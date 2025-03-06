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Deepseek的AI突破「重塑產業格局」　台灣的機遇與挑戰

我們想讓你知道…唯有透過持續技術創新與策略轉型，臺灣才能在全球AI競爭中立於不敗之地，同時實現綠色科技與淨零轉型的雙重目標，引領AI產業邁向永續未來。

▲▼Deepseek。（圖／路透）

▲中國大陸AI公司DeepSeek的突破性成就，不僅是技術上的里程碑，更標榜著AI發展策略的重大轉折。（圖／路透）

●何毓仁／淨零規劃管理全面指南書籍作者、中華電信股份有限公司電信工程師

中國大陸AI公司DeepSeek的突破性成就，引發科技市場的廣泛注意，不僅是技術上的里程碑，更標榜著AI發展策略的重大轉折。長期以來，業界普遍認為AI進步依賴於大規模硬體投資，如OpenAI、Anthropic等科技巨頭投入數十億美元採購高階GPU，建立強大運算中心。然而這種「硬體堆疊」模式抬高技術門檻，使AI創新掌握在資本雄厚的企業手中，限制了更多業者的競爭機會。

DeepSeek的成功證明，AI的未來不僅依賴硬體擴張，更可透過改善演算法與計算架構創新提升運算效率，降低AI訓練與推理成本。

這種策略轉變重新定義了資源利用模式，讓AI不再單純依賴硬體規模，而是透過精細化計算資源管理 來實現高效應用。更值得重視的是，這種效率提升不僅降低技術門檻，還能大幅減少AI運算的碳排放，為碳淨零目標提供重大技術突破，推動AI技術走向 更普遍、更永續的發展模式。

臺灣的挑戰與機遇　AI與碳淨零的雙重轉型

這場變革對臺灣AI產業的發展具有深遠影響。長期以來，臺灣憑藉半導體產業的全球領先地位，在晶片設計與製造領域占據關鍵角色。

隨著AI發展模式從硬體驅動轉向軟體與演算法最佳化，若臺灣仍僅聚焦於硬體供應，可能錯失AI應用市場與技術創新機會。當前AI競爭已不再只是硬體競賽，而是邁向軟硬整合與改良運算，這正是臺灣應積極發展的方向。

AI產業的碳排放問題已成為全球注目的焦點。大型AI訓練模型需消耗 大量能源，以ChatGPT為例，根據估算，ChatGPT每年排放約8.4噸二氧化碳，這是一般人年均排放量的兩倍多。

每次在ChatGPT上發送訊息時，會排放約4.32克二氧化碳，儘管這似乎是個微不足道的數字，但由於ChatGPT的交互性強，對話往往是多輪進行，這導致碳排放的總量持續累積。

因此臺灣應結合自身的ICT（資訊與通信技術）產業優勢，推動「低碳 AI」發展，專心於節能運算、綠色資料中心、低功耗AI晶片，以及AI應用於碳排放監測，打造低碳數位轉型競爭優勢。這將使臺灣在AI產業轉型中，不僅維持技術領先，更能成為全球永續AI發展的主要推動者。

市場變革與戰略調整　AI與淨零科技的融合

從市場角度來看，AI發展策略的轉變可能會挑戰NVIDIA等硬體供應商的市場地位，因為AI競爭將不再完全取決於GPU計算能力，而是如何高效利用現有計算資源。

這一趨勢為臺灣AI企業帶來新機遇，使中小型企業能夠透過輕量化AI模型，在醫療、智慧製造、金融科技等領域開發客製化AI解決方案，而非依賴高成本的大規模運算資源。

同時，AI的永續發展必須納入碳淨零考量，臺灣的學術界與產業界應加強合作，推動低功耗AI晶片設計、綠色數據中心及AI驅動的ESG監測系統，以減少AI訓練與推理過程的碳排放，協助企業達成減碳目標。

政府與企業也應攜手制定AI產業政策，透過研發補助與公私協力推動 綠色AI技術發展，打造碳中和AI生態系統，保障臺灣在全球AI產業鏈中占據重要地位，實現技術創新與永續發展並行的競爭優勢。

AI發展新階段　臺灣如何掌握機遇並實現永續轉型

AI發展正邁入新階段，未來的競爭不再僅是硬體規模的較量，而是演算法效能與應用創新的競逐。對臺灣而言，這既是挑戰，更是難得的機會。

我們應順應這股趨勢，調整AI發展策略，強化演算法優化、應用開發與計算資源管理，並積極參與國際AI生態系統的建構，讓臺灣在這場AI變革中保持競爭優勢。

臺灣應將AI與碳淨零目標相結合，透過低碳AI技術、節能運算、綠色資料中心及AI碳排放監測等創新應用，打造AI永續發展典範。唯有透過持續技術創新與策略轉型，臺灣才能在全球AI競爭中立於不敗之地，同時實現綠色科技與淨零轉型的雙重目標，引領AI產業邁向永續未來。

▼唯有透過持續技術創新與策略轉型，臺灣才能在全球AI競爭中立於不敗之地。（圖／資料照）

▲黃仁勳概念股。（圖／記者楊絡懸攝）

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