／路透）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

近年來，人工智慧（AI）技術的飛速發展已深刻影響了全球數位生態，尤其在搜尋引擎和內容產業方面，AI的應用正在重塑我們獲取資訊的方式。但這場技術革命並非沒有代價，最近Google再次因AI技術的使用而遭遇法律挑戰，從Chegg指控Google透過AI搶奪其業務，到集體訴訟指控Google擅自使用數百萬人的資料訓練AI，這些事件顯示了科技公司如何利用其壟斷地位，重塑市場規則並威脅網路內容創作者的生存空間。

Google的AI搜尋摘要 損害創作者收益、個人隱私

作為全球最大的搜尋引擎，Google擁有強大的市場主導地位，幾乎壟斷了網路資訊的流通。最近線上教育公司Chegg提起訴訟，指控Google透過AI生成的搜尋摘要（AI Overviews）搶奪其流量，嚴重影響業務發展。

過去Chegg依賴 Google的搜尋結果為其網站帶來流量，從而吸引學生訂閱其服務。但隨著Google AI直接在搜尋結果中顯示Chegg提供的內容，許多使用者不再需要點擊連結前往Chegg網站，使其流量與收入大幅下滑。

Google的AI搜尋摘要雖然提高了使用者的搜尋體驗，但卻嚴重損害了內容創作者的收益模式。這讓人不禁思考當Google透過AI技術整合並提供資訊時，原始內容的創作者是否仍能從中受益？這場爭議突顯了AI技術對傳統數位生態的衝擊，讓出版商與內容供應商陷入困境，因為他們的內容被免費利用，而讀者卻不再需要訪問他們的網站。

另一場訴訟則針對Google如何收集AI的訓練資料，根據美國加州的集體訴訟指控，Google在未經用戶同意的情況下，擷取數百萬人的資料來訓練其AI模型。這起訴訟不僅涉及侵犯個人隱私，還關係到版權保護問題。

許多內容創作者，包括作家、藝術家和新聞機構，都開始對AI訓練資料的來源提出質疑，認為科技公司正在「掠奪」網路上的知識和創作成果，卻未能給予適當的補償或授權。

Google辯稱，它的AI訓練資料主要來自「公開資訊」，並符合現行法律框架。但這種說法並未能平息公眾的不滿。許多專家指出，網路上的「公開資訊」並不意味著可以自由使用，特別是當AI生成的內容開始取代原創內容時，這將對內容創作者產生深遠影響。

▼Google辯稱，它的AI訓練資料主要來自「公開資訊」，並符合現行法律框架。（示意圖／路透）

AI發展反映根本性問題 數位生態的重要課題

Google的這些法律挑戰正值其壟斷地位受到美國司法部審查之際，去年8月，法院裁定Google在搜尋市場上擁有非法壟斷權，並正在研究如何限制其壟斷行為。這為Chegg的訴訟提供了強而有力的依據，使AI生成的內容成為反壟斷爭議的一部分。

法律專家認為，這次訴訟的關鍵在於Google是否利用其市場壟斷地位，迫使內容供應商不得不接受其AI服務。傳統的搜尋引擎模式允許網站透過SEO（搜尋引擎最佳化）來提高可見度，但AI生成的搜尋摘要則可能讓網站流量被「截斷」，使內容創作者無法從搜尋結果中獲得流量或獲利。

這些訴訟反映出AI技術發展所帶來的根本性問題，當AI可以輕鬆擷取和重組資訊時，如何確保內容創作者能夠獲得公平的報酬？這不僅是一個法律問題，更是數位生態的未來發展的重要課題。

許多專家呼籲，科技公司應該建立更透明的AI訓練機制，例如允許內容創作者選擇是否授權其內容用於AI訓練，或建立公平的分潤機制，確保原創者能夠從 AI產出的內容中獲得回報。此外政府監管機構應進一步審視科技公司的行為，避免市場壟斷導致創作者生存空間被擠壓。

Google的AI風波，無疑是未來AI應用與數位產業發展的關鍵指標。AI技術的進步為社會帶來便利，但當這種便利建立在內容創作者的犧牲之上，市場競爭的公平性將受到嚴重威脅。這場圍繞AI內容使用的法律戰爭，將決定未來數位生態的發展方向。

▼Google的AI風波，無疑是未來AI應用與數位產業發展的關鍵指標。（圖／路透）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。