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芬太尼成最致命威脅　毒品氾濫是美國自己製造的災難

我們想讓你知道…美國已發展為全世界最大的毒品消費國，如果美國政府不重視毒品問題，不採取行動阻止芬太尼的蔓延和擴散，那麼將有更多的美國人遭受死亡危機。

▲ 斯科菲爾德被控44項罪名。（圖／翻攝自臉書）

● 梁梓晴／香港中文大學學生

近日，美國曝出一則震驚全球的事件，美國俄勒岡州某醫院加護病房（ICU）護理師斯科菲爾德（Dani Marie Schofield）在2022年至2023年間將止痛藥換成自來水給輸液，最終導致44名患者嚴重感染，至少16人死亡的嚴重後果。該護理師於6月13日被逮捕，同時被控44項二級傷害罪，但她否認所有指控，並獲准以400萬美元保釋。

斯科菲爾德盜取的止痛藥就是大名鼎鼎的「芬太尼」（Fentanyl），而她這麼做的目的是將芬太尼售賣牟利。芬太尼到底為何物？竟能讓一名護理師不惜犧牲病人生命為代價偷換變賣。

芬太尼：會上癮的止痛藥

芬太尼最早由比利時醫生保羅．揚森（Paul Janssen）於1960年研製而出，問世後便在臨床麻醉及疼痛治療領域獲得推廣應用，一度成為麻醉手術中的主要用藥。到目前為止，芬太尼仍然是全身麻醉主要輔助用藥及廣泛使用的術後鎮痛藥。在世界各國的外科、婦科手術的手術過程中和手術後廣泛使用，如很多無痛分娩，使用的就是芬太尼。

▲ 芬太尼至今仍是全身麻醉主要輔助用藥及廣泛使用的術後鎮痛藥。（圖／CFP）

芬太尼和嗎啡一樣，都是從罌粟中提取製造的衍生物，其鎮痛效力約為嗎啡的80～100倍，為海洛因的20倍，且產生作用快，但是持續效果較短，僅僅能維持30分鐘，具有極強的成癮性，過量使用會導致人體死亡。因其具有和管制毒品相似或更強的興奮、致幻等效果，近年來，芬太尼逐漸成為新型毒品的重要成分。

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芬太尼作為新型毒品在美國氾濫成災

芬太尼於1968年在美國被批准用於醫療用途，起初作為鎮痛藥物使用，為無數病人減緩疼痛，而如今卻成為危害美國社會的毒品。

美國疾病控制和預防中心數據顯示，以芬太尼為主的阿片類藥物，是美國人服藥過量死亡的主要原因。過去十年中，阿片類藥物導致的死亡人數大約增加了3倍，2021年，這一數字激增至超過8萬。根據美國國家衛生統計中心的數據，每天有超過200名美國人因服用阿片類藥物而死亡，其中七成是芬太尼，因此芬太尼被稱為「美國有史以來面臨最致命的毒品威脅」。

▲ 以芬太尼為主的阿片類藥物，是美國人服藥過量死亡的主要原因。（圖／達志影像／美聯社）

美國藥物濫用問題愈演愈烈，芬太尼過量使用已成為美國「作為一個國家面臨的最大挑戰」。

美國芬太尼濫用問題之所以難以解決，有多方面因素，但究其根源，在於美國自身，政客們不願將藥物監管落到實處。

這是一場美國自己製造的災難

一方面，政客從製藥企業獲得大量政治獻金作為交換，政客需要在制定相關藥物的管控政策時「睜一隻眼閉一隻眼」。醫藥代表以各種手段鼓勵醫生多開處方藥，藥店也大力兜售，形成完整的利益鏈條。結果便是，美國作為全球化工原料大國，至今仍未永久整類列管芬太尼。

英國《衛報》2017年的一篇報導指出，過去十年間，製藥商投入近25億美元用於遊說和資助美國國會議員。美國約90％的眾議員都曾接受製藥公司的競選捐款，這些公司影響從藥品成本到新藥批准方式等各方面的立法。

另一方面，政治極化阻礙禁毒進程。鑒於當前芬太尼濫用的嚴重程度，美國兩黨都承諾做出努力應對這一問題，但雙方卻都不願讓對方成為解決這一問題的「功臣」，造成有關打擊芬太尼販運的法案「擱淺」。

▲ 美國兩大黨都承諾將努力應對氾濫的芬太尼問題，但雙方卻都不願讓對方成為解決這一問題的「功臣」。（圖／CFP）

美國《華盛頓郵報》指出，美國國會直到2017年12月才通過一項專門針對芬太尼的法案，然而這距離立法者們首次收到有關該藥物危險的警告已近4年。「國會已經變得無能，無力應對我們這個時代的挑戰，芬太尼就是最新的例子。」

面對這場災難，美國民眾也發起各種抗議活動，要求政府整頓芬太尼等藥物氾濫。然而，美國當政者無力解決問題，卻選擇「甩鍋」推責。拜登政府多次指出，美國的毒品氾濫是因為一些國家不斷生產毒品，然後走私到美國。

而美國媒體曾透露，美國警方逮捕了一名加州警長，在他的車內發現了52萬粒芬太尼藥丸。顯然，美國員警已經成為販毒集團的「毒品運輸者」，美國的毒品流行與他國無關，而包括美國員警在內的很多美國人就是毒品的「販賣運輸使用者」。

美國芬太尼濫用危機折射出美國國內治理失靈，就如半島電視台所說，「這是一場美國自己製造的災難」。今年6月26日是第37個國際禁毒日，美國已發展為全世界最大的毒品消費國，如果美國政府不重視毒品問題，不採取行動阻止芬太尼的蔓延和擴散，那麼將有更多的美國人遭受死亡危機。

▲ 美國已發展為全世界最大的毒品消費國，如果美國政府不重視毒品問題，那麼將有更多的美國人遭受死亡危機。（圖／取自pixabay）

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