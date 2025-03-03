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哪吒2票房達140億人民幣！　港片、日漫、好萊塢與中華文化的交織

我們想讓你知道…希望兩岸當局，能盡力讓這部「好片」，在台灣上映。好片無分疆界，而且哪吒系列若能成為華人世界的共同語言，台灣人的反聵與迴響，相信也能促成兩岸人民另一種「對話」。

 

● 廖元豪／政大法律學系副教授

《哪吒之魔童鬧海》（以下稱《哪吒2》）在中國大陸上映以來，造成極大轟動。截至二月二十七日，票房已達140億人民幣（超過十九億美元），勝過《腦筋急轉彎2》而成為影史上票房最高的動畫電影，在全球票房電影也已經排名第七，除了票房之外，它更在大陸的正式輿論及非正式網路空間，掀起熱烈的討論。

這些討論包括了文化、歷史、政治、藝術，精彩豐富之至。同屬中文世界，又對「三太子」以及電影中各種「梗」也很熟悉的台灣，沒能共襄盛舉一起欣賞、評論、揪心，實在是太可惜了。

《哪吒2》超越政治　必然在台灣激起火花

筆者相信，《哪吒2》若能在台灣上映（或是上架串流平臺），以台灣觀眾的背景與脈絡，必然也能激起火花，而且可能有著更多元有趣的評價。簡而言之，台灣人會喜歡這部片的。

某些逢中必反的政治控，可能會簡單地把《哪吒2》與所有對岸的影視產品，都打成「認知作戰」，認為它就只是想要統戰台灣而已。然而，這部片蘊含了許多成分，遠遠超越政治。筆者甚至相信，如果這部電影在台灣上映，台灣觀眾會與大陸觀眾有著共鳴、共情；同時卻也會有著不同的視角，展現我們的特色。

首先，也是最基本的，《哪吒2》是一部製作精良，從動畫技術、品質，到故事劇情，角色刻畫都極為成功的中文商業電影。尤其在技術面上，可能僅次於迪士尼。在串流平臺早已普遍，資訊自由也鮮少受到管制的台灣，我們很容易看到來自世界各國的「好片」。

可惜的是台劇與台灣電影，卻已經很久很久沒有能夠「走出去」的國際級作品。而《哪吒2》這部中文的「好片」，本身就可以刺激、提醒我們，一部好的商業電影，該長成什麼樣？台灣做為華語世界言論最自由的地區，也曾是中文世界的影劇重要輸出地，要怎樣才能重新起飛？

更讓台灣人驚艷或驚訝的，則是《哪吒》（第一集與第二集）電影中有著太多我們也熟悉的元素：片中充滿著周星馳電影的梗（唐伯虎點秋香、齊天大聖之東遊記、少林足球…）、香港電影的臺詞（例如，《太極張三丰》中的「我命由我不由天」）、日本動漫人物（七龍珠之超級賽亞人的造型），以及好萊塢電影畫面（魔鬼終結者、復仇者聯盟）等等。

對於中國大陸的「80後」或是台灣「五年級」以降的觀眾，都是滿滿的既視感。而且這些「梗」不是硬湊，也不僅是形式上的模仿，而是渾然天成地融入電影中。導演餃子就是個「80後」，而且自己承認從小看港片長大，受到周星馳極深的影響。

而這種擺明著把多重元素，無分古今中西，塞在喜劇電影中的模式，不就是周星馳電影特色之一？你若有機會看《哪吒2》，三不五時就會有著熟悉但改編過的好笑或熱血片段冒出來，一定也會掀起某種情懷，會心一笑甚至拭淚。

▼《哪吒2》若能在台灣上映，以台灣觀眾的背景與脈絡，必然也能激起火花，而且可能有著更多元有趣的評價。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》被抓包出現多處字幕錯誤。（圖／翻攝自微博）

反映時代特質　熱血、衝撞、反抗

從小看日本漫畫、卡通長大的幾代，非常習慣那種「小蝦米對大鯨魚」的模式，在眾人眼中，你是個魯蛇；社會規則下，你是個錯誤。但你依然有愛有血有淚，所以總會打出一條路來，揭穿那些大人/體制/規則的虛偽。過程中吃苦流血遭遇重重困境，明明愛得要死卻裝著不在乎。這些「中二」又熱情的感受，你我都有過。

對比起十多年來新世代的犬儒、個人主義、斷片、冷漠，酸言酸語，《哪吒2》撿回了那種「熱」的感覺。電影快要結束時，龍王父子相互對話「難道你還想改變這世界？」「我想試試。」放在這個躺平、內卷、冷漠的犬儒時代，竟然有點突兀，又有點驚喜。彷彿當年在看少林足球時，那句「做人如果沒有夢想，那跟鹹魚有什麼兩樣？」的感覺，又回來了。

不要小看這種「熱血」或「反抗」的感覺。它也許幼稚，但卻是人之所以為人的成分之一，也是社會進步、改革、顛覆的動力。這可能也是《哪吒2》能夠在中國大陸如此轟動的另一個原因，在當前沉重的競爭壓力，以及愈來愈強大的集體規訓之下，誰會勸你熱血、反抗？你不太容易聽到「若前方無路，我便踏出一條路」、「做萬丈火焰，做逆鱗一片，做名為自己的瞬間。」（片中臺詞）的熱血言論。

有人說，《哪吒2》有著中國民族主義的情懷，符合當前「主旋律」，才能這樣夾帶反抗精神。或許真是如此，但那又何妨？「夾帶」出來的個人自主渴望，也就是對Z世代的一種啟發啊。無論大陸或台灣，當年輕人面對慣老闆、偽君子的大人，乃至道貌岸然卻充滿壞水的政治，不也會有同樣的感慨與憤怒嗎？

《哪吒2》不只是「80後」、「五六七年級」以及小孩兒愛看，青少年們也看得如癡如醉，甚至拭淚而出，部分原因就是由於他們看到了難得的這種反抗精神。在高壓又競爭的世界，你不可能革命造反，但既然同儕都看了電影，一些「微反抗」的取暖打氣總是有的。當年輕人互傳訊息說某某組織乃是「玉虛宮」，道貌岸然的老闆其實是「無量仙翁」，大家就有了共同的憤怒語言。

最後，《哪吒2》雖然是某種「同人」作品，只是借用所謂原著《封神演義》的角色、架構，但它還是有不少符合我們的文化傳統血脈，讓華人觀眾感到更親切的成分。一是角色外型、故事背景，不再是碧眼金髮講英文，而是契合我們血統、文化的風味。「三太子」更是台灣民間很熟悉的神祇之一。

希望兩岸讓「好片」上映　成為華人共同語言

這對傳統的人有親切感，對年輕一代則有新鮮感，是新潮又好看的電影、網路上，能看到華人、黃種人、中國歷史背景。另一點，則是華人父母子女的親情與家庭羈絆。很多觀眾看了電影而拭淚，都是被戲中哪吒與爹娘的慈、孝親情而感動。哪吒的母親在第一集中，明知剛出生的兒子是魔，依然用命維護他，求大家讓他活下來；在第二集中，也說出「和你度過的每一天，娘都很開心，娘從沒在乎過，你是仙是魔，娘只知道，你是娘的兒」這樣令人動容的話。

哪吒在第一集中受死，以及在第二集中完全爆發，也都是由於那為了他而辛勞受苦的爹娘。這種「慈孝」的情感，在西方影視文學作品（包括好萊塢），鮮少能表現得這麼輕鬆自然又深刻。畢竟「孝」這個字，在高度個人主義的英語（或其他西方語文）文化中，幾乎找不到同義詞。而台灣與大陸，雖然海峽相隔，體制有異，但父母子女相處的情感，仍然有著文化共同性。這也是哪吒兩集電影特別動人之處。

為了避免暴雷，本文不能說太細；但為了要讓讀者了解、期待這部電影，又必須冒出一點點。但總之希望兩岸當局，能盡力讓這部「好片」，在台灣上映、播放。好片無分疆界，而且哪吒系列若能成為華人世界的共同語言，台灣人的反聵與迴響，相信也能促成兩岸人民另一種「對話」。

▼《哪吒2》票房已達140億人民幣（超過十九億美元），勝過《腦筋急轉彎2》而成為影史上票房最高的動畫電影，在全球票房電影也已經排名第七。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒之魔童鬧海》創大陸影史票房紀錄。（圖／翻攝微博）

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