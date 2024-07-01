大陸懲台獨升級　民進黨拉全台下水

▲ 國台辦打擊固台獨份子，釋出新法量罪規範 。（圖／記者任以芳攝）

● 康寳川／自由撰稿人

6月21日，中國大陸國台辦與其他部門共同公佈了《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，簡稱「22條意見」。「意見」將推動台灣加入國際組織、以文化教育宣揚台灣非中國一部分、打壓兩岸統一等行為都劃為台獨行徑，其中危害特別嚴重的可判處死刑，並可進行缺席審判。

此意見一出，可為一石激起千層浪， 綠藍白三方政黨紛紛作出回應。兼任民進黨主席的賴清德總統表示，台灣90％以上的民眾都可能受到中共新規的波及，提醒國人赴中經商旅遊要注意風險，但政府絕對會謹慎以對。國民黨主席朱立倫則申明：中國大陸對中華民國沒有司法管轄權。民眾黨主席柯文哲嗆聲，此舉只是讓台灣跑更遠，甚至離美國越靠越近。總之，綠藍白三方難得一致，都不支持「22條意見」的出台，不僅政黨方面如此，民間亦是如此，「22條意見」在網路上更是淪爲笑柄，大致都在笑北京拿明朝的尚方寶劍砍清朝的官，對台灣並無作用，只會適得其反。

但是，隨著子彈飛了一陣。我們開始有部分人反思，明明對岸一直希望促成兩岸民間互動，難道此條款一出，北京就不怕波及本就惡化的兩岸民間交往？「22條意見」會帶來如此顯而易見的後果，為什麽北京執意而為。其中深意，不可一笑置之，需要我們好好解讀。

非綠即藍或白 統派喪失話語權

▲ 海基會副董事長兼秘書長羅文嘉提及，從去年7月開始，中國大陸基於國家安全，制定非常多個項目法規。（圖／記者蔡紹堅攝）

首先，大陸借「22條意見」證明其擁有台灣主權，並正逐步推進對台司法管轄和行政管轄。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉在回應「22條意見」時提及，從去年7月開始，中國大陸基於國家安全，制定非常多個項目法規，包含《反間諜法》、《對外關係法》、《愛國主義教育法》、《保守國家秘密法》、「22條意見」等。所以，大陸是在系統性的梳理和加固在國家安全問題上的法律漏洞，站在北京的視角上，其一直認爲統一是歷史趨勢，大勢不可逆，每一步行動其實都在服務統一這一目的，並且已經為統一在作準備。所以，「22條意見」的出台與大陸宣佈取消海峽中線以及宣佈台灣並無限制水域一脈相承。現在大陸在向世界證明其對台灣，擁有主權，因此有合理的司法管轄和行政管轄權力。這是北京的慣用做法，現在這些舉措正在疊加共振，從空中，從海上，進而到現在的人心，我們已經在逐步區分，逐步思考，哪些是獨派，哪些是中華民國派，哪些是統派，哪些什麼派都不想，只想要安居樂業。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

其次，為島內統派撐腰，鼓勵統派與獨派繼續鬥爭。台灣雖然是多元化的社會，但是，這幾年來，基本上，除了中華民國派和獨派，島內統派幾乎淡出大眾視野，統派被具有話語權的中華民國派和獨派視為敵人，主張兩岸和平發展和促進國家統一的政黨、團體、人員，少有能夠發聲的管道，非綠即藍或白。北京此番用意，也是在法理上給統派撐腰，告訴島內統派，大陸會想方設法給予有力保護，鼓勵島內促統的力量繼續與獨派鬥爭。

▲ 民進黨籍前立委趙天麟去年10月被爆與大陸籍女子搞不倫戀，掀起各界非議。（圖／周刊王）

「22條意見」的另一個用意，應該是敲打「雙面人」。這幾年我們也能不時聽到一些位居要職之人，明明嘴上喊著「抗中保台」，但其本人或親屬竟在大陸經商，賺紅錢，不僅島內對之反感，大陸亦是如此。現在，大陸已經在表明一種態度，在大陸置產經商然後將賺來的紅錢支持島內獨派的，大陸不歡迎這樣的人，對其睜一隻眼閉一隻眼的時代到此結束。

綠堅守抗中保台 陸視賴為「總加速師」

雖然，我們認為台灣的事並不由對岸說了算，但是就如海峽中線和限制水域一樣，民進黨政府對此是辦法不多，話説很多。一番操作將瞄準自己的「22條意見」成功轉嫁到台灣90％以上民眾身上，強行捆綁民意為其壯膽，恐嚇民眾不要去往大陸，在民眾的恐懼中繼續吸食政治籌碼。更可笑的是，民進黨不僅拉民眾壯膽，還拉馬英九墊背，賴清德總統前陣子在接受美國《時代雜誌》專訪時，提及「馬總統也提過中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬」，企圖模糊概念，將台獨合理的裝進中華民國的袋子裡。賴總統這種打破現狀，挑釁對岸後，又龜縮起來，讓民眾一起為其買單的行為，是極其不負責任的。

▲ 賴清德總統前陣子在接受美國《時代雜誌》專訪時，提及「馬總統也提過中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬」。（圖／翻攝自《時代》封面）

好在，大陸此次提法理，也從另一個側面表示和平道路還在，兩岸尚有迴旋餘地。但是和平的時間線長短未可知，大陸的耐心，正在被一點點消耗。台灣現在仍有選擇，民進黨其實心如明鏡，但是已經騎虎難下，為了從4成民意變9成，一意孤行，繼續危險操作兩岸議題，借「22條意見」警告民眾不要前往大陸，一再推高兩岸對立的臨界點，將台灣慢慢引入死胡同。不知兩岸民間再無交流之時，民意完全敵對之日，是否就是和平終止之期。難怪，當初大選時，大陸民眾網路投票，紛紛希望賴清德就任總統，都是看準了其能加速統一。就是不知，屆時，以民進黨的模樣，恐怕難以上陣殺敵。

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。