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60元便當店被國稅局盯上而歇業　檢舉獎金入法摧毀善心

我們想讓你知道…檢舉獎金源於《戡亂時期檢肅匪諜條例》，這是不合時宜的法條，我們應將視之為垃圾廢除。

▲ 高雄火車站附近的某便當店，從豬排飯到雞腿飯甚至整尾的鮮魚飯，都只要60元，但疑似因生意太好遭人檢舉，被國稅局盯上，無奈乾脆停業休息。（圖／截取自Google Map）

● 王秉鴻／業務人員

高雄火車站附近一間營業20幾年的便當店，從豬排飯到雞腿飯甚至整尾的鮮魚飯，都只要60元，成了不少基層人員或學生的口袋名單，但6月18日當日中午，有不少顧客才知道是最後一天營業，經過了解，原來店家遭人檢舉，傳出要被追查前五年的稅籍資料，無奈乾脆停業休息，而國稅局也出面說明。

國稅局出面說明有用嗎？暗地裡有可能又是為了績效壓榨人民，多少繳一點威脅利誘，壓榨出一點稅金，年底又是超徵百億千億。2018年，雲林縣斗六市新興宮旁知名「雞排伯」，疑生意好遭檢舉，導致國稅局上門，「雞排伯」竟上吊自殺，留下8旬老母及讀高二的兒子。一名熟識殯葬業者在臉書上發文，痛批檢舉人無良，老饕聞訊也相當難過。此事引發網友熱議，難道不是人民怕國稅局來糾纏嗎？

▲ 雲林斗六新興宮旁知名「雞排伯」，疑生意好遭檢舉，導致國稅局上門，之後竟上吊自殺，留下8旬老母及讀高二的兒子。（圖／翻攝爆料公社）

人怕出名豬怕肥，生意太好也會引來別人的忌妒，但最令人討厭的是檢舉小人，看到肥豬就想沾一點油水，想方設法去檢舉，然後覬覦那些獎金。也有可能同行相忌，為了檢舉獎金向國稅局檢舉，《稅捐稽徵法》110年修法將檢舉獎金明文入法，鼓勵人民貪圖獎金去檢舉，絕對不是好現象，破壞一些想行善的老闆。這家佛心來的便當店，一個便當只賣60元，一個月能賺多少呢？希望國稅局多用輔導方式，告訴辛苦生活的店家如何繳稅，動不動搞到人民關店走路，對政府形象會好嗎？

曾經在高雄碼頭販售「慈心阿嬤10元便當」的莊朱玉女，佛系賣自助餐賠本7棟房，是令許多遊民和底層工作者備感溫馨的回憶，莊朱玉女享壽96歲，舉行告別式的這天，致哀花籃擺滿告別式場地，曾受她幫助的碼頭工人，有上百人到場致意送她最後一程，場面讓人動容。

▲ 出生於澎湖縣白沙鄉吉貝村的莊朱玉女16歲就和丈夫移居高雄，曾在高雄市公園路橋下提供免費的便當供大家溫飽，後來因為不堪鉅額花費才改為收取10元費用。（圖／翻攝自澎湖縣政府粉專）

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便當店通常屬於不需開立發票的小店戶，開那麼多年的話，國稅局應該早已經設籍課稅，遇到有人檢舉，國稅局依據真實狀態回復檢舉人即可，為何要搞到便當店關店？不要動不動就要查人家5年稅，行善者給人愛心信心和希望，照理講政府應該輔導鼓勵才對，國稅局難道是人人害怕的瘟神？其實也可以用另一種方式幫忙人民解決稅務問題！

君不見台灣到處有檢舉小人，尤其交通事件最多，被檢舉人曾經聯合埋伏抓檢舉小人，被抓到後被痛打一頓，雖然不應該用暴力解決，但說出來還真是大快人心，可見大家有多厭惡這些檢舉小人。

但話說回來，為什麼有那麼多檢舉小人？因為我們國家還存有威權遺毒，這種檢舉獎金源於《戡亂時期檢肅匪諜條例》，該辦法規定政府得將沒收之匪諜財產，提作檢舉人之獎金。而《戡亂時期檢肅匪諜給獎辦法》則是依據前述《戡亂時期檢肅匪諜條例》之規定制訂，這是不合時宜的法條，我們應將視之為垃圾廢除。

▲ 曾任台北市國稅局長的現任彰化銀行董事長凌忠嫄。（圖／土銀提供）

我們痛恨檢舉小人，但「檢舉獎金」卻是人人覬覦。前台北巿國稅局長凌忠嫄曾以政治大學校友身分回母校演講，現場高唱「你是我的眼」，鼓勵學生當國稅局眼線（俗稱「抓耙仔」），檢舉獎金最高可領480萬。《稅捐稽徵法》將檢舉獎金明文入法是違反民主人權潮流，期待立法委員諸公修法或廢除，以達社會和諧。

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關鍵字: 檢舉獎金 國稅局 莊朱玉女 行善 匪諜 王秉鴻 雲論

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