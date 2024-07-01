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巴奈金曲獎提「天安門」　政治與音樂不可能完全切割

我們想讓你知道…這世上真有政治歸政治，音樂歸音樂嗎？很抱歉，兩者間充滿完全切割不了的關聯性，中國的惡意操作，更讓台灣藝文產業中處處都充滿政治的警訊。

● 作者／鬼才阿水

第三十五屆金曲獎在6月29日晚間順利落幕，其中「最佳台語專輯獎」由歌手巴奈奪得，她在舞台上發表得獎感言時提到「不要以為流行音樂跟政治沒有關係，金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」金曲獎官方社群卻對該內容忽視，直到社群湧入大量抗議後才做修改。

事件一出，有許多人紛紛跑入金曲獎社群抨擊官方做法，質疑刻意忽略「天安門」相關內容，是一種傷害言論自由的自我審查，而短短幾個小時內，巴奈在中國的所有資料瞬間下架。

這世界上真有政治歸政治，音樂歸音樂，能夠完全分開的機會嗎？

很抱歉，兩者間充滿完全切割不了的關聯性，中國的惡意操作，更讓台灣藝文產業中處處都充滿政治的警訊，從金曲獎發言到歌手前往中國市場撈金後回過頭來呼喊台灣人民「重回祖國」，從電影市場要符合中國的政治正確，到表達愛台灣立場的演員遭到全面封鎖。

中國正用著自己「政治」的影響力，試圖阻礙台灣各個產業的發展，讓我們在國際上的能見度下降，甚至讓外人誤以為台灣真屬於中國的領土，當台灣演員前往中國節目時，自我介紹上都要刻意的被加上「中國台灣」，就永遠不會有政治與藝文切割的一天。

北京、上海、廣東，這些真正屬於中國領土的城市，為何介紹前不用加上中國，但台灣卻一定要，甚至還會出現「中國台北屏東區」、「黃河阿美族」這種奇怪的稱呼，拜託別再講那種明顯就是用來麻痺自己人的廢話。

等你有一天不需要向中國抗議這麼無聊的事情後再來說。

▲ 星光二班出身的歌手葉瑋庭，2013年參加中國選秀節目《中國好聲音》第二季，傳出在賽前自我介紹影片中，遭製作單位要求須講「來自中國台北屏東區」。（圖／翻攝自YouTube）。

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● 本文獲授權，轉載自「鬼才阿水」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 巴奈 金曲獎 六四 天安門 政治 音樂 鬼才阿水 雲論

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